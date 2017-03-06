Как белки в колесе

Доходы новосибирцев тают: Новосибирскстат посчитал, что в 2016 году реальный денежный доход горожан упал на 4,3 % по отношению к 2015 году. При этом в 2015 году по отношению к 2014-му такой же годовой доход составил всего 92,9 %. Реальные доходы по отношению к аналогичным месяцам предыдущего года снижались каждый месяц. В декабре 2016 года мы получили почти на 10 % меньше, чем в декабре 2015-го. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал новосибирцев, которые пытаются выжить на фоне падения доходов и уже давно работают сразу на нескольких работах, причем — мало совместимых. О том, много ли они зарабатывают, как находят на все время и считают ли себя белкой в колесе, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Елена Саноцкая, переводчик с английского/немецкого и преподаватель йоги:

«В этом году будет уже 10 лет, как я преподаю йогу, т.е. совмещаю работы. Тогда я работала в консалтинговой компании переводчиком — они лояльно относились к такому совмещению. И у меня была возможность вечером преподавать. Сначала просто занималась [йогой], потом в какой-то момент надо было заместить преподавателя… И это переросло в самостоятельную деятельность.







Это не было вынужденной подработкой из-за нехватки денег. Вообще йогой мало заработаешь. (Смеется.) У меня был просто интерес. И время на это. А заработать этим можно немного.





Если заниматься йогой постоянно, то можно в месяц получить 20–25 тыс. руб.





За час-полтора часа занятий йогой берут от 100 руб. за человека. Тому, кто замещает, можно заработать за занятие 600–1000 руб. Но надо понимать, сколько занятий подряд в неделю ты можешь провести. Два занятия — нормально, но три уже… Это же как публичное выступление — все время на ногах, большая физическая нагрузка, нагрузка на голосовые связки… Сейчас я перевожу журналу "Дикий йогин" статьи и книги.







Доходы у меня точно невысокие. Нормальные. Но это не в офисе прохлаждаться за те же деньги — приходится крутиться, время планировать. Когда я работала в консалтинговой компании, у меня была зарплата выше среднего по рынку. Сейчас же, когда я сама набираю группу, то все зависит от того, сколько у меня есть свободного времени. Может, дети болеют или переводы в большом количестве [набрала], тогда времени мало. Если много набираешь работы, то можно и больше получить, чем человек в офисе. Но тогда придется сильно крутиться. Нагрузка большая, учитывая, что у меня еще двое детей. В офисе, конечно, было бы проще сидеть и заниматься теми же переводами. Но мне было бы скучно. Да и занимаюсь я этими работами не ради денег, а ради интереса. Заниматься чем-то одним тоже не могу: мне нужна и интеллектуальная деятельность, и йога. Училась я на филолога-русиста [в НГУ].







Уверенность в завтрашнем дне? Я об этом не задумывалась… Перестройку пережили, всякие кризисы-шмизисы... Опять же йога влияет — философски ко всему отношусь. Как все успевать? Надо просто не тратить время зря. Делать все вовремя. Не терять время. И будешь успевать».







Светлана Меньших, аналитик, повар и совладелица павильона уличной еды: «Стаж в аналитике у меня 10 лет. Последние 3 года работаю в телекоммуникационной компании. Но меня всегда интересовала сфера общепита. Хотела открыть свой бар или ресторан. И это совпало с желанием моей подруги. Года два назад слетали в Черногорию и Сербию, вдохновились местной кухней и поняли, что хотим сделать такое же в Новосибирске. И в 2016 году открыли возле цирка "Сытый перец" с блюдами сербской кухни.







Я лет 10 работаю наемным рабочим. А тут захотелось сделать что-то свое. (И.К.: Почему кулинария?) Мне это всегда нравилось, да и навыки были. Вначале работали на различных фестивалях — обеспечивали едой, своей точки не было. Но потом решили открыть ее. Эта работа отнимает много свободного времени. Наемных рабочих пока нет. Подруга работает кассиром-продавцом, а я — поваром. После основной работы закупаю продукты, потом вечером все готовлю, а утром везу на точку.





