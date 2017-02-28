Везучие толстосумы

Новосибирец купил лотерейный билет за 80 руб. и выиграл 8 млн руб. С начала года это уже пятый миллионер из Новосибирска, выигравший в государственные лотереи. В прошлом году обладателем рекордного выигрыша — треть миллиарда — стал 47-летний врач. Получив свои деньги, он решил переехать в Москву и заняться собственным бизнесом. Математики подсчитали, что шанс разбогатеть при покупке билета ничтожно мал, однако люди по-прежнему оставляют свои деньги в лотерейных киосках в надежде поймать удачу. Корреспондент НГС.НОВОСТИ вспомнила самые крупные выигрыши новосибирцев за последние годы и узнала, сколько остается шансов у остальных стать лотерейным миллионером.

18 февраля житель Новосибирска выиграл 8 млн в лотерею «Гослото 5 из 36». Имя счастливчика, как уверяют в пресс-службе АО СТ «Столото», пока неизвестно — обычно они объявляются в течение 1–2 недель после тиража. В компании уточнили, что это уже 5-й миллионер государственных лотерей в Новосибирске с начала 2017 года.







Среди других счастливчиков, отметившихся в этом году, был и другой житель Новосибирска, сообщается на сайте «Столото». 12 января житель города выиграл в эту же лотерею гораздо больше — 14 млн руб., став победителем 6025-го тиража. Как правило, представители компании не разглашают имен обладателей многомиллионных выигрышей, ссылаясь на то, что те сами не хотят светиться.





«Что нам известно о миллионере? Он из Новосибирска. Билет ему обошелся в 1680 руб.: участник сделал развернутую ставку, отметив 7 чисел в одном поле.





Угадав комбинацию тиража (5, 27, 34, 11, 3), победитель выиграл накопленный суперприз», — рассказали на сайте путь к успеху обладателя 14 млн, что равно 500 средним ежемесячным зарплатам по НСО.







Несмотря на благосклонность фортуны с начала этого года, новые миллионеры получили далеко не самые рекордные выигрыши. В марте 2016 года 358 млн руб. в лотерею «6 из 45» выиграл 47-летний врач из Новосибирска. Забирая приз, он сообщил организаторам, что деньги собирается потратить на «добрые дела» — cначала поможет нуждающимся, а затем переедет в Москву и начнет свой бизнес. В 2016 году удача улыбнулась молодой воспитательнице из Искитима. Для этого ей даже не пришлось покупать лотерейный билет, достаточно было собрать несколько палочек от мороженого. В итоге она выиграла спорткар Lamborghini стоимостью 15 млн руб.





О том, сколько новосибирцы выиграли в лотереях в 2016 году, будет известно лишь в мае, сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по НСО.





В 2015 году доходы в виде выигрышей задекларировали 208 человек. Их общая сумма составила 17 млн руб., наибольшая — 2,9 млн руб.





Например, в 2015 году повезло новосибирцу, который выиграл квартиру в Болгарии в лотерею «Золотой ключ» — недвижимость оценили в 1 млн руб., но разрешили забрать выигрыш деньгами.







То, что новосибирцы нередко выигрывают в лотереи, связано лишь с тем, что это большой город с большим количеством населения, считает доцент кафедры высшей математики НГТУ, кандидат физико-математических наук Артем Ковалевский. По его мнению, выигрыш пятерых новосибирцев никак не влияет на шансы остальных. «Новосибирцы выигрывают, так как они больше играют. Также невозможно ни увеличить, ни уменьшить шансы, придерживаясь той или иной стратегии, так как они имеют одинаковую вероятность выигрыша», — рассуждает математик.







По наблюдению начальника отдела реализации компании «Новосибирские лотереи» Александра Н., попросившего не указывать фамилию, одна из самых популярных лотерей у новосибирцев — «Русское лото». Билет стоит 100 руб., джекпот — 133 млн руб. Однако, по его словам, успехом пользуются и остальные представители линейки «Гослото».





«Интерес к лотереям примерно всегда в одной и той же поре. Львиная доля играющих, так сказать, поигрывают. Они не в минусе, скажем так. Потихоньку играют, покупают билеты в среднем на 200–300 руб. в неделю и немного выигрывают. Это как хобби», — рассказал Александр. Однако есть заядлые игроки, которые в надежде сорвать джекпот тратят и по 3–5 тыс. в неделю, пока не состоится розыгрыш.





«Вероятность выигрыша, угадывания шести номеров, составляет меньше одной миллионной — это совершенно случайный выбор»,





— категоричен Артем Ковалевский. Ученый предупреждает, что никаких особых приемов, которые могут гарантировать выигрыш, например зачеркивание в каждом билете определенных цифр, не существует: «На самом деле математически доказано, что никакой закономерности нет».





Однако убить надежду игроков не так просто, поэтому у лотерейных киосков по-прежнему толпится народ. Среди азартных горожан — люди абсолютно разного возраста и социального статуса, поделился наблюдениями представитель «Новосибирских лотерей». «Есть профессора из Академгородка. У них такие толстые тетради, талмуды — статистика за 40 с лишним лет. Хотя за 17 лет работы здесь я могу сказать, что это просто бред, — смеется Александр. — Что не бред? Наверное, надо проснуться в определенное время утром под той звездой, которая взошла над вами, вот тогда выиграете».