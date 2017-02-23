«Только потом понял, что руки у меня все в крови»

Истории четырех новосибирцев, которые пришли на помощь к нужный момент, — они не растерялись и спасли жизнь попавшим в беду незнакомцам

В четверг, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. Это праздник не только мужчин, но и женщин (и даже детей!), готовых в любой момент встать на защиту Родины, города или обычного прохожего на улице. Пожарные, спасатели ежедневно по долгу своей службы сталкиваются в Новосибирске с ситуациями, когда гражданам, находящимся в беде, нужна их профессиональная помощь. Но нередко на помощь приходят и простые люди, неравнодушные к чужой беде. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с четырьмя новосибирцами, которые по праву могут носить звание защитников, потому что пришли на помощь в нужную секунду.

Пошел гулять — спас двоих











Андрей Фролов, помощник начальника караула пожарно-спасательной части:



«Я был не на смене, выходной день, пошел гулять с собакой. На моих глазах на ул. Курчатова произошло ДТП: водитель "Фольксвагена" внезапно выехал на встречную полосу и влетел во встречный BMW. Он и его пассажир получили тяжелые травмы и были заблокированы в салоне, оба автомобиля задымились…







Что у нас первым делом начинают делать прохожие? Бегут снимать на телефон, все же сейчас корреспонденты.







А у меня не было с собой мобильного — оставил дома на зарядке, поэтому не мог позвонить для вызова помощи. Я отдал собаку прохожему, а сам побежал к покореженным машинам — открывать двери. На переднем пассажирском сиденье "Фольксвагена" лежал без сознания молодой человек, я его вытащил. Потом увидел в салоне второго окровавленного мужчину на водительском месте. Дверь с его стороны заклинило, поэтому я голыми руками разбил стекло и вытащил пострадавшего через окно. Потом попросил у прохожего телефон, позвонил по единому телефону экстренной помощи и попросил прислать два автомобиля "скорой помощи". Уже после того, как пострадавших госпитализировали, я осознал, что руки у меня все в крови от многочисленных порезов».





Держал преступника с обрезом, пока не приехала полиция











Сергей Колин, помощник начальника караула пожарно-спасательной части:



«Я был на "сутках", когда поступил вызов на ул. Стофато в Октябрьском районе, там загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. Приехали туда, оперативно потушили квартиру, начали проверять помещение.







Неожиданно я услышал крики женщины: "Я его боюсь, у него обрез!".







Жильцов немедленно эвакуировали из подъезда, мы (пожарные) стали ждать вооруженного мужчину внизу, чтобы можно было его как-то обезвредить. Но когда он вышел на нас с обрезом, пришлось закрыть дверь в подъезд и удерживать мужчину до приезда сотрудников полиции. Хулиган несколько раз выстрелил — один раз в дверь и в окно, ранив полицейского. Вскоре стрелявшего удалось задержать. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы мы не заблокировали дверь и мужчине удалось бы выбежать на улицу. Раньше я служил в воздушно-десантных войсках, однако не бывал в горячих точках и столкнулся с настоящей угрозой, будучи на службе в пожарной части».







«Врачи» в полицейской форме











Сотрудники ГИБДД Александр Елизаров и лейтенант полиции Андрей Лузан:

«Мы заступили на службу в ночь, вечером нам поступила информация: в подъезде жилого дома на ул. Народной происходит изнасилование. Приехали по адресу, в подъезде к нам подошла женщина и рассказала, что произошло на самом деле: двое наркоманов, парень и девушка, безобразничали в подъезде, ее муж с соседом решили выпроводить хулиганов на улицу. В итоге между ними завязалась потасовка, конфликт перерос в драку в кабине лифта, который в итоге застрял. Мы с напарником открыли наружную дверь лифта, начали по одному вытаскивать людей. Сразу мы не поняли, кто из них наркоман, а кто нормальный, девушка попыталась убежать, но была остановлена.







Неожиданно одному из мужчин, пытавшихся выгнать хулиганов из подъезда, стало плохо — он потерял сознание, сбилось дыхание.







Во время обучения я проходил курсы первой медицинской помощи, также обучался в центре медицины катастроф, все это помогло в экстренной ситуации. Мы подложили под голову пострадавшего куртку, оказали ему первую медицинскую помощь и произвели непрямой массаж сердца, а затем передали мужчину бригаде медиков. Позже, в присутствии личного состава полка, мужчина поблагодарил за оказанную ему помощь — подарил нам конфеты и шампанское».







Бросилась в воду за малышом











Полина Кузина, 9-летняя сибирячка (рассказывает ее мама Екатерина Кузнецова):

«В прошлом году на майских праздниках мы оказались в яхт-клубе на Новосибирском водохранилище. Там были два мальчика без присмотра взрослых, и младший, ему было года три, упал с пирса в воду и начал тонуть. Все это видела Полина. Несмотря на то что ей тогда было всего девять лет, она сразу, не раздумывая, бросилась его спасать. Взрослых рядом не было, а глубина в том месте была больше двух метров».







Полина держалась одной рукой за пирс, а другой ухватила малыша и пыталась вытащить его из воды. Потом она схватила его двумя руками и из последних сил дотащила мальчика вдоль пирса на берег,







а там его уже подхватили мужчины. К счастью, малыш не пострадал. За этот поступок Полину отметили благодарственным письмом МЧС — руководитель областного ведомства лично вручил ей большого плюшевого медведя, а губернатор Владимир Городецкий — знак отличия. А буквально на днях нам сообщили, что Полина стала победителем всероссийского фонда «Горячее сердце» и о ее поступке написали в почетной книге. Она доказала своим поступком, что и девочки, даже девятилетние, также могут быть храбрыми и сильными и совершать взрослые поступки.