Нежные тычинки

В Новосибирск летят 200 тонн цветов к 8 Марта — стали известны цены на букеты из тюльпанов, ананасов и сморщенных зеленых шариков, которые тоже можно дарить на праздник

В последний день календарной зимы в новосибирском аэропорту «Толмачёво» приземлился первый грузовой самолет из Нидерландов, полный цветов к 8 Марта. На его борту было более 50 тонн как будущих хитов продаж — мимоз и тюльпанов, так и экзотических представителей флоры. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли самые оригинальные цветы, чей внешний вид порой шокирует, и выяснили у продавцов, на сколько придется раскошелиться новосибирским мужчинам в Международный женский день.

 
 


Грузовой Boeing 747 компании AirBridgeCargo прибыл в «Толмачёво» из столицы Нидерландов вечером 28 февраля. На его борту — 56 тонн цветов, проделавших долгий путь из Западной Европы. Только часть из них выращены в Нидерландах, остальные приехали туда из Израиля, Кении, Колумбии, Эфиопии. И уже потом, объединившись в более крупные партии, полетели в Новосибирск.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Но и это еще не конец цветочного путешествия. Из «Толмачёво» коробки с мимозами, тюльпанами, хризантемами и другими цветами разъедутся по всей Сибири — в Омск, Томск, Барнаул и др. Всего одним рейсом привезли более 800 тыс. цветов — это крупная партия, но всего лишь четверть от общего числа, которое ждут в Новосибирске к 8 Марта в этом году, пояснил замначальника отдела надзора в области карантинных растений Управления Россельхознадзора по НСО Константин Пикулев.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Из самолета 40 палет с цветами проехали на склад, где за дело взялись рабочие. Они ловко, но в то же время осторожно перекладывают коробки — чувствуют ответственность за женское счастье. Со стороны разгрузка напоминает игру в гигантский тетрис и продолжается больше 2 часов.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


По словам Константина Пикулева, ассортимент цветов довольно обширный. Компанию привычным тюльпанам и мимозам на борту составили, например, гортензии, фрезии, орхидеи и всевозможные декоративные элементы для украшения букетов. На фото — протея, один из видов которой в ЮАР считают своим национальным цветком, а в Новосибирске продают за 1000 руб. и больше.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Цветы упакованы по-разному. Одни обложили соломкой, другие — поставили в жесткий вентилируемый ящик, третьи — запеленали в специальные одеяла как младенцев.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Перед тем как они станут властелинами праздничных прилавков, цветы должен осмотреть инспектор Россельхознадзора. Проверка выборочная, но тщательная. Стебли и листья сначала осматривают под лампой, потом трясут — если есть какие-то насекомые, они радуются свету и выпрыгивают наружу.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Самый опасный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Инспектору нужен зоркий глаз — это насекомое очень мелкое, но проблем от него может быть много. «Кроме того, что он портит внешний вид букета, трипс, попав в квартиру вместе с цветами, легко акклиматизируется, так как температура близка к тепличной. Потом начинает уничтожать комнатные растения», — предупреждает Константин Пикулев.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Особенно лакомые для трипса цветы — розы, хризантемы и гвоздики. Если инспектор находит какое-то насекомое, то помещает его в пробирку со спиртовым раствором. Потом за несколько часов делается экспертиза: не все трипсы одинаково опасны. Но если партия попадает под карантин, хозяину цветов придется их сжечь, чтобы не допустить эпидемии. 


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Пока статистика Россельхознадзора внушает оптимизм. За прошлый год в НСО привезли порядка 56 млн свежих цветов, с начала 2017 года — пока 9 млн. Процент зараженных трипсом невелик — в этом году уничтожили только около тысячи цветов. Остальные отправились в магазины радовать новосибирцев, как, например, эта вероника (розничная цена — 120 руб.).


Нежные тычинки (фоторепортаж)


До того как город охватит настоящая цветочная лихорадка, остается меньше недели. Но мелкие и крупные оптовики уже закупают мимозы и тюльпаны — это неизменные лидеры продаж из года в год. Но и любителям экзотики есть где душу отвести. Вот, например, напоминающие водоросли, но все же очень обаятельные и пушистые зеленые гвоздики. Салоны La Rose продают их за 120 руб.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Предприниматель Алексей Доничев, который не первый год продает цветы к 8 Марта, рассказал, что пока мелкие оптовики торгуют тюльпанами по 30–40 руб. за штуку, а в праздник торговля с машин пойдет уже по 50–100 руб. за штуку. «В этом году наблюдаем весьма приемлемые закупочные цены, поскольку рубль подрос по отношению к доллару и евро», — отметил предприниматель.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Первую мимозу корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила еще перед 14 февраля в салоне Vesna на ул. Ленина. Тогда за ветку средних размеров с терпким ароматом весны просили дикие 450 руб. Перед 8 Марта цены, по прогнозам оптовых продавцов, будут гуманнее — от 200 руб. за ветку.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Продавцы розницы, с которыми пообщалась корреспондент НГС.НОВОСТИ, пообещали, что цены перед 8 Марта они поднимать не будут, но все равно получат свою прибыль за счет числа желающих порадовать дам букетами. Пока самый бюджетный вариант тюльпанов предлагает салон Leyka — там эти цветы продают по 50 руб. за штуку. В La Rose цена чуть выше — 70 руб., зато есть нежнейшая форзиция по 200 руб. за ветку. Это растение интересно тем, что сначала цветет, а только потом выпускает листья. Этот цветок распространен в Чехии и Германии.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Пожалуй, самые необычные цветы с немного шокирующим видом и названием — асклепия Моби Дик — встретилась корреспондентам НГС.НОВОСТИ в магазине Flowers&Coffee. За одну ветку таких «красавцев» просят 150 руб. Там же есть в продаже мини-ананасы. Их теперь тоже можно добавлять в букеты — обойдутся они в 400 руб. Еще из популярных необычных цветов продавцы цветочных салонов выделяют ранункулюсы — разноцветные лютики.


Нежные тычинки (фоторепортаж)


Справочник 2ГИС сообщает: цветами в Новосибирске занимается 421 организация. То есть выбор у мужчин достаточно обширный — на любой вкус и кошелек. Желающие сэкономить покупают букеты накануне по «непраздничным» ценам и прячут, добавив в вазу льда. Специалисты говорят, что самая комфортная температура для хранения тюльпанов — около +5 градусов.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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