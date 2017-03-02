Показали морды

Звери Новосибирского зоопарка начали выходить из спячки — к началу календарной весны проснулись гималайский медведь, енотовидная собака и банда енотов-попрошаек. В первый день марта многие животные уже почувствовали наступление теплового времени года и начали активные игры — красные волки устроили гонки по вольеру, а уссурийские харзы желают поближе познакомиться с посетителями. НГС.НОВОСТИ узнали, как звери из зоопарка встречают весну, и нашли самые сонные морды.





К началу марта после долгой зимней спячки в Новосибирском зоопарке проснулись три вида животных — среди ранних пташек в этом году оказались гималайский медведь, енотовидная собака и еноты. Они уже выходят на люди поиграть и перекусить. Банда енотов-хулиганов еще не совсем отошла от сна. Обычно они издалека видят и подкарауливают посетителей, а сейчас главные попрошайки зоопарка немного ленятся развлекать зевак и предпочитают поесть и поваляться, а там, может, и до людей дело дойдет.









Гималайский, или уссурийский, медведь после спячки вполне бодр и жаждет общения — он следит за сотрудницами зоопарка, которые чистят снег возле его вольера, и всячески пытается привлечь их внимание. А вот его соседи — бурые медведи — решили поспать подольше, они до сих пор не вышли из своего сонного логова.









Бурого медвежонка-сироту в ноябре прошлого года не могли уложить спать. У мишки непростое детство: он рано потерял мать, а в мае его привезли с Алтая в Новосибирск. Его привычки могут отличаться от привычек взрослых косолапых обитателей зоопарка. Медвежонок оказался на редкость обаятельным и любопытным — любит заигрывать с публикой и всегда хочет знать, чем же заняты люди вокруг. Сегодня он с особым рвением инспектировал, как чистят снег в соседнем вольере.









А вот у енотовидной собаки выражение морды словно у офисного планктона после бурных выходных и до первой чашки кофе. Зверек лениво выходит из своего убежища, медленно шагает по вольеру и потягивает носом свежий воздух, будто пытается учуять наступление весны.









Зато уссурийские харзы настойчиво тянут свои когтистые лапки к объективу фотоаппарата — одной самой прыгучей харзе уж очень хотелось познакомиться с нарушителем спокойствия.









Два красных волка — сейчас самые активные в зоопарке. Эти рыжики играют в чехарду, перепрыгивая друг через друга, резвятся по всему вольеру и задорно тявкают всем проходящим мимо.









Пока красные волки затевают очередную шалость, их соседи корсаки, завалившись друг на друга и сладко зевая, пытаются вздремнуть. Однако животным, как и жильцам многоквартирных домов, насладиться тишиной и спокойствием не всегда удается — буяны через стенку то и дело затевают зверское веселье.









Этого белого тигренка уже трудно назвать малышом — к своей первой весне он окреп, стал самостоятельным и все реже бегает хвостом за тигрицей-матерью. Ему теперь не до мамы — нужно обежать вольер, зайти в теплый домик и погреметь там мисками, как взрослый хищник.









Все же минут через 15 тигренок соскучился по маме и затеял на нее охоту — подкравшись со спины, он с мастерством бывалого хищника запрыгнул ей на хребет. И тут же получил воспитательную трепку от тигрицы.









Весна — пора любви. Особенно у серого волка. Самец нарезает круги вокруг гордо лежащей волчицы и оказывает ей всяческие знаки внимания. Пока дама сердца не отвечает взаимностью, а на слишком навязчивые ухаживания и вовсе отвечает оскалом и злобным рыком. Однако волк не сдается.









Уссурийские пятнистые олени готовят фигуру к лету — с завидным аппетитом уплетают сено из кормушки, а также не против полакомиться корой деревьев. А вот на посетителей, заставших их за трапезой, смотрят немного с укоризной.









Тигры решили расслабиться по полной и захватить самые приятные моменты уходящей зимы — огромные кошки нежатся и трут спинку в сугробах, которым осталось лежать еще недели три.









Величественные манулы даже не подают виду, что пришла весна и оттепель — морды этих кошек, как и всегда, показывают только полную невозмутимость. Гордость не позволяет им даже сразу приступить к обеду, сперва они минут 5 будут смотреть, высоко восседая на бревнах. Сотрудники зоопарка приносят им еду прямо в логово — другим кошачьим просто закидывают в вольер.









Лисы же, наоборот, отбросили все предрассудки, весело играют и смешат публику, а то и вовсе позируют на камеру — они только рады повышенному интересу.









Крупные кошки решили поддержать стереотип о мартовских котах: они то и дело мурчат и рычат что-то друг другу.









Белый медвежонок Ростик растет не по дням, а по часам — некоторые посетители даже не сразу поняли, что перед ними мишка-подросток, а не его тучная мать. Крошкой он кажется только на ее фоне. Пока медведи немного скучают, но уже совсем скоро их бассейны наполнятся водой, и тогда для них придет настоящая весна.