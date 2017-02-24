Безделушки для миллионеров

В Новосибирск привезли копию кольца Ивана Охлобыстина, амулет Андрея Малахова и колье за 6 миллионов рублей — НГС.НОВОСТИ побывали на крупнейшей выставке драгоценностей в Новосибирске

На праздничных выходных в Экспоцентре проходит выставка «Сибювелир». Простые покупатели могут выбрать на ней изделие по вкусу и кошельку — разброс цен и материалов дает простор для фантазии, а представители компаний приезжают сюда в поисках достойного поставщика. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли в огромном ассортименте самые интересные изделия — в их числе оказались декоративное колье-тукан, амулет как у Андрея Малахова и царское ожерелье за 6 млн.

Сразу возле входа в павильон «Б» расположен отдел с самым дорогим изделием: колье из белого золота 750-й пробы: общий вес бриллиантов в каратах — 26 целых с небольшими сотыми, вес изумрудов в каратах — 3,68.









Представитель компании «Дворец обручальных колец» Анна Жердева замечает, что главная особенность этих бриллиантов в фантазийной огранке — она очень редкая и оттого ценится среди профессионалов. Такое колье стоит 6 млн 257 тыс. руб. По словам Анны, для реального покупателя условия будут рассматриваться отдельно, но за первые несколько часов работы выставки никто не интересовался царским ожерельем.









Также на выставке можно найти украшения с самородками. «Изначально был приобретен афганский изумруд и дальше пошла мысль, что надо сделать древо — каждый камушек вставлялся отдельно вручную. Здесь бриллианты — 145 штук мелких, 19 коньячных, 9 изумрудов и золотые самородки, цена такой подвески — 809 тыс. руб.», — рассказывает представитель компании «Русские самородки» Роман Джафаров.









«Обычно у нас категория покупателей, которым хочется чего-то эдакого, потому что понять, что такое самородок, и надеть на себя неправильную форму может только тот человек, которому уже не интересен массовый рынок. В таких изделиях все отталкивается от природной формы самородка — он там главенствует», — продолжает Роман.









Еще одна редкая вещь — подвеска с укропником и якутскими изумрудами, цена изделия 108 тыс. руб.









Это камея выполнена вручную в викторианском стиле, такая фигурная резьба по аметисту обойдется ценителям в 156 тыс. руб.









«В кольце алмаз нетрадиционной огранки, он практически не подвержен обработке — 5,1 карат, тут даже видно линии его роста. Сейчас последние тренды — использовать необработанные камни, чтобы сохранить природную уникальность», — показывает представитель компании «Саха Таас» Изабелла Солтыс. Цена кольца — 588 тыс. руб.









«В моде зеленые камни, цвет года в ювелирном мире — зеленый, цвет свежести. Вот, например, изумруд с мятным оттенком, стоит 184 тыс. руб. — 4,25 карата», — показывает Изабелла.









А это уже итальянская бижутерия. Колье с туканом считается классической моделью — это латунь, а сверху ручная роспись эмалью. Стоит оно сравнительно немного — 29 тыс. руб.









«Слоники — это новинка, здесь идет жемчужная эмаль, сделано в центральной Италии, город Тоскана. Полностью вручную, стоит 33 тыс. руб. По-прежнему в моде анималистика, если раньше изделия в виде животных были исключением, то сейчас это массовое производство, и оно не всем удается», — замечает Алиса Самородова, представитель компании «Stile Italiano».









«Такая модель была сделана изначально для Ульяны Сергеенко (московский дизайнер и светская львица. — В.Т.). Производитель делает вещи под заказ, и полтора года назад они изготавливали сумки для Ульяны в виде головы кошки — оттуда взяли эту деталь, уменьшили ее и стали выпускать браслеты», — рассказывает Алиса.









Среди многочисленных павильонов корреспонденты НГС.НОВОСТИ заметили стенд с церковными украшениями. «Самое популярное здесь — трехлучевое кольцо — символ трех ипостасей бога, его разработал Иван Охлобыстин. На каждом луче написана молитва, изготавливается в Москве в одном из храмов, цена — 3720 руб.», — показывает Алина, продавец торговой сети «София».









А такой амулет носит Андрей Малахов — по словам представителя компании, именно это изделие популярно среди звезд шоу-бизнеса.





В первый день выставки в Экспоцентре был ажиотаж — очереди у стендов и счастливые женские лица говорили о том, что вопрос с подарками к 8 марта у сибирячек будет решен сильно заранее. Продлится она, по данным организаторов, до конца праздников — до 26 февраля.