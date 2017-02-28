«Деньги были, а радости не было»

Уехавшие в Таиланд новосибирцы бегут обратно в Сибирь — бизнесмен, художница и фрилансер рассказали, почему променяли теплое море и местный Академгородок в джунглях на сугробы

«Деньги были, а радости не было»

По последним данным Новосибирскстата, в 2016 году 9 тыс. новосибирцев переехали жить за границу. Часть мигрировала в теплые страны — подальше от февральской метели и поближе к игуанам и белым пескам. Таиланд уже несколько лет держится в списке теплых стран, которые выбирают сибиряки в качестве новой родины. Однако не у всех получается там прижиться — несмотря на тепло, море, дешевые фрукты и прочие прелести жизни на курорте. Корреспондент НГС.НОВОСТИ познакомилась с тремя сибиряками, которые уехали жить за границу навсегда — но неожиданно поняли: их так тянет в Сибирь, что они вернулись обратно в морозы. О том, каким они увидели город после долгого отсутствия, что именно их тянет обратно и чем они намерены заниматься на родине — в нашем материале.

Дмитрий Трифонов, 29 лет, учредитель бара SON F BEACH BAR на о. Самуи в Таиланде, креативный директор лофт-парка «Подземка» в Новосибирске:


«Деньги были, а радости не было»


«Я переехал в Таиланд 6 лет назад — в 2010 году закончил НГТУ и на следующий год уехал. До отъезда чем только не занимался, в Coca-cola работал — конвейерные ленты продавал, торговым представителем был, родителям помогал в бизнесе. 


25 января я получил загранпаспорт в 12 часов дня, в 3 часа дня я купил билеты, в 3 часа ночи уже сидел в самолете и вернулся только через 2 месяца. Понял, что хочу поехать туда надолго, — здесь организовал удаленный заработок и в итоге через полгода уехал снова. У меня была с собой сумма денег примерно на пару месяцев жизни, но я там сразу понял, как можно заработать: виллу взял подешевле, сдал ее подороже; байки, туристы, покер — разные проекты были. Если бы не получилось — вернулся бы, и все, я вообще не переживал на этот счет.


Я никогда не думал, что я хочу остаться там навсегда. Просто пока было по кайфу — я там жил, мне стало скучно — я уехал. 5 лет там прожил и было весело. Там другой мир, другие люди, тропический остров — это же мечта: уехать в "баунти" из серого Новосибирска, какие могут быть еще причины. (Смеется.) Последние 2 с половиной года у меня был свой бар на Самуи (есть и сейчас. — В.Т).


«Деньги были, а радости не было»

В среднем, чтобы нормально жить на Самуи, нужно 50 тыс. бат — это ты снимаешь хороший дом. Чем дольше живешь, тем дешевле. Я вот снимал офигительный дом за 8 тыс. бат.


Бизнес в Таиланде


Чтобы открыть свое дело в Таиланде, как и везде, нужна идея — вроде "О, хочу открыть шаурму". Дальше находишь себе дом, который сдается, узнаешь цену. Идешь в юридическую компанию — говоришь: я бизнесмен, хочу открывать бизнес. Обойдется все это в 2 недели и 25 тыс. баксов.


Дают тебе комплект документов, ты с ним приходишь к тайке, платишь ей за аренду, забираешь ключи и начинаешь строить. Там все просто. На этом же уровне все решается, если ты хочешь, например, автосалон открыть. К тебе никогда никто не придет — ни налоговая, ни СