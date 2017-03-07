Держи баранку крепче

Названы самые опасные перекрестки в Новосибирске — разбираемся с экспертом, как проехать эти места и не попасть в ДТП

Компания 2ГИС в начале марта обновила слой карты «Очаги аварийности» — с начала 2017 года там появилось сразу 6 новых аварийных участков, при этом два исчезли. Карта составлялась по информации ГИБДД и учитывала лишь аварии с пострадавшими и погибшими. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ посмотрели, как выглядит движение на этих участках, и попросили эксперта объяснить причины частых ДТП, в которые попадают машины и пешеходы.

Справочник 2ГИС обновил слой на карте, показывающий самые аварийные места в городе. Как рассказали в компании, слой обновляется ежемесячно по статистике от ГИБДД. За начало 2017 года карта уже пополнилась шестью новыми очагами — на карте указано, сколько аварий и пострадавших было за последние 12 месяцев. В новый список вошли: участок на Октябрьском мосту, перекрестки ул. Лежена и Бориса Богаткова; Героев Революции и Тельмана; Крылова и Татарской; Семьи Шамшиных и Некрасова; Дмитрия Донского и Красного проспекта. При этом 2 очага с обновленной карты пропали — это участок в районе дома № 16 по ул. Богдана Хмельницкого и пересечение ул. Кедровой и 1-го Мочищенского шоссе.


Перекресток Кропоткина и Ипподромской
Перекресток Кропоткина и Ипподромской


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на наиболее опасных перекрестках.


Самым опасным участком названо пересечение ул. Кропоткина и Ипподромской. По статистике ГИБДД, за последние 12 месяцев здесь произошло 9 аварий, в том числе 4 столкновения машин и 5 — с участием пешеходов.


Всего в ДТП на этом месте пострадало 9 человек. На 2-м месте по аварийности — перекресток Дуси Ковальчук и Плановой, где за последние 12 месяцев было 8 аварий, в том числе 5 столкновений и 3 сбитых пешехода. В общей сложности на этом участке пострадало 11 человек.


На таких оживленных больших перекрестках, как Ипподромская – Кропоткина, должно быть больше инструментов привлечения внимания, считает директор дорожно-строительной компании «Бельвис-Сибирь» Евгений Тиин. Например, предупреждающие светофоры и светофоры над каждой полосой. «Водитель летит, смотрит прямо. Где-то справа заморгал, водитель вовремя не увидел, хоть и должен быть внимательным», — рассуждает Тиин.


Перекресток Крылова и Татарской
Перекресток Крылова и Татарской


Однако прежде всего, как бы это банально ни звучало, нужно соблюдать правила дорожного движения, напоминает Тиин. Несмотря на запрет поворота налево на Кропоткина – Ипподромской, водителей зачастую это не смущает. «Пытаются повернуть налево, т.е. заезжают на перекресток направо на Кропоткина, тут же разворачиваются на пешеходном перекрестке и встают, чтобы проехать прямо по Кропоткина», — пояснил эксперт.


Аварийность на мостах, будь то Октябрьский, Димитровский или Бугринский, эксперт связывает прежде всего с несоблюдением водителями рядности и скоростного режима — так называемый эффект домино происходит из-за плотного потока. «Если машину начнет крутить, в ДТП попадает не одна, а 4-5. Ударит ту, которая в попутном потоке, та может столкнуться со встречной, третий не успел затормозить и т.д. Это как если поставить людей в 3 колонны и заставить бежать с одной скоростью. Один упадет — упадут все, кто сзади», — привел он пример.


Перекресток на Лежена
Перекресток на Лежена


Евгений Тиин подчеркнул, что на любом перекрестке первая причина всех ДТП — это сами водители и их поведение на дороге, однако иногда городские службы могут облегчить жизнь водителю. «Да, бывают проверки, выясняется, что весной поставили знаки, все хорошо. Затем распустились деревья, знаков не видно. Где-то непонятная разметка, зимой ее не видно и т.д.», — говорит дорожник.


Перекресток Семьи Шамшиных и Некрасова
Перекресток Семьи Шамшиных и Некрасова


Также причиной аварийности могут стать неудачно расположенные парковки. «Вообще парковок не должно быть ближе 5 м от перекрестка, потому как водитель, выезжая с парковки задним ходом, выезжает на перекресток. По правилам выезжать на перекресток задним ходом нельзя. Автомобилист должен быстрее проехать перекресток, не затрудняя движение», — считает Тиин.


Перекресток Красного проспекта и Дмитрия Донского
Перекресток Красного проспекта и Дмитрия Донского


Перекресток ул. Дмитрия Донского и Красного проспекта, который славится довольно узкой проезжей частью и высокой интенсивностью движения, тоже вошел в список опасных. Еще одна особенность участка — пешеходный переход, расположенный сразу после поворота. «В правилах четко сказано, что водитель обязан убедиться в правильности маневра и пропустить пешехода, — констатирует Евгений Тиин. — Можно на радиусе останавливаться. Но могут въехать ему в зад. Но опять же это может быть несоблюдение дистанции, т.е. несоблюдение правил».


Перекресток Красного проспекта и Дмитрия Донского
Перекресток Красного проспекта и Дмитрия Донского


По данным 2ГИС, на 2-м месте в списке самых опасных перекрестков после Кропоткина – Ипподромской стоит перекресток Плановой и Дуси Ковальчук — здесь за 12 месяцев произошли аварии с 11 пострадавшими. По-прежнему высокая аварийность на пл. Калинина (за 12 месяцев 8 пострадавших). В топе улиц по количеству аварийных участков — Красный проспект, на котором насчитали сразу 8 мест концентрации ДТП.


Круговое движение на площади Калинина
Круговое движение на площади Калинина


Перекресток на площади Калинина
Перекресток на площади Калинина


«Как делается статистика — это достаточно случайно. Я уверен, что через год будут другие аварийные участки. На самом деле я бы взял карту и выделил красным фломастером каждый перекресток. Бердское шоссе можно вообще все красным выделить», — считает Тиин.


В конце 2016 года замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Игорь Суханов сообщил, что с января по октябрь в авариях на территории области погибли 263 человека, 2793 человека получили травмы. Также он отметил, что на 7,4 % выросло количество ДТП на пешеходных переходах и под колесами погибло 64 человека.


Дорожные знаки на Лежена
Дорожные знаки на Лежена


Эксперты в один голос говорят о том, что прежде всего в аварии виноват водитель, хотя и признают, что на опасные ситуации влияет организация движения на дорогах. В этом году у города есть на это 1 млрд руб. Уже утвержден список улиц, где поменяют асфальтобетонное покрытие и светофоры, отремонтируют тротуары и поставят новые дорожные знаки, в том числе над проезжей частью. Также чиновники обещают восстановить остановки общественного транспорта, установить новые пешеходные ограждения, нанести разметку термопластиком, оборудовать перекрестки островками безопасности и приборами фотовидеофиксации.

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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