Со второй работы я еще не забираю доход. Мы только в ноябре открылись. Все, что зарабатывается, — остается там. И пока все на уровне окупаемости — доход нулевой. Первая работа сейчас является буфером: берешь из зарплаты и вкладываешь в другой бизнес. Выходит [на первой работе] где-то в районе 50 тыс. руб.







Крутиться приходится как белке в колесе. Какого-то постоянного кайфа пока нет. А есть усталость… И ты ощущаешь, что уровень ответственности здесь совсем другой — рассчитывать не на кого. Ты и сам рискуешь, и сам вкладываешься, и сам пожинаешь плоды.







Две работы, наверное, мне дают больше возможности для самореализации. Про уверенность пока не могу сказать. Но возникло понимание, что у тебя есть дело, которым ты занимаешься, и ты его можешь всегда сменить. Надо пробовать и всегда искать то, что тебе интересно.







Отпуска у меня пока не было — я работаю в таком режиме всего 4 месяца. А выходной в неделю бывает. Но и в это время я занимаюсь работой, которой можно заниматься удаленно, — продвижение точки, закуп [продуктов], переговоры с поставщиками. Так что часть единственного выходного посвящаю тоже работе. Понимания, что я все успеваю, у меня пока нет». (Смеется.)







Татьяна Диканская, автор рекламных роликов радио «Юнитон», директор по развитию продуктов экокомпании и режиссер/руководитель детской театральной студии: «Первая работа — ролики. Я их пишу с 2000 года. Мне присылают по почте техническое задание и надо буквально в течение 3–4 часов написать 3 варианта сценария рекламного ролика. Я пишу практически все ролики для "Юнитона". Вторая работа — вывод продуктов для сетевиков, появилась лет 6 назад и поначалу была фрилансом. Меня просто звали на проект: есть какой-то продукт, его надо оформить — сделать упаковку, кино, рекламу, вывести на рынок. Потом одна из таких компаний в октябре прошлого года позвала меня к себе на постоянную работу. Третья деятельность — детская театральная студия. Два года назад я поступила учиться на режиссуру на театральный курс Сергея Афанасьева. Чтобы время даром не терять, собрала детишек и ставлю с ними мюзикл "Рождение звезд". Сценарий и режиссура — мои.







Базовый доход у меня с роликов. Много разного фриланса — я пишу много сценариев для всяких городских праздников, для мэрии и обладминистрации… Но это — фриланс и зарабатывание денег. Для души — театральная студия. Хотя ролики писать я обожаю. А работа на экокомпанию — это интерес и любопытство. Тем более у компании есть бюджет на любые идеи. Тут такая профессиональная реализация у меня.







Финансовые тяготы я никогда не ощущала. Сколько зарабатываю? Скажу так: все у меня в порядке, я не жалуюсь. С детьми путешествуем постоянно.





Деньги спокойно могу перекладывать из одного кармана в другой: взять деньги с одной работы и потратить, например, на театр — сделать детишкам какие-то крутые костюмы. Деньги мне дают уверенность. Я могу и не боюсь что-то пробовать, потому что у меня есть другая работа. Например, у меня была 4 года студия дизайна. И этот бизнес не пошел — прям не мое это. Но зато я рискнула.





Нет, я не кручусь как белка. У меня очень много свободного времени… Детская студия — занятия по вечерам 2 раза в неделю. Сценарии роликов пишу часов с 7 и до 9 утра — пока ребенок просыпается, пока его няня отводит в школу. А потом свободна — со своими сетевиками нахожусь в режиме скайпа или телефона. Пару раз в неделю только приезжаю в Технопарк, чтобы провести совещания.







Вообще я к этому очень долго шла, чтобы вот было именно так. Лет, наверное, десять… А так и у меня тоже был период загнанного в угол существа, когда ты фигачишь и фигачишь [на работе]. Как все успевать? Надо создать свою внутреннюю систему. Вот я знаю, что утром лучше соображаю, поэтому встаю в 7, делаю себе кофе и интенсивно работаю. Всего 2 часа. Должно быть внутри расписание. Очень четкое. Тогда будешь все успевать. Не надо загонять себя работой в угол. Если стало очень тяжело, то лучше отказаться от того, что расстраивает, пусть и меньше будешь получать. Ну и надо уметь отдыхать. Но сначала понять, что для тебя — хороший отдых. Не обязательно бежать на лыжах в лес. У меня вот дома, например, гамак. Я могу там болтаться весь день с книжкой, и это меня приведет в чувство».







Роман Иванов, преподаватель русского языка в вузе, литературный редактор в научном журнале и повар в сети фастфуда: «Я еще работал одно время в агентстве недвижимости. У меня как-то было одновременно 2 очных работы и 3 удаленных. Всегда новые работы появлялись из-за финансовых мотиваций. Самая первая подработка — редакторство, была к стипендии, потом подработка к работе лаборантом в аспирантуре… Преподавание в вузе сначала было на полставки. Плюс к этому работал в газетной редакции — издательском доме, где выпускали "Аргументы и факты", "Континент Сибири"… Потом начался кризис 2008 года — я перешел на полную ставку в вуз. Тогда бюджетникам было спокойнее работать. Родился ребенок, опять стало не хватать денег, и я пошел работать в агентство недвижимости. Это был 2011 год, и рынок недвижимости стал восстанавливаться.







Но денег опять стало не хватать, потому что появилась ипотека, а потом еще и второй ребенок. Все время нужно было больше и больше.





Сначала была одна ипотека — взяли студию на базе строительства, потом ее продали и взяли квартиру для жилья — появилась вторая ипотека. В месяц платил 29 тыс. руб., а после — 26 тыс. руб. Я тогда работал одновременно в трех редакциях, преподавателем в вузе и в агентстве недвижимости. Получал тогда в месяц общего дохода около 60 тыс. руб. Но денег все равно не хватало. И когда в кризис 2015 года все рухнуло опять, я ушел из риэлторского агентства, так как работать там стало сложнее.







На сегодня я преподаю в вузе, работаю в научном журнале и устраиваюсь в общепит. Плюс разные халтурки. И ипотека осталась. Мне пришлось делать ее реструктуризацию, когда я ушел из агентства. Выплачивать 26 тыс. было сложно. С января моя ипотека — 13,5 тыс. руб. Я успел поработать в гипермаркете работником зала в ночную смену — выкладывал товар на полки. Бывало так, что был на работе двое суток подряд: ночь — на одной работе, день — на другой, вечером — дома, но поспать не удавалось, ночью — опять на работу.







Доходы свои на сегодня считаю ненормальными. У меня кроме ипотеки еще есть и другие кредиты. Приходилось брать кредиты на жизнь, а не для каких-то больших покупок. На все кредиты уходит около 20 тыс., плюс садик — около 10 тыс. и коммуналка — 5 тыс. Получается только платежей 35 тыс. руб. Наверное, хотелось бы еще 30–40 тыс., чтобы жить с двумя детьми.







Работа в разных сферах дает какой-то новый опыт, общение. Белкой в колесе себя чувствовал. Но вот насчет уверенности… Не знаю… (Задумался.) Всегда мечтал об одной работе, хорошей… Но работа преподавателя такую возможность не дает совсем. Я кандидат наук по филологии, получил образование в педагогическом [университете]. В разных вузах преподаватели получают по-разному. В "богатых" вузах — путей сообщения и военных — получают в среднем 25 тыс. руб. В остальных вузах получают меньше.





Старший преподаватель на полной ставке получает 10–12 тыс. Я вообще не представляю, как они живут.







Разные работы у меня, наверное, как-то дополняют друг друга. Мне всегда хотелось видеть результат своего труда, а работа преподавателя не всегда дает такую возможность: вычитал материал, а что там в головах осталось — непонятно. А здесь печеньки выложил — вот видно, что ты потрудился.







Отдыхаю с детьми по вечерам — читаем книжки, играем. У меня двое — 6 лет и 2 года. Другого отдыха не получается. Чтобы отпуск совпадал на разных работах — такое редко получалось. В отпуск уезжали к родственникам жены в другой город.







Советов, как все успевать, у меня нет. Я не скажу, что везде успеваю, — разные работы, конечно, страдают друг от друга».