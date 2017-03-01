Новоселье с душком

Жительница Новосибирска купила квартиру в новостройке и обнаружила в ней других жильцов — застройщик успел продать ее дважды и исчез

Двойные продажи квартир в новостройках с изменением законов об их покупке, казалось бы, ушли в прошлое. Однако в начале 2017 года жительница Новосибирска обнаружила, что в ее квартире в затянувшемся долгострое кто-то поселился, а сам дом достроили без нее. Как это оказалось возможным и почему новосибирцы до сих пор рискуют купить чужую квартиру, разбиралась корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Ирина Николаева (имя изменено) купила квартиру в августе 2012 года: 32 кв. м в почти достроенном на тот момент доме на ул. Прокопьевской обошлись девушке в 850 тыс. руб. Дом выбрали с подачи давно знакомого семье риэлтора, который заверил, что все документы у застройщика, предпринимателя Алексея Алёхина, в порядке, земля в собственности, а строительство он ведет сам. Покупателей это не смутило — улица на тот момент довольно активно застраивалась именно индивидуальными предпринимателями.





Согласно договору, до 31 декабря 2012 года застройщик должен был закончить строительство, заключить с Ириной основной договор купли-продажи квартиры и передать все документы на регистрацию. Однако достроен дом не был, а строитель пропал. «У него телефон отключен, по месту прописки он не проживает, я туда тоже ездила, квартира сдается», — рассказывает девушка.







В начале 2013 года из сообщений в СМИ девушка узнала, что дом был построен незаконно. Оказалось, что разрешения на строительство многоквартирного дома у Алексея Алёхина не было — по материалам Кировского районного суда, еще в феврале 2012 года предпринимателю запретили продолжать работы, а позже и вовсе обязали снести дом. В марте 2013 года Ирина обратилась в прокуратуру в надежде привлечь застройщика к ответственности, однако успехом это не увенчалось. «У меня есть многочисленные отписки, что его не нашли, его местонахождение неизвестно, дело заводить не будем», — говорит она.







Квартиры в недостроенном доме при этом вполне успешно продавались и перепродавались, продаются они и сейчас: в базе N1.ru на Прокопьевской, 300/11 (строительный адрес) или Вознесенской, 12/1 (почтовый адрес) есть варианты в том числе и от крупного агентства недвижимости. Этот дом считают подозрительным и городские власти — в конце 2016 года мэрия даже опубликовала на своем сайте предупреждение о том, что покупать квартиры в доме нельзя.







Первые покупатели уже переехали в свои квартиры, но подъезд достроенным не выглядит

Формально дом так и не введен в эксплуатацию, а земля, на которой он построен, до сих пор принадлежит Алексею Алёхину. Более того, добавляет Ирина, в Росреестре ей сообщили, что на участок наложено более 15 арестов. У судебных приставов на предпринимателя заведено 22 исполнительных производства, самое раннее датировано августом 2012 года, позднее — январем 2017 года.







Девушка все это время периодически приезжала на стройку — другого способа узнать новости у нее не было. В начале января оказалось, что дом уже заселен — в том числе и купленная ею в 2012 году квартира.





«Когда я увидела, что дом заселен, в моей квартире другой человек, я снова написала заявления в Кировскую прокуратуру, в МВД НСО, в администрацию президента, в мэрию — в общем, где только можно, везде разослала. Отовсюду опять пришли отписки. Дело против Алёхина никто так и не заводит, мошенничества никакого они в этом не видят», — сокрушается Ирина (в распоряжении НГС.НОВОСТИ есть копии отказов правоохранительных органов в возбуждении дел).







Ощетинившийся металлическими балконными балками дом по-настоящему обжитым пока не выглядит, хотя в некоторых окнах действительно горит свет и висят шторы. Житель одной из квартир, представившийся Маратом, рассказал, что завершают строительство жители самостоятельно. «Люди собирают до сих пор деньги, чтобы достроить. Здесь вообще в брошенном состоянии все было, ничего не было почти, люди все сами сделали», — говорит он. На вопрос, пытались ли они искать бросившего их застройщика, он пожимает плечами: «А чего его искать? Смысла нет искать. Это не мы должны искать уже, это государство должно решать».







«Алёхин в розысках, у меня есть решение суда относительно взыскания с него компенсации, а его так и не нашли, мне отказ пришел буквально неделю назад», — добавляет старший по дому Иван Чеботарёв. По его словам, в 2012 году, когда строительство остановилось, а предприниматель еще не успел скрыться, он подписал с первыми покупателями квартир договор о передаче им в долях земельного участка под домом. На основании этого договора, в котором в частности был указан перечень законных владельцев всех квартир, инициативные дольщики в 2015 году организовали товарищество и приняли решение достроить дом самостоятельно. На проведение работ было собрано порядка 2,5 млн руб., сообщил старший по дому.







Случаи двойных продаж квартир старший по дому не исключает. По его словам, новые «собственники» начали появляться после того, как в дом провели электричество.





На вопрос, где они были все это время, часто отвечают «на Севере», подчеркивает Иван Чеботарёв. «Квартиры продавались и после лета 2012 года, когда все они были уже распределены. Алёхин просто тупо кидал людей, я другого не могу предположить», — убежден он.







Жителям удалось подключить к дому необходимые коммуникации, но все они оформлены на физическое лицо — формально дома не существует

Главная задача жильцов дома сейчас — добиться его оформления, поскольку это уже не тот объект, который суд обязал Алексея Алёхина снести: в решении суда указано 5-этажное здание, не соответствующее нормативам застройки в этом районе, но сейчас оно этим нормативам соответствует. «И здесь нужен административный ресурс, потому что своими силами в правовом поле мы это сделать не можем, — говорит старший по дому. — Во-первых, потому что этого Алёхина нет, во-вторых, потому что если даже он есть, на доме лежит печать нехорошая в виде заключения [инспекции]».







Жители намерены обратиться в мэрию и в течение месяца проблему решить. Иван Чеботарёв надеется, что мэрия сможет в судебном порядке передать участок под домом в общую собственность покупателей квартир и помочь с регистрацией прав на него и квартиры. Что делать с жертвами двойных продаж квартир, сами первые покупатели и нынешние жильцы не знают. Ирина Николаева рассказала, что в прокуратуре ей предложили лишь найти других пострадавших и написать коллективное заявление.







По мнению члена Заельцовской коллегии адвокатов Юрия Гольдберга, право на квартиры есть только у тех, кто раньше заключил договоры и передал застройщику деньги. Всем остальным возвращать вложенные в квартиры средства придется через суд.





Судебные перспективы юрист оценивает как стопроцентные, вопрос — только в исполнении решения суда.







«На самом деле на сегодняшний день судебные приставы имеют достаточно широкие полномочия и достаточно большие возможности для поиска должника. Некоторые судебные приставы действительно креативно подходят к своей работе, смотрят через социальные сети. Если есть живой человек, значит, он где-то находится и найти его в принципе можно», — считает адвокат.





В соцсетях человек, похожий на того Алексея Алёхина, с которым Ирина Николаева в 2012 году заключила договор, действительно нашелся. И если в Facebook, судя по опубликованным записям, он не появлялся больше года, то «ВКонтакте» был даже в день подготовки материала. Для пользователей не из списка друзей возможность написать ему сообщение отключена. Номер мобильного предпринимателя, который был у жильцов и покупателей, уже не актуален.





Двойные продажи квартир были довольно часты до введения закона «Об участии в долевом строительстве» (214-ФЗ), сейчас же сведены к минимуму. Но некоторые застройщики успешно обходят закон в рамках закона, напоминает руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон: как с помощью предварительных договоров, так и продажей квартир через ЖСК.





«Некоторые застройщики как заказчики рассчитываются с подрядчиками и генподрядчиками квадратными метрами. При этом застройщик передает квартиру либо по факту выполненных работ, и к квартире прилагается финансовый документ, подтверждающий факт оплаты, либо без приходно-кассового ордера — фактически квартира не выкуплена. А это опасно.





Если застройщик и подрядчик по какой-то причине прекращают взаимоотношения, то в дальнейшем застройщик может забрать квартиру», — добавляет эксперт.







Искоренить проблему, конечно, можно, но делать это нужно на законодательном уровне, считает Якобсон. «А в частности — нужно быть хорошо юридически подкованным, тщательно проверять документы, — советует он покупателям жилья. — Кстати, один из самых безопасных сегодня методов покупки жилья — это приобретение его в ипотеку. В этом случае банк самостоятельно проверяет всю документацию, а это очень высокий уровень проверки».

