Весна сказала «Мяу!»

Синоптики ожидают аномально теплый март: весна превращает дороги в кашу, лед с крыш — в смертельную опасность, а кошек — в орущих зверей, не знающих покоя

 
 

По прогнозам синоптиков, март ожидается аномально теплым. В ближайшие дни в городе наступит настоящая весна с плюсовыми температурами и будет значительно теплее обычной для этих дней погоды. Зима уходит вместе с темными вечерами. Продолжительность светового дня увеличивается, что становится сигналом для кошек срочно искать себе пару. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, какая погода будет в марте, почему орут именно кошки, а не коты, и как их можно успокоить.  

Обычно в Сибири календарная весна приходит намного раньше, чем настоящая. Однако этот год, вероятно, станет исключением. 2-3 марта, по прогнозам синоптиков, будет еще прохладно — от –5…–12 ночью, днем от 0 до –6. А вот с 4 марта можно ждать резкого потепления: ночью столбик термометра покажет –1…–6 градусов, а днем воздух прогреется до 0…+5.


«Мы полагаем, что в первой декаде в основном будут доминировать западные и юго-западные потоки воздушных масс, которые принесут воздушную среду из районов, связанных с Атлантикой с одной стороны, и из районов Казахстана — с другой стороны, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — 


Этот процесс, скорее всего, вызовет формирование аномально теплой погоды в первой декаде марта с температурой выше климатической нормы на 5–8 градусов». Также вероятны осадки в виде снега и мокрого снега в ближайшие дни и в конце декады. 


Сильных порывов ветра не будет, максимум — 12-13 метров в секунду, говорит специалист.


Прогноз погоды на вторую и третью декады марта еще составляется. «Скорее всего, сохраним положительную аномалию температуры, выше нормы на 3-4 градуса», — уточнил Ягудин. По его словам, еще теплее будет на Алтае и в Кемеровской области. 28 февраля в Республике Алтай температура воздуха поднималась уже до +13 градусов и побила рекорд 1983 года.


Весна сказала «Мяу!»


В этом году осадков зимой выпало в два раза больше нормы, поэтому власти активно начали готовиться к предстоящему паводку. Мэрия даже составила карту улиц, которые могут оказаться затопленными. Мэр Анатолий Локоть предупредил, что ливневая канализация может не справиться с потопами из-за невывезенного из дворов снега, поэтому затопить может все подвалы и низины. 


Кроме того, до 10 марта в мэрии распорядились очистить все до единой крыши — таких в городе, сообщили власти, еще около 400. Неубранный снег на кровлях превращается в дождь, например, недавно из-за этого протекла крыша в ГУМе. Резкое таяние снега на крышах уже создало серьезную угрозу для автолюбителей — глыбы обрушиваются на машины. Некоторые новосибирцы нашли из этого изящный выход, прикрыв их подручными средствами


Весна ощущается не только с приходом тепла, но и с увеличением продолжительности светового дня — уже сегодня восход солнца в 8:18, заход — в 19:05. 


Птицы щебечут, медведи выходят из спячки, а кошки начинают орать. Сигналом для начала выступления кошачьего хора как раз и становится увеличение светового дня.


«Кошки — это фотопериодичные животные, то есть их половой цикл зависит от длительности светового дня. Когда день увеличивается, кошки впадают в эструс (то есть в состояние охоты. — А.Б.)», — объясняет ветеринар клиники «Вега» Софья Нурутдинова. По ее словам, такое явление характерно скорее для уличных кошек, которые живут в более естественных условиях, чем для домашних, которые напрямую зависят от режима сна своих хозяев. Тем не менее если кошка не стерилизована, она тоже дает знать о своем желании. «Они входят в эструс, повышается эстроген, поэтому они беспокоятся, мяукают. То есть таким образом привлекают кота. Кроме мяукания во время полового цикла они могут оставлять метки», — объясняет ветеринар.


Весна сказала «Мяу!»


Мартовские песни заканчиваются после овуляции, которая происходит у кошек в момент полового акта. Кстати, в момент овуляции кошка издает еще более характерные звуки, нежели в момент поиска друга — 


коитальный крик указывает на возможность кошки забеременеть. «Этот крик отличается от обычного, он немного сумасшедший, можно сказать», — объяснила специалист. 


Коты намного спокойнее — они не орут, но начинают беспокоиться и капризничать, когда чуют кошку.  


Также ветеринар поделилась секретом, как избавить кошку от постоянной охоты в ситуации, когда кот ей не светит. Хозяин может резко схватить кошку за холку — это сымитирует хватку кота, которая введет кошку в состояние ложной беременности и успокоит ее на 40 дней. Если мартовский ор начался у стерилизованной кошки, то это свидетельствует о выработке гормонов в результате плохо проведенной операции, говорит специалист. В таком случае кошке требуются анализы и повторная операция. 

Анна Богданова
Фото Essentials/iStock (1, 3), Татьяны Кривенко (2)

Прочтений: 1931
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено