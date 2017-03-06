Пистолет, погоны, юбка

В Новосибирске выбрали самую красивую сотрудницу полиции — участницы конкурса пели в обтягивающих шортах, а вместо дефиле в купальниках стреляли из пистолета

Вечером 6 марта новосибирская полиция выбрала самую красивую сотрудницу на конкурсе «Леди в погонах – 2017»: ей стала сержант полиции Оксана Сагалакова. В театре "Глобус" десять финалисток пели, читали стихи и даже хотели вывести на сцену коня, но передумали. НГС.НОВОСТИ побывали на финале конкурса и узнали, о чем мечтают самые красивые женщины-полицейские.

Конкурс красоты среди полицейских «Леди в погонах» устроили сегодня вечером в новосибирском театре «Глобус» — за звание лучшей сотрудницы ОВД боролись 10 финалисток. В полиции отметили, что жюри выбирает не только самую красивую женщину в своих рядах, но и награждает девушек за профессиональное мастерство — умение стрелять, знание законов и спортивные достижения.







В феврале девушки прошли тесты из 20 вопросов на знание законов «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел РФ», кроме того, каждая участница за 10 секунд должна была сделать 4 выстрела из пистолета Макарова и попасть в специальную зону хотя бы 3 пулями. Лучшей в огневой подготовке стала следователь отдела по расследованию преступлений в отделе полиции 10 «Советский» в Новосибирске Екатерина Кулаго. Так что девушке многие пророчили победу на сегодняшнем состязании.







Екатерина Кулаго поразила жюри не только красотой, но и умением стрелять





Финал «Леди» на сцене «Глобуса» оказался вполне типичным конкурсом красоты — разве что полицейские не решились провести традиционное для моделей дефиле в купальниках.



После того, как жюри — сенатор Надежда Болтенко, замминистра культуры НСО Юрий Зимняков, директор «Глобуса» Елена Алябьева, шоумен Виктор Буланкин и др. — заняли свои места в центре большого зала, девушки представили видеовизитки.





Жюри призналось, что им было непросто выбрать самую красивую девушку в полиции





Девушки признавались, что с детства хотели «служить родине и стать майором», многие предпочли донести свою мысль в стихах:







«В академию учиться Омскую потом пошла, были сложности, но все же я призвание нашла…Хобби есть — плету косички и была одна мечта — парикмахером работать, к счастью, сразу поняла, что с преступностью бороться очень хочется самой, а с лохматостью бороться может кто-нибудь другой!», — прочла Екатерина Кулаго.







По регламенту конкурс был вполне обычным: все началось с видеовизиток





После визиток девушки показывали творческие номера — песни, танцы и снова стихотворения. Сержант конной полиции Оксана Сагалакова призналась, что хотела вывести на сцену своего любимого коня, но администрация театра не разрешила — так что пришлось показывать видео, где лошадь садилась и выполняла трюки.







Юлия Скибор спела «Moscow Calling»





Самое эротичное выступление было у следователя информационно-аналитического отдела ГСУ Юлии Скибор — она нарядилась в черные обтягивающие шорты и спела хит 90-х «Moscow Calling». Дознаватель из Сузунского района Ксения Казанцева станцевала в испанском стиле на фоне огня.



Но больше всего зрителей воодушевила цыганская песня инспектора информационного обеспечения штаба отдела МВД по Купинскому району Елены Тимофеевой — ей подпевал весь зал.







Ксения Казанцева и ее испанский танец





Особенно полицейские-организаторы гордились дефиле, который посвятили Году экологии — девушки в вечерних платьях, украшенных бабочками и цветами, прошли вдоль зала и застыли в красивых позах вместе с гимнастами, изображавшими землю, огонь, воздух и воду.











На совещание у членов жюри ушло более 40 минут — Надежда Болтенко заверила, что они никак не могли выбрать лучшую.







Финальный выход был в форме





«Когда предложили проведение этого конкурса, да, были какие-то сомнения о том, правильно, нужно, поймут ли нас. Я думаю, что первый конкурс, который мы провели, он показал необходимость этого мероприятия — прежде всего, наверное, для нас, для сотрудников органов внутренних дел, для женщин-сотрудниц…







Почему? Наверное, этот конкурс — он как-то нас отводит от выполнения служебных обязанностей, хотя мы все прекрасно понимаем, что время, которое потрачено на подготовку, надо будет как-то наверстывать. Но об этом чуть попозже», — заявил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов перед вручением главных наград.







В итоге третье место ушло следователю отделения по расследованию преступлений против личности отдела полиции № 5 «Дзержинский» следственного управления МВД по Новосибирску Карине Шатрок. «Серебро» на конкурсе досталось старшему эксперту отделения по исследованию документов отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по НСО Юлии Дмитриенко.







Главный приз от начальства — недельный отдых для всех участниц





Первое место на конкурсе взяла сержант полиции Оксана Сагалакова. Корону ей вручил Юрий Стерликов и победительница прошлогоднего конкурса Галина Плесковская.







Всем девушкам Юрий Стерликов подарил недельный отдых от работы, а Надежда Болтенко вручила Екатерине Кулаго седьмой iPhone от Союза женщин НСО. Кроме того, Екатерине досталась путевка в санаторий от застройщика ул. Богдана Хмельницкого СД «Альфа Капитал». А «Сбербанк» решил подарить всем девушкам по страховке дома.







Юрий Стерликов и Оксана Сагалакова





Победительница этого года Оксана Сагалакова отказалась говорить торжественную речь после вручения короны, сославшись на усталость. Предшественница же сообщила, что после конкурса ее жизнь изменилась в лучшую сторону — она вышла замуж за мужчину, с которым встречалась до этого 7 лет.

