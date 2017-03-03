«Мы все равно их снесем»

Новосибирцы будут жить в хрущевках еще десятилетия — эксперты рассказали, чем квартиры в панельках лучше студий-новостроек и почему их не будут сносить, как в Москве

Заявление столичных властей о готовности избавиться от всех 5-этажных хрущевок не оставило равнодушными и новосибирцев, из которых, по разным оценкам, не менее 40 % живут именно в таких домах. Одни их хвалят и считают вечными, другие готовы променять их на новостройки без раздумий. Эксперты рассказали НГС.НОВОСТИ, сколько на самом деле должны простоять хрущевки, в чем они проигрывают, а в чем дадут фору современным домам — и когда Новосибирск с ними попрощается.

В середине февраля в Москве предложили окончательно попрощаться с 5-этажными хрущевками: по мнению столичных депутатов, такие дома проще снести, чем отремонтировать. С этим мнением согласился и Общественный совет, и президент Владимир Путин, одобривший проект.







До сих пор в столице сносили дома только определенных серий, но теперь предложили избавиться и от всех других, включая кирпичные, — в Москве это порядка 25 млн кв. м жилья. Для этого, как рассказал в эфире телеканала РБК глава федерального Минстроя Михаил Мень, придется даже внести поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации», которые должны изменить «подход к принципам переселения».







По информации сайта Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, к сносимым ранее относились панельные дома серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Такие дома строились для временного решения квартирного вопроса в конце 1950-х – 1960-х годах и были рассчитаны всего на 25 лет. За пределами столицы дома этих серий практически не возводились.







Оперативно ответить, какую долю жилья в Новосибирске сегодня занимают хрущевки и существуют ли хотя бы долгосрочные перспективы по их сносу, в мэрии не смогли — свое мнение о будущем старых 5-этажек высказали новосибирские эксперты.







Игорь Поповский, архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ: «Хрущевки были в тренде мирового процесса формирования социального жилья. Мы, грешным делом, сообщили, что они временно были построены, хотя ресурс хрущевок, особенно кирпичных, очень высокий. Есть определенные серии, которые ресурс исчерпали, и там вопрос возникает: либо их сносить, либо как-то пытаться поддержать, что в некоторых случаях дороже, чем сносить.







Кирпичные хрущевки уступают многим домам: качество кладки было плохое, есть вопросы по работе конструкций (козырьки у многих домов разрушились, балконы разрушаются, есть даже случаи, когда панели покрытия проседают). Но есть мониторинг ухудшения конструктивов, их можно заменять.







Квартиры в таких домах имеют потенциал реконструкции. У них нет несущих стен внутри, они полностью перекрыты панелью. В них делают барную стойку и кухня становится общим пространством с гостиной, спальня — отдельная. Если заселяется такая квартира двумя или одним человеком, то это очень хорошая квартира по всем показателям. Сегодня, когда появляются квартиры-студии, получается, что в рыночных условиях мы создаем еще более низкое по уровню жилье, чем хрущевки.







Потолки в хрущевке низкие, 2,5 м, но в "Европейском Береге" тоже высота потолков небольшая, и они тоже кирпичные — просто они архитектурно сделаны более качественно и по-другому обслуживаются.





Если серую хрущевку оштукатурить по-современному, качественно ее отделать, — будет хороший дом. Голландские архитекторы приезжали и были потрясены низким уровнем содержания жилищного фонда, но хрущевки совершенно нормально восприняли.





Москва имеет этот [достаточный] ресурс, у нее второй бюджет в мире после Нью-Йорка. А мы всегда будем работать по рациональной схеме и сносить только те хрущевки, которые изжили свой ресурс. Но я пока не встречал ни по одной хрущевке в Новосибирске такого заключения».











Владимир Алабугин, директор аварийно-ремонтной службы: «Я честно скажу: особо я не вижу проблем с хрущевками. Межпанельные швы заделываешь, следишь за состоянием, и можно жить.







Качество сборки современных панелей, с которыми я сталкивался, неплохое — мы эксплуатировали дома с новосибирскими, томскими, барнаульскими панелями. Сейчас очень серьезные требования по энергосбережению, и утеплители, конечно, поэффективнее тех, что раньше. По шумоизоляции стало немного похуже — это связано, мне кажется, с тем, что сами бетоны легче стали, старым хрущевкам по шумоизоляции современные панели точно уступают.







Если говорить о кирпичных [хрущевках], я тоже не вижу проблем. Их можно модернизировать, капитальные ремонты делать. Хорошая практика капитального ремонта хрущевок в Томске, интересно капиталят хрущевки в Калининграде, под свой стиль, в Барнауле я видел неплохие варианты, в Евсино, в Искитиме. Работать с этими домами можно, они вполне еще пригодны для жизни, если учитывать то, что сегодня строят».







Александр Астахов, исполнительный директор компании Rollband&Partners: «У панельных хрущевок преимуществ [перед современными домами] нет. В панельных и слышимость получше, чем в кирпичных. Но о такой слышимости можно говорить и в современных панельных домах, и в кирпичных на железобетонном каркасе. А судя по тому, какие планировки сейчас предлагаются, ничем они не лучше хрущевок.







При этом нужно учитывать: меньше народа — больше кислорода.





В хрущевках физически меньше людей живет, районы получаются более зеленые. И даже при отсутствии там подземных парковок, дворы, если рядом с кварталом из нескольких хрущевок нет никакой точечной застройки, не загажены автомобилями.







У большинства хрущевок срок эксплуатации 125 лет, ограниченный срок эксплуатации был только у домов с неполным каркасом. В принципе, при определенном старании управляющие компании могут сократить запас прочности до 15 лет. Как-то пришлось общаться и с управляющей компанией, и с начальником отдела ЖКХ одного из районов — эти ребята и за 5 лет могут управиться. А снос хрущевок в Москве — это, на самом деле, схема вывода земли под строительство многоэтажек».







Елена Ермолаева, директор компании RID Analytics: «Если рассмотреть квартиры, предложенные к продаже, то доля хрущевок (суммарно, панельных и кирпичных. — Л.П.) — порядка 25 %. Наверное, и в жилом фонде доля аналогичная.







Для того чтобы сносить хрущевки, жилье, которое будет построено на этом месте, должно быть многоэтажным и дорогим. Поэтому для Новосибирска эта тема актуальна только в самом центре города. Наверное, если бы дом был признан аварийным, дело пошло бы проще, но





у нас не снесены еще аварийные деревянные дома, а хрущевки вполне себе стоят и еще долго могут простоять.





Для развития застроенных территорий надо сначала выделить участок для нового дома, построить его, переселить людей из хрущевки, потом ее снести. Этот процесс под силу только крупному игроку рынка, располагающему собственными средствами, и готовому играть "в долгую". Появление подобных проектов [в Новосибирске] сегодня сомнительно — при тех ставках по кредиту, которые есть, уровне себестоимости и цен. В Москве себестоимость примерно как у нас, а цены в несколько раз выше».







Владимир Литвинов, гендиректор ГК SKY Group: «Все здания рассчитаны на 50 лет максимум — потом на капремонт с расселением граждан и на глубокую модернизацию, как во всем мире.







В Новосибирске в 2007–2008 годах, еще когда Виктор Александрович (Толоконский. — Л.П.) был губернатором, еще до полпредства,





я просил его разрешения на снос хрущевок на площади Карла Маркса. Он меня тогда остановил, мол, подожди, общество пока не готово.







Это не бараки из дерева — гораздо сложнее, плюс экономика другая работает. Для обывателя это страшно звучит, но когда-то пробовать надо — мы все равно придем к этому, не сейчас, так завтра. Я готов с этого года приступать, но пока не вижу потребности у общества.







У них нет будущего. Стены тоньше, чем мы сейчас строим. Санузел в 4 "квадрата", кухня в 6 "квадратов" — нужно что-то объяснять еще? С ними надо что-то делать, надо менять облик города».