Весна сказала «Мяу!»

Синоптики ожидают аномально теплый март: весна превращает дороги в кашу, лед с крыш — в смертельную опасность, а кошек — в орущих зверей, не знающих покоя

По прогнозам синоптиков, март ожидается аномально теплым. В ближайшие дни в городе наступит настоящая весна с плюсовыми температурами и будет значительно теплее обычной для этих дней погоды. Зима уходит вместе с темными вечерами. Продолжительность светового дня увеличивается, что становится сигналом для кошек срочно искать себе пару. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, какая погода будет в марте, почему орут именно кошки, а не коты, и как их можно успокоить.

Обычно в Сибири календарная весна приходит намного раньше, чем настоящая. Однако этот год, вероятно, станет исключением. 2-3 марта, по прогнозам синоптиков, будет еще прохладно — от –5…–12 ночью, днем от 0 до –6. А вот с 4 марта можно ждать резкого потепления: ночью столбик термометра покажет –1…–6 градусов, а днем воздух прогреется до 0…+5.







«Мы полагаем, что в первой декаде в основном будут доминировать западные и юго-западные потоки воздушных масс, которые принесут воздушную среду из районов, связанных с Атлантикой с одной стороны, и из районов Казахстана — с другой стороны, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. —





Этот процесс, скорее всего, вызовет формирование аномально теплой погоды в первой декаде марта с температурой выше климатической нормы на 5–8 градусов». Также вероятны осадки в виде снега и мокрого снега в ближайшие дни и в конце декады.





Сильных порывов ветра не будет, максимум — 12-13 метров в секунду, говорит специалист.







Прогноз погоды на вторую и третью декады марта еще составляется. «Скорее всего, сохраним положительную аномалию температуры, выше нормы на 3-4 градуса», — уточнил Ягудин. По его словам, еще теплее будет на Алтае и в Кемеровской области. 28 февраля в Республике Алтай температура воздуха поднималась уже до +13 градусов и побила рекорд 1983 года.











В этом году осадков зимой выпало в два раза больше нормы, поэтому власти активно начали готовиться к предстоящему паводку. Мэрия даже составила карту улиц, которые могут оказаться затопленными. Мэр Анатолий Локоть предупредил, что ливневая канализация может не справиться с потопами из-за невывезенного из дворов снега, поэтому затопить может все подвалы и низины.





Кроме того, до 10 марта в мэрии распорядились очистить все до единой крыши — таких в городе, сообщили власти, еще около 400. Неубранный снег на кровлях превращается в дождь, например, недавно из-за этого протекла крыша в ГУМе. Резкое таяние снега на крышах уже создало серьезную угрозу для автолюбителей — глыбы обрушиваются на машины. Некоторые новосибирцы нашли из этого изящный выход, прикрыв их подручными средствами.





Весна ощущается не только с приходом тепла, но и с увеличением продолжительности светового дня — уже сегодня восход солнца в 8:18, заход — в 19:05.





Птицы щебечут, медведи выходят из спячки, а кошки начинают орать. Сигналом для начала выступления кошачьего хора как раз и становится увеличение светового дня.







«Кошки — это фотопериодичные животные, то есть их половой цикл зависит от длительности светового дня. Когда день увеличивается, кошки впадают в эструс (то есть в состояние охоты. — А.Б.)», — объясняет ветеринар клиники «Вега» Софья Нурутдинова. По ее словам, такое явление характерно скорее для уличных кошек, которые живут в более естественных условиях, чем для домашних, которые напрямую зависят от режима сна своих хозяев. Тем не менее если кошка не стерилизована, она тоже дает знать о своем желании. «Они входят в эструс, повышается эстроген, поэтому они беспокоятся, мяукают. То есть таким образом привлекают кота. Кроме мяукания во время полового цикла они могут оставлять метки», — объясняет ветеринар.











Мартовские песни заканчиваются после овуляции, которая происходит у кошек в момент полового акта. Кстати, в момент овуляции кошка издает еще более характерные звуки, нежели в момент поиска друга —





коитальный крик указывает на возможность кошки забеременеть. «Этот крик отличается от обычного, он немного сумасшедший, можно сказать», — объяснила специалист.





Коты намного спокойнее — они не орут, но начинают беспокоиться и капризничать, когда чуют кошку.





Также ветеринар поделилась секретом, как избавить кошку от постоянной охоты в ситуации, когда кот ей не светит. Хозяин может резко схватить кошку за холку — это сымитирует хватку кота, которая введет кошку в состояние ложной беременности и успокоит ее на 40 дней. Если мартовский ор начался у стерилизованной кошки, то это свидетельствует о выработке гормонов в результате плохо проведенной операции, говорит специалист. В таком случае кошке требуются анализы и повторная операция.