Сказка кончилась

Новосибирск назван лучшим городом в Сибири — за 5 лет он рухнул в рейтинге качества жизни, но по-прежнему манит мигрантов и славится торговыми центрами

Согласно последнему исследованию РИА Рейтинг, в 2016 году Новосибирская область опустилась сразу на 6 строчек по сравнению с рейтингом за 2015 год и заняла в списке 28-е место, обогнав все регионы Сибири, но уступив Челябинской области, Ямало-Ненецкому АО, Башкортостану и другим регионам. По мнению составителей, за прошлый год в Новосибирске ухудшился ряд показателей, среди которых уровень доходов населения, рост безработицы, снижение мощности поликлиник и прочие. В том, что изменилось в жизни новосибирцев за один год и чего ждать в будущем, — с экспертами разбирался обозреватель НГС.НОВОСТИ.

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг, опираясь на 72 показателя, которые, по мнению авторов исследования, характеризуют основные условия проживания в регионе, — это рынок труда, жилищные условия, демография, безопасность проживания, климат и прочие. Среди них — довольно узкие данные, такие как нагрузка на врачей, обеспеченность ресторанами и театрами, доля коммунальных сетей. В общем списке НСО заняла 28-е место из 85.





По отдельным показателям Новосибирский регион даже опережает центральные регионы.





Так, наиболее сильными сторонами НСО аналитики посчитали занятость в малом бизнесе (4-е место), обеспеченность торговыми площадями (7-е место) и миграционный прирост (9-е место), а слабыми — число посещений музеев (72-е место) и обеспеченность детсадами (69-е место).













Стоит отметить, что падение в последнем рейтинге стало самым большим для НСО за последние 5 лет. Так, в 2012 и 2013 годах наш регион занимал 21-е место, в 2014 году — 23-е, в 2015-м — 22-е, и, наконец, по показателям 2016 года — упал сразу на 6 пунктов, оказавшись на 28-м месте. Однако, несмотря на это, Новосибирск остается лидером среди сибирских регионов. По мнению экспертов, это связано прежде всего с расположением города.











«[Наш] город небогатый, уровень заработной платы достаточно невысокий, если по стране смотреть. Рынок труда — это в основном сфера услуг и недвижимость. Эти рынки наиболее чувствительны к кризисным явлениям. <…> У нас очень большая занятость в малом бизнесе, который тоже испытывает трудности — много закрывается мелких магазинов. Локомотивом региона у нас было строительство, строительные компании наиболее закредитованны и тоже, думаю, испытывают трудности. <…> По большому счету мы держимся за счет нашей природной сибирской выживаемости», — считает руководитель исследовательского агентства Tayga.Research Александр Баянов.





На вопрос о том, почему мы обогнали другие сибирские регионы, он отметил: «У нас удачное расположение города с точки зрения логистики и его высокой проходимости для всех жителей Западной Сибири. Новосибирск ­ — это точка притяжения для жителей Севера и близлежащих городов, как Москва для России».







Экономист и ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин отметил, что за один год чрезвычайного падения в НСО, по сравнению с другими регионами, не произошло. «Область развивается за счет сельского хозяйства, "оборонки", торговли и транспорта. По всем этим показателям, кроме торговли, в Новосибирской области положение лучше, чем во многих других регионах. Может быть, влияние торговли сыграло какую-то роль [в падении], потому что идет снижение уровня доходов населения, а в торговле и с занятостью похуже. <…> Новосибирская область достаточно типична. Выглядит, конечно, получше, чем соседи, — с моей точки зрения. И сказать, что она очень провальная, я не могу. Есть высокая зависимость региона от федеральных программ. Есть проблемы с бюджетными доходами, но они есть и у других регионов», — пояснил он.







Екатеринбург

Для сравнения: Свердловская область заняла 12-е место в рейтинге, но при этом по сводному баллу имеет схожие с показатели с нашим регионом. Как рассказал НГС.НОВОСТИ директор департамента политологии и социологии УрФУ Анатолий Меренков, главная причина развития Екатеринбурга — производство вооружения и добыча полезных ископаемых. Благодаря этому формируются не только рабочие места, но и миграционный приток — в основном за счет жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО. При этом средние зарплаты невысокие — около 32–33 тыс. руб. Анатолий Меренков считает, что Новосибирску следует развивать сферу науки и техники, чтобы выбиться в лидеры рейтинга.







Эксперт из Ямало-Ненецкого АО, который также по результатам рейтинга оказался благополучнее Новосибирска и занял 24-е место, политолог Евгений Забродин рассказал, что в его округе, в отличие от многих других регионов России, отмечается низкий уровень преступности, коррупции и высокие доходы населения. Вместе с этим регион страдает от высоких цен на жилье и жесткого климата.





По его словам, НСО во многом обходит ЯНАО, в особенности по уровню высшего образования.





По мнению Владимира Клисторина, несмотря на результаты рейтинга, в Новосибирской области наблюдается миграционный приток. Это подтверждают аналитики Новосибирскстата. Напомним, в прошлом году в область переехало на 15,2 тыс. человек больше, чем уехало из нее.





«Новосибирск психологически считается благополучным городом. И это отражается, в частности, в миграционных потоках. Все-таки Новосибирск принимает население, имеет положительное сальдо миграции», — рассказал он и добавил, что вместе с этим многие молодые люди — студенты — уезжают в Москву и Санкт-Петербург или за границу, чтобы учиться в магистратуре и аспирантуре, где после остаются на ПМЖ.







Несмотря на все плюсы, у экспертов довольно пессимистичные прогнозы по качеству жизни в НСО. «Во-первых, это бюджетная политика: сложности с федеральным и региональным бюджетами будут сдерживать развитие социальной сферы. Во-вторых, конечно, жесткая политика ЦБ, которая мешает развиваться частному бизнесу. Если в конце года у нас будут преломлены эти тенденции, то [регион], как сильно зависящий от бизнеса, сможет улучшать свои позиции [в рейтинге]», — спрогнозировал Владимир Клисторин и добавил, что во второй половине этого года в новосибирской, как и российской, экономике может начаться рецессия.

