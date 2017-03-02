Показали морды

Звери Новосибирского зоопарка начали выходить из спячки — они рады посетителям и устраивают веселые игры, но продолжают зевать

Звери Новосибирского зоопарка начали выходить из спячки — к началу календарной весны проснулись гималайский медведь, енотовидная собака и банда енотов-попрошаек. В первый день марта многие животные уже почувствовали наступление теплового времени года и начали активные игры — красные волки устроили гонки по вольеру, а уссурийские харзы желают поближе познакомиться с посетителями. НГС.НОВОСТИ узнали, как звери из зоопарка встречают весну, и нашли самые сонные морды.

Показали морды (фоторепортаж)


К началу марта после долгой зимней спячки в Новосибирском зоопарке проснулись три вида животных — среди ранних пташек в этом году оказались гималайский медведь, енотовидная собака и еноты. Они уже выходят на люди поиграть и перекусить. Банда енотов-хулиганов еще не совсем отошла от сна. Обычно они издалека видят и подкарауливают посетителей, а сейчас главные попрошайки зоопарка немного ленятся развлекать зевак и предпочитают поесть и поваляться, а там, может, и до людей дело дойдет.


Показали морды (фоторепортаж)


Гималайский, или уссурийский, медведь после спячки вполне бодр и жаждет общения — он следит за сотрудницами зоопарка, которые чистят снег возле его вольера, и всячески пытается привлечь их внимание. А вот его соседи — бурые медведи — решили поспать подольше, они до сих пор не вышли из своего сонного логова.


Показали морды (фоторепортаж)


Бурого медвежонка-сироту в ноябре прошлого года не могли уложить спать. У мишки непростое детство: он рано потерял мать, а в мае его привезли с Алтая в Новосибирск. Его привычки могут отличаться от привычек взрослых косолапых обитателей зоопарка. Медвежонок оказался на редкость обаятельным и любопытным — любит заигрывать с публикой и всегда хочет знать, чем же заняты люди вокруг. Сегодня он с особым рвением инспектировал, как чистят снег в соседнем вольере.


Показали морды (фоторепортаж)


А вот у енотовидной собаки выражение морды словно у офисного планктона после бурных выходных и до первой чашки кофе. Зверек лениво выходит из своего убежища, медленно шагает по вольеру и потягивает носом свежий воздух, будто пытается учуять наступление весны.


Показали морды (фоторепортаж)


Зато уссурийские харзы настойчиво тянут свои когтистые лапки к объективу фотоаппарата — одной самой прыгучей харзе уж очень хотелось познакомиться с нарушителем спокойствия.


Показали морды (фоторепортаж)


Два красных волка — сейчас самые активные в зоопарке. Эти рыжики играют в чехарду, перепрыгивая друг через друга, резвятся по всему вольеру и задорно тявкают всем проходящим мимо.


Показали морды (фоторепортаж)


Пока красные волки затевают очередную шалость, их соседи корсаки, завалившись друг на друга и сладко зевая, пытаются вздремнуть. Однако животным, как и жильцам многоквартирных домов, насладиться тишиной и спокойствием не всегда удается — буяны через стенку то и дело затевают зверское веселье.


Показали морды (фоторепортаж)


Этого белого тигренка уже трудно назвать малышом — к своей первой весне он окреп, стал самостоятельным и все реже бегает хвостом за тигрицей-матерью. Ему теперь не до мамы — нужно обежать вольер, зайти в теплый домик и погреметь там мисками, как взрослый хищник.


Показали морды (фоторепортаж)


Все же минут через 15 тигренок соскучился по маме и затеял на нее охоту — подкравшись со спины, он с мастерством бывалого хищника запрыгнул ей на хребет. И тут же получил воспитательную трепку от тигрицы.


Показали морды (фоторепортаж)


Весна — пора любви. Особенно у серого волка. Самец нарезает круги вокруг гордо лежащей волчицы и оказывает ей всяческие знаки внимания. Пока дама сердца не отвечает взаимностью, а на слишком навязчивые ухаживания и вовсе отвечает оскалом и злобным рыком. Однако волк не сдается.


Показали морды (фоторепортаж)


Уссурийские пятнистые олени готовят фигуру к лету — с завидным аппетитом уплетают сено из кормушки, а также не против полакомиться корой деревьев. А вот на посетителей, заставших их за трапезой, смотрят немного с укоризной.


Показали морды (фоторепортаж)


Тигры решили расслабиться по полной и захватить самые приятные моменты уходящей зимы — огромные кошки нежатся и трут спинку в сугробах, которым осталось лежать еще недели три.


Показали морды (фоторепортаж)


Величественные манулы даже не подают виду, что пришла весна и оттепель — морды этих кошек, как и всегда, показывают только полную невозмутимость. Гордость не позволяет им даже сразу приступить к обеду, сперва они минут 5 будут смотреть, высоко восседая на бревнах. Сотрудники зоопарка приносят им еду прямо в логово — другим кошачьим просто закидывают в вольер.


Показали морды (фоторепортаж)


Лисы же, наоборот, отбросили все предрассудки, весело играют и смешат публику, а то и вовсе позируют на камеру — они только рады повышенному интересу.


Показали морды (фоторепортаж)


Крупные кошки решили поддержать стереотип о мартовских котах: они то и дело мурчат и рычат что-то друг другу.


Показали морды (фоторепортаж)


Белый медвежонок Ростик растет не по дням, а по часам — некоторые посетители даже не сразу поняли, что перед ними мишка-подросток, а не его тучная мать. Крошкой он кажется только на ее фоне. Пока медведи немного скучают, но уже совсем скоро их бассейны наполнятся водой, и тогда для них придет настоящая весна.

Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 6465
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено