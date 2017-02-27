В субботу, 25 февраля, в Паттайе погиб известный новосибирский предприниматель, соучредитель ООО «Завод торгового оборудования» 44-летний Евгений Пентегов. Мужчина отдыхал на курорте вместе со своей семьей. Он отправился утром поплавать в море и, по предварительной версии, слишком далеко заплыл. Его тело достали из воды спасатели — откачать новосибирца не было шансов. Родственники бизнесмена занимаются организацией доставки тела в Новосибирск через российское посольство. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с друзьями и коллегами Пентегова и выяснил детали гибели предпринимателя.

О гибели Евгения Пентегова стало известно в минувшее воскресенье — по предварительным данным, которые озвучили его коллеги, мужчина утонул в Таиланде, куда он уехал отдыхать с семьей. «19 февраля у него был день рождения, а затем он взял отпуск перед длинными выходными, и с женой и ребенком улетел отдыхать.







В субботу в 11 утра он пошел купаться, отплыл от берега двести метров. Видимо, там было какое-то течение скрытое, Евгения затащило под воду, и он не всплыл», —







рассказала НГС.НОВОСТИ коллега погибшего Ирина Н. Она также добавила, что вместе с бизнесменом в то роковое утро находился приятель, однако он не стал заплывать далеко. «Он вернулся на берег и через десять минут понял, что не видит [Евгения]. Поднял панику, сообщил спасателям и, в общем, вытащили из воды уже тело».







Как рассказала Ирина Н., подчиненные погибшего в шоке — Пентегова коллеги любили: «У него была куча бизнес-направлений, он такой человек — на месте никогда не сидел, всегда что-то придумывал, было много рабочих идей. Он всегда всем помогал, а для меня был как родной человек. Бывало, идешь с плохим настроением, он всегда остановится и спросит, что случилось, или посмеется и скажет: "Ну пойдем, я тебе премию подпишу, только никому не говори, чтобы не завидовали". Что-то у кого-то случится — родственник умер или финансовые затруднения, к нему всегда можно было подойти и получить помощь, мог дать нужную сумму на год или на два без каких-либо процентов. Все, кто работал с ним, все его очень любили! А однажды я сломала ногу и подумала, что останусь без работы, потому что полгода мне нужно было сидеть дома, а работала я простым менеджером. Евгений организовал машину, чтобы меня на работу возили, а по вечерам — в бассейн, чтобы быстрее все срослось».







Бизнес-интересы погибшего Евгения Пентегова действительно были обширны. По данным «СПАРК-Интерфакс»,







бизнесмен был владельцем 50 % акций ООО «Завод торгового оборудования», а также совладельцем еще 18 новосибирских компаний.







«Завод торгового оборудования» — имя достаточно известное в среде предпринимателей. Компания 24 года работает на рынке оснащения торговым оборудованием объектов торговли и общепита. Остальные фирмы у новосибирцев вряд ли на слуху – НП «НОВОСОСЕДОВСКОЕ», ООО «Строительная техника», ООО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТОРГОВЫЙ САЙТ», фирма по доставке пиццы и пирогов…







Близкий друг бизнесмена Пётр Бумагин рассказал, что знал Пентегова уже восемь лет и общался с ним ежедневно, в том числе незадолго до трагедии: «Об этом человеке с большой душой говорить можно долго, перечислять его положительные качества, каким он был руководителем и другом. Он выбирал людей своим внутренним миром, находил общий язык с абсолютно разными людьми, был бескорыстный и никогда не таил ни на кого зла. Мы могли часами говорить обо всем, он был генератором идей. Сейчас никто из близкого окружения не верит, что Евгения больше нет, по крайней мере, мне невозможно это осознать. Это большая потеря для многих». По словам Бумагина,







у предпринимателя было хобби — охота, где мужчины и познакомились. «Он был заядлый охотник, даже ездил на сафари в Африку».







Бумагин отметил, что на весну у бизнесмена было много запланированных проектов, а не так давно в поселке Колывань Пентегов планировал наладить производство сыра.











«Миллион [идей] было в голове, миллион он уже сделал, рассчитывал эти дела заранее в голове, не занимался ненужными делами и никогда не бросал работу на полпути, шел к своей цели и знал, как ее выполнять», — вспоминает собеседник. Близкий друг погибшего подтвердил, что в Паттайю Пентегов поехал с женой и ребенком, отдохнуть от суеты и рабочих будней. «Представляете, сколько мыслей должно быть у человека в голове, чтобы управлять столькими компаниями, быть всегда и везде, принимать правильные решения?» — подчеркнул Бумагин.







Друг предположил, что гибель бизнесмена во время купания — несчастный случай. «Версий может быть много, выдумок всяких, ведь человек был большой. Пока никто не знает, как все произошло на самом деле. Когда доставят тело, пройдет судебно-медицинская экспертиза и дадут заключение, тогда все окончательно станет известно».







Ранее сообщалось, что похороны новосибирского предпринимателя состоятся 2 марта, однако эту информацию позже опровергли на заводе, а также друг погибшего: «Информации пока нет о похоронах, нет и конкретных чисел, в том числе от тех, кто занимается организацией доставки тела в Новосибирск», — сказал Бумагин.







На момент публикации материала корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось получить комментарий в посольстве Российской Федерации в Королевстве Таиланд.







Гибель новосибирцев на отдыхе в Таиланде, к сожалению, не редкость. Четыре года назад на курорте Паттайя от отравления скончался турист из Новосибирска, местные преступники подсыпали мужчине большую дозу снотворного, чтобы ограбить, однако не рассчитали дозировку. А зимой 2014 года в массовом ДТП в той же Паттайе погиб 22-летний житель Бердска.

