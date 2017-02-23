Кашу месим

На дорогах и тротуарах Новосибирска начал резко таять снег — НГС.НОВОСТИ посмотрели, чем обернулось для города долгожданное потепление

В последнюю декаду февраля в Новосибирск пришла настоящая весна — температура воздуха поднялась выше климатической нормы, а на дорогах резко начал таять снег. Рыхлое месиво сковало небольшие улицы и перекрестки — автомобили вязнут в снежной каше, а пешеходам приходится проявлять ловкость, чтобы перепрыгивать через колеи во дворах. НГС.НОВОСТИ прогулялись по увязшим в тающем снегу улицам города и узнали, где их лучше всего чистят.

В конце февраля в Новосибирск пришло аномальное тепло — температура в последний месяц зимы, по оценками синоптиков, превысила климатическую норму на 6–12 градусов. Из-за потепления снег на дорогах и тротуарах быстро превратился в кашу, а местами появились даже первые лужи. По всему Новосибирску автомобили буксуют в снежных колеях и с трудом выезжают с парковок, а пешеходам и вовсе приходится идти по лодыжку в подтаявшем снегу. Так, в центре, на ул. Щетинкина, серые кучи липкого снега заняли почти всю проезжую часть и без того узкой улочки.











На днях мэрия сообщила, что горожане поддержали идею сделать ул. Ленина пешеходной по выходным в течение летнего сезона. Пока автомобилистам еще можно ездить по улице, но им явно приходится непросто — даже высокие автомобили буксуют, выезжая с парковок.









На улочках в тихом центре, где поток автомобилей днем небольшой, снег лежит так, будто бы потепления и вовсе нет. Зато на ул. Урицкого каждый проезжающий автомобиль оставляет после себя глубокие колеи в рыхлом снегу.









Сотрудники коммунальных служб тщательно убирают намерзший снег со ступеней подземного перехода на пересечении ул. Ленина и проспекта Димитрова — там, где двое дворников еще не успели почистить, сейчас очень скользко.









На выездах из дворов ул. Ленина водителям нужно быть особенно осторожными — сугробы здесь тают быстро, уже появились глубокие ямы и колеи. Автомобили робко пытаются заехать во двор — у многих легковушек это получается только со второй или третьей попытки.









Пешеходные переходы и тротуары недалеко от железнодорожного вокзала выглядят не лучше — местами люди буквально утопают в снежной каше.









А между домов на ул. Шамшурина о пешеходах позаботились — почистили тротуар, но куски льда и снега предпочли просто скинуть на обочину и создать трудности уже для водителей.









На ул. Владимировской покупателям приходится ковылять по снежным колеям к супермаркету «Мария-Ра» — сотрудники почистили только крыльцо магазина.









В сравнении с тихим центром тротуары на ул. Титова расчищены неплохо: идти по ним легко, однако весь снег во дворах тракторы сгребли в огромные кучи. Снежные глыбы к концу весны высотой уже больше 2 м.









Такой снежный разделитель вырос между полосами на ул. Станиславского после чистки дороги — на соседних улицах техника уже сгребает снег, однако работы у городских служб еще много.









Но стоит пройти чуть дальше, например вдоль ул. Вертковской, и рыхлые серые борозды встречаются на каждом выезде из двора.









Тротуары на площади Калинина претендуют на звание самых труднопроходимых в городе — каблуки у девушек скользят и опасно разъезжаются, а пожилая женщина с костылем кое-как прошла по раскисающему снегу. Рядом со входом на станцию метро «Заельцовская» сгребли целые валы — они будто бы разделили тротуар на две полосы. Толпа пешеходов медленно шагает, идя по этой полосе препятствий.









Заходя в метро, пассажиры заносят на ногах липкий снег — перед дверями метрополитена уже стоит весенняя слякоть. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Новосибирск снова вернется похолодание — температура приблизится к климатической норме.