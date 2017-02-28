«Дети еще не знают, что папы больше нет»

Водитель крана выбежал на дорогу и устроил смертельное ДТП на Ипподромской — сбившего его водителя пришлось вырезать из машины спасателям, но он все равно не выжил

27 февраля поздно вечером 31-летний водитель KIA Sportage на ул. Писарева на высокой скорости наехал на дорожные конусы, которыми рабочие огородили место монтажа наружной рекламы, после чего сбил двух мужчин, занимавшихся установкой конструкции, и влетел в автокран КАТО. Водитель автокрана и рабочий рекламного агентства получили переломы, а водитель кроссовера оказался зажат в искореженном салоне. Спасти его не удалось. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал подробности трагедии и выяснил, что отчасти в случившемся виноват один из пострадавших.

По данным ГИБДД, поздней ночью в понедельник в Центральном районе водитель KIA Sportage 1986 года рождения на ул. Писарева, 147«а» наехал на двух пешеходов и врезался автокран KATO. «В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля KIA 1986 года рождения от полученных травм скончался по дороге в больницу. Пешеходы, оба 1988 года рождения, получили переломы ног», — сообщили представители ведомства.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец Роман М., вечером он ехал с женой по ул. Ипподромской, когда их обогнал KIA. «Он поехал впереди меня,





неожиданно на дорогу выбежал крановщик, водитель кроссовера резко ударил по тормозам, но на дороге был гололед, машина раскидала рабочих, сделала два-три круга [вокруг своей оси] и влетела в кран», — сказал свидетель.





По словам Романа, он тут же остановился и попытался оказать первую помощь одному из пострадавших. «Мы остановились, я пытался остановить другие машины, но все проезжали мимо. У меня была куртка вся в крови… Пока вытаскивал одного из рекламщиков, подошли остальные работники, кто-то вызвал "скорую помощь"», — добавил Роман. Водителю KIA помочь свидетели аварии не могли, так как мужчину зажало в салоне.







Его вырезали из покореженной машины, но спасти не смогли — он умер в больнице. 28-летний водитель автокрана получил перелом правой голени, а монтажник рекламы — перелом костей пальцев правой стопы, мужчине наложили гипс и отправили домой.







По словам Дарьи К., которая хорошо знала семью погибшего, в тот роковой вечер 31-летний Андрей Ч. ехал не на своей машине, а на автомобиле приятеля. «Машина была его товарища, почему он ехал на ней один, я не знаю. Он давно был за рулем, опытный водитель, у него было много разных машин, и ездил всегда аккуратно, ведь у Андрея двое детей. Сейчас они еще не знают, что их папы больше нет», — сказала Дарья.







Новосибирец Роман Янковец вспоминает: он ехал по Ипподромской незадолго до трагедии. Не заметить препятствие на дороге, по его словам, было невозможно. «На тот момент, когда я проезжал там, кран стоял по правую сторону и были знаки — объезд препятствия слева, а также ограничение скорости — 40 км/ч», — подчеркнул Роман. Если бы крановщик не выскочил на дорогу, Андрей Ч. был бы жив.







Крупногабаритная техника — оставленные на обочине без габаритов фуры или краны рекламщиков — не раз вызывала оживленные споры водителей Новосибирска: заметить препятствие в темноте порой очень сложно. По словам руководителя автоклуба «Автобратство» Ильи Батемирова, при выполнении работ или при поломке водитель транспортного средства обязан выставить за 15 метров до автомобиля соответствующий знак, но многие это правило игнорируют.







«Точно так же, спустя рукава, часто делают это и ребята на кранах, что устанавливают рекламные баннера, их действительно бывает сложно заметить при перестроении,







особенно в условиях города, сюда же можно отнести и фуры, которые могут внезапно появиться в левом ряду», — сказал Батемиров. По словам эксперта, соблюдение правил дорожного движения со стороны тех, кто по каким-то причинам стоит на проезжей части, тоже не всегда помогает, потому что «они могут выставить по правилам аварийные знаки, но найдется тот, кто не заметит их». Батемиров считает, что в подобных случаях выхода два — жестче наказывать за несоблюдение ПДД, причем с обеих сторон, а также быть внимательнее за рулем и не отвлекаться: «Ведь именно по причине банальной человеческой невнимательности и происходят подобные трагедии», — констатировал эксперт.







Батемиров также добавил, что в случаях, если ДТП произошло по вине недобросовестных водителей, которые оставили машину на дороге без аварийного знака, в первую очередь важно отыскать свидетелей аварии. «Нужно найти любые доказательства, особенно важны записи с видеорегистраторов. Это, конечно, сложно, но вполне реально», — подчеркнул автоэксперт.







Подобные аварии в Новосибирской области не редкость — два года назад водитель автомобиля Toyota Mark II влетел в прицеп припаркованной фуры МАN на ул. Станционной в Новосибирске — мужчина погиб на месте, а в мае прошлого года в Чановском районе Новосибирской области легковой автомобиль врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Тогда водитель по счастливой случайности не пострадал.

