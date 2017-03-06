Море по цене «айфона»

В Новосибирск пришла весна — время, когда жители города начинают планировать поездки на майские праздники и летние отпуска. Многие по-прежнему предпочитают полюбившиеся новосибирцам Таиланд и Крым, но, как отмечают в турагентствах, в этом году горожане стали все больше интересоваться другими местами для отдыха. После недавней отмены прямых рейсов в Стамбул и все еще закрытого для отдыха Египта отдыхающие обратят больше внимания на внутренний туризм и будут искать новые направления в Европе. О том, когда новосибирцы вновь смогут сфотографироваться на фоне пирамид, подешевеют ли туры в Крым и как отличить турагентство от мошенников, — в материале НГС.НОВОСТИ.

В Новосибирске вовсю идет сезон раннего бронирования, у желающих отправиться в путешествие есть много привлекательных вариантов, сообщила руководитель Регионального отраслевого союза туриндустрии Наталья Куцевол. Об оптимизме в новосибирской туротрасли позволяет говорить и курс валюты: за последние полгода курс рубля к доллару вырос на 7 руб. и понизил стоимость туров — сегодня валюта США стоит около 59 руб.





Председатель комитета по взаимодействию субъектов туриндустрии Новосибирской ассоциации туроператоров Галина Машухова рассказала о самых бюджетных направлениях, которые сейчас предлагают операторы. Так, тур в Турцию на двоих на 1 неделю в начале июня предлагают за 46 тыс. руб., в Грецию — за 70 тыс. руб, на Кипр — за 76 тыс. руб. Поездка такой же продолжительности в Чехию будет стоить от 70 тыс. руб., в Болгарию — от 75 тыс. руб. Цены на 12-дневный отдых в Крыму и Сочи начинаются с 80 тыс. руб. Недельный отпуск в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам и Камбоджа) новосибирцам предлагают за 57–60 тыс. за неделю.





Цены на туры в Крым не должны измениться в ближайшие годы

После большого наплыва русских туристов в Крым в прошлом году многие предположили, что цены на него пойдут на спад. Но, по мнению экспертов, это произойдет не раньше, чем через 2–3 года. «У нас слишком большой пласт людей имеет запрет на выезд за границу. Это очень большой контингент. Эти люди <…> сейчас будут отдыхать в Сочи и Крыму. Поэтому ценник будет держаться», — пояснила Галина Машухова и добавила, что здоровая и более дешевая альтернатива им — Тбилиси, прямые рейсы в который откроются из Новосибирска в апреле.







События последних 3 лет позволили новосибирцам расширить свой «отпускной» кругозор, считает член Новосибирской ассоциации туристских организаций Сергей Михайлов.





«В целом скачки курсов валют и прочие события дали потребителю возможность не останавливаться на классических популярных направлениях и обратить внимание в сторону Казани, Санкт-Петербурга, Тбилиси.





Я думаю, что в этом году будут нестандартные запросы по городам, в том числе по городам СНГ», — рассказал Михайлов. Среди других относительно редких зарубежных направлений, которые жители Сибири выбирают для отпуска, — Венгрия, Испания, Португалия, Китай и Доминикана.







Турфирмы ждут открытия Египта к осени этого года, но точной даты никто не знает

Эксперты рассказали, что в течение 2017 года на рынок может вернуться популярное египетское направление, которое ждут уже с конца прошлого года, — первые туры на родину фараонов начнут продавать ближе к осени. Однако новосибирцев это предложение может не заинтересовать, считают эксперты. «Египет [в целом] для России, конечно, главное направление, но все же больше для западной части нашей страны. После его закрытия мы, наверное, меньше всего пострадали, потому что у нас есть Юго-Восточная Азия, которая по длительности перелета сопоставима с Египтом. <…> Поэтому, как только откроется Египет, все города-миллионники поставят рейсы, это однозначно. Все обещают, что это произойдет очень быстро. В Сибири, наверное, будут небольшие полетные программы, но массово он вставать не будет, потому что есть Таиланд», — заявила Галина Машухова.







В преддверии отпусков эксперты туриндустрии рекомендуют новосибирцам обращаться за помощью к профессионалам — в агентства и к операторам, которые предлагают больше вариантов для отдыха, обеспечивают безопасность туриста и его багажа. По словам экспертов, главное, на что стоит обращать внимание при выборе туроператора, — документы и договор. Их нужно не полениться прочитать и проверить информацию о компании в интернете. Предпочтение лучше отдавать фирмам, которые занимаются турами на протяжении 10–15 лет, советуют участники рынка. Стоит отметить, что почти все задержанные мошенники продавали туры по ценам на 15–20 % ниже рыночных. Это должно быть тревожным звоночком для тех, кто планирует свой отпуск, считают эксперты. В одном из последних инцидентов, связанных с мошенническими турфирмами, фигурировало ООО «Старт», директор которого собрал с новосибирцев около 3,5 млн руб., пообещав выгодные путевки, и потратил их.