«Ищу бородатого мужика, похожего на лесоруба»

Создана карта одиноких женщин в России — незамужние сибирячки рассказали, каким должен быть мужчина мечты и что в кандидатах в мужья их отпугивает

Новосибирск появился на карте невест, составленной журналом «Максим» совместно с «Лабораторией Цифрового Общества». В их число вошли женщины, указавшие статус «Не замужем» или «В активном поиске» в социальной сети «ВКонтакте». НГС.НОВОСТИ решили пойти дальше и исследовали анкеты зарегистрированных на сайте знакомств сибирячек, чтобы понять — каких мужчин им не хватает. И попросили экспертов прокомментировать их предпочтения.

Компания Digital Society Laboratory («Лаборатория Цифрового Общества») подсчитала, сколько женщин в России ищут мужчину. Карта составлена на основе статусов «Не замужем» и «В активном поиске» из социальной сети «ВКонтакте». Специалисты проанализировали около 17,7 млн открытых профилей женщин старше 18 лет, указавших свой возраст и город.







В Новосибирске «Не замужем» оказалось 8,4 % женщин. С более решительным статусом «В активном поиске» нашлось еще 6,4 %.





Всего по поиску «ВКонтакте» числится 800 тыс. женщин из Новосибирска в возрасте от 18 до 80 лет. Также исследователи заметили, что в России чаще всего семейный статус указывают женщины в возрасте от 25 до 34 лет (40,5 %), а с 18 до 24 лет любят писать «В активном поиске».





Исследование позиционируется примерно как «Карта для мужчин, которым не хватает потенциальных невест в своем городе» или «Наверняка карта пригодится тебе при планировании отпуска и командировок». Однако по большому счету показатели в регионах не сильно различаются (2–3 %), за исключением разве что Ингушетии, которую даже выделили другим цветом. Статус «Не замужем» на страницах нашелся у 18 % зарегистрированных девушек из республики.







НГС.НОВОСТИ решили посмотреть, что происходит за пределами соцсети «ВКонтакте», и погрузились в мир портала НГС.ЗНАКОМСТВА (ниже приводятся цитаты из анкет пользовательниц сервиса с оригинальной пунктуацией и орфографией. — А.Б.). Одиноких женщин, т.е. со статусом «Не замужем» или «Разведена», тут чуть больше 8 тыс.





При этом в поисках мужчины есть и замужние женщины — немного, но все же больше 400. Как правило, замужние дамы предусмотрительно не публикуют фото в анкете.







Самой многочисленной категорией среди свободных дам оказались женщины в возрасте от 30 до 35 лет (1800 человек). Как правило, посыл мужчинам в их анкетах звучит примерно как: «Я такая, какая есть, нужен нормальный мужчина рядом и желательно навсегда».





«Разыскивается достойный на главную мужскую роль в моей жизни: высокий, сильный, добрый и ... нагулявшийся!»; «Зрелого во всех смыслах мужчину»; «Мужчину для которого дети не обуза. Ответственного, любящего, внимательного, доброго и работящего»; «Вполне возможно, что наши черти подружатся и омуты соединятся в озеро любви, страсти и радости», — пишут сибирячки. Ну а некоторые честно и просто признаются: «Мужика хочу себе нормального сибирского!!! Чтоб взял меня в ежовые свои рукавицы и усе».





Вторая по численности категория — женщины от 35 до 40 лет (1700 анкет). Здесь примерно то же самое, но нередко вкрапляются довольно резкие просьбы в адрес мужчин относительно их возраста и социального статуса: «Альфонсов, безработных и молодых (моложе более чем на 10 лет — не писать!)»; «Я очень прошу, мужчины до 37, не нужно тратить время». Но в основном женщины пытаются с юмором донести мысль о том, что хотят найти родственную душу. «Надо, чтобы ёкнуло, щелкнуло, дзинкнуло. Многие скажут — тебе уже поздно, ну а вдруг…».







Самые требовательные — женщины от 25 до 30 (1600 анкет).





«Я такая умная, красивая, сама себя обеспечиваю, ищу… и тысячи требований — и образованный, и начитанный, и обеспеченный, и т.д.», — охарактеризовали пожелания соискательниц модераторы.







Статусы девушек подтверждают эти наблюдения: «Умного, но не зануду, красивого, но не нарцисса, сильного, но не качка, богатого, но не скупого, сексуального, но не похотливого, уверенного в себе, но не эгоиста... в общем, ищу самого-самого. Такому соответствую»; «Ищу бородатого мужика, похожего на лесоруба! Сильного и заботливого! Секс люблю, но в полноценных отношениях, с человеком которого знаю, чувствую и понимаю! Не пишите мне, если у вас намерения не совпадают с моими». Нередко звучит порой агрессивный совет женатым мужчинам, в котором чувствуется боль от былых ошибок: «Женатым не беспокоить, не отвечу. Если у вас есть пассия, идите к ней, ко мне дорога закрыта».





Дамы от 40 до 45 лет все чаще пишут, что устали от лжи, обид и прочего несовершенства мира. А пожелания в адрес мужчин звучат гораздо лаконичнее, например: «Настоящего!», «Приятного мужчину», «Серьезного свободного мужчину для создания семьи». В одной анкете красивая моложавая женщина будто зовет на помощь: «Я устала быть сильной женщиной, устала "понимать", "входить в положение", "прощать". Я хочу быть просто женщиной: слабой, счастливой и любимой».







Девушки от 18 до 25 лет — нечастые посетительницы сайта знакомств (800 анкет). Вместо имен они любят называть себя принцессами, фиалками и дюймовочками. Не все еще знают, что мужчине можно быть чуть симпатичнее обезьянки, поэтому ждут красавцев. «Если у тебя рост 180–195 см, есть чувство юмора, красивые руки, растительность на груди (мох не считается), машина и ты живешь в Центральном, Железнодорожном или Заельцовском районах — ю ар вэлкам!»; «Синеглазый адекватный мужчина, жду тебя для интересного времяпровождения». Девушки до 20 лет, как правило, не воспринимают разницу в возрасте больше 5 лет и посылают будущих ровесников в свой черный список.





Молодые девушки, по наблюдениям администраторов портала, часто пишут о деньгах, а в качестве желаемого совместного досуга предпочитают «сходить в ресторан» и «съездить в отпуск».







После 45 лет женщин на сайте все меньше. 45–50 лет — 900; 50–55 — 600; 55–60 — 400. От 60 до 65 нашлось лишь 180, от 65 до 70 мужчину ищут лишь 49 человек. Дам от 70 до 80 лет в поисках друга нашлось лишь пять.







Примерно с 50–55 лет все больше женщин в качестве главного фото выбирают ту, где она в окружении цветов — будь то букет, подаренный на работе, или цветник на даче. В объявлениях больше тепла и терпения. «Как бы ни была серьезна жизнь, всегда необходим человек, с которым можно посмеяться вместе»; «Ищу МУЖЧИНУ»; «Человека»; «Я обыкновенная, простая. Хочу найти мужчину, с которым можно делиться теплом души, домашним уютом, вкусной едой и…любовью»; «Ужасно надоело одиночество». Однако не все так размеренно и предсказуемо. «Веду активный образ жизни, люблю природу, животных и детей, ищу партнера по танцам», — написала женщина категории 70+. Другая радостно сообщила: «Выполнила свое предназначение и могу отрываться по полной».





По мнению психотерапевта Игоря Ляха, женщина может писать в анкете, что она свобода, хотя на самом деле это не так. «Статус не отражает объективную картину количества свободных женщин, но отражает четкое субъективное восприятие своей свободы/несвободы, наличия или отсутствия у них обязательств. Прежде всего, это субъективное восприятие самой женщины, — объяснил психотерапевт. — Некоторые женщины пользуются психологической защитой "расщепление партнера".





Это выражается в том, что она продолжает сохранять конфликтные взаимоотношения с актуальным партнером и фантазировать о возможности встречи с идеальным». По его словам, чаще всего этим страдают женщины в возрасте 35–40 лет. «Она находится в каких-то отношениях, порой не в одних, и продолжает искать. Это такой всплеск близости завершения фертильности, т.е. своего рода гиперактивность перед дедлайном», — констатировал Лях.







Самые требовательные женщины — в возрасте от 20 до 30 лет, у которых еще есть возможность отложить рождение ребенка.





«Количество критериев к мужчине обычно снижается примерно с 38 лет,





когда идеализация в отношении партнеров переходит к некой рационализации», — объяснил специалист. При этом для некоторых одиноких женщин сам факт регистрации на сайте знакомств может быть психотравматическим, для них это шаг, подвиг, так как приходится всем сообщить, что она не нашла себе партнера.







Организатор быстрых свиданий в Новосибирске Дмитрий Решетников констатирует: женщины смелее и охотнее приходят на подобные вечера, в отличие от мужчин, которые могут в последний момент отказаться, сославшись на занятость. «Женщины часто спрашивают — кто вообще придет, не будет ли такого, что соберутся одни нищеброды», — привел пример организатор.







Однако, по его наблюдениям, часто бывает так, что женщина сама не знает, чего хочет,





и выбирает мужчину, который противоречит ее изначальным критериям. «На первой вечеринке девушка говорила — ищу хорошего парня, лишь бы не военного. Парень, который ей понравился, оказался военным и вообще не подходил по начальным запросам. Когда мы собирали следующую вечеринку, она ответила — вы что, у меня Сережа, у нас все серьезно, больше нас не беспокойте», — припомнил собеседник.

