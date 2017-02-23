Кашу месим

На дорогах и тротуарах Новосибирска начал резко таять снег — НГС.НОВОСТИ посмотрели, чем обернулось для города долгожданное потепление

В последнюю декаду февраля в Новосибирск пришла настоящая весна — температура воздуха поднялась выше климатической нормы, а на дорогах резко начал таять снег. Рыхлое месиво сковало небольшие улицы и перекрестки — автомобили вязнут в снежной каше, а пешеходам приходится проявлять ловкость, чтобы перепрыгивать через колеи во дворах. НГС.НОВОСТИ прогулялись по увязшим в тающем снегу улицам города и узнали, где их лучше всего чистят.

Кашу месим (фоторепортаж)

В конце февраля в Новосибирск пришло аномальное тепло — температура в последний месяц зимы, по оценками синоптиков, превысила климатическую норму на 6–12 градусов. Из-за потепления снег на дорогах и тротуарах быстро превратился в кашу, а местами появились даже первые лужи. По всему Новосибирску автомобили буксуют в снежных колеях и с трудом выезжают с парковок, а пешеходам и вовсе приходится идти по лодыжку в подтаявшем снегу. Так, в центре, на ул. Щетинкина, серые кучи липкого снега заняли почти всю проезжую часть и без того узкой улочки.


Кашу месим (фоторепортаж)


На днях мэрия сообщила, что горожане поддержали идею сделать ул. Ленина пешеходной по выходным в течение летнего сезона. Пока автомобилистам еще можно ездить по улице, но им явно приходится непросто — даже высокие автомобили буксуют, выезжая с парковок.


Кашу месим (фоторепортаж)


На улочках в тихом центре, где поток автомобилей днем небольшой, снег лежит так, будто бы потепления и вовсе нет. Зато на ул. Урицкого каждый проезжающий автомобиль оставляет после себя глубокие колеи в рыхлом снегу.


Кашу месим (фоторепортаж)


Сотрудники коммунальных служб тщательно убирают намерзший снег со ступеней подземного перехода на пересечении ул. Ленина и проспекта Димитрова — там, где двое дворников еще не успели почистить, сейчас очень скользко.


Кашу месим (фоторепортаж)


На выездах из дворов ул. Ленина водителям нужно быть особенно осторожными — сугробы здесь тают быстро, уже появились глубокие ямы и колеи. Автомобили робко пытаются заехать во двор — у многих легковушек это получается только со второй или третьей попытки.


Кашу месим (фоторепортаж)


Пешеходные переходы и тротуары недалеко от железнодорожного вокзала выглядят не лучше — местами люди буквально утопают в снежной каше.


Кашу месим (фоторепортаж)


А между домов на ул. Шамшурина о пешеходах позаботились — почистили тротуар, но куски льда и снега предпочли просто скинуть на обочину и создать трудности уже для водителей.


Кашу месим (фоторепортаж)


На ул. Владимировской покупателям приходится ковылять по снежным колеям к супермаркету «Мария-Ра» — сотрудники почистили только крыльцо магазина.


Кашу месим (фоторепортаж)


В сравнении с тихим центром тротуары на ул. Титова расчищены неплохо: идти по ним легко, однако весь снег во дворах тракторы сгребли в огромные кучи. Снежные глыбы к концу весны высотой уже больше 2 м.


Кашу месим (фоторепортаж)


Такой снежный разделитель вырос между полосами на ул. Станиславского после чистки дороги — на соседних улицах техника уже сгребает снег, однако работы у городских служб еще много.


Кашу месим (фоторепортаж)


Но стоит пройти чуть дальше, например вдоль ул. Вертковской, и рыхлые серые борозды встречаются на каждом выезде из двора.


Кашу месим (фоторепортаж)


Тротуары на площади Калинина претендуют на звание самых труднопроходимых в городе — каблуки у девушек скользят и опасно разъезжаются, а пожилая женщина с костылем кое-как прошла по раскисающему снегу. Рядом со входом на станцию метро «Заельцовская» сгребли целые валы — они будто бы разделили тротуар на две полосы. Толпа пешеходов медленно шагает, идя по этой полосе препятствий.


Кашу месим (фоторепортаж)


Заходя в метро, пассажиры заносят на ногах липкий снег — перед дверями метрополитена уже стоит весенняя слякоть. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Новосибирск снова вернется похолодание — температура приблизится к климатической норме

Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 85
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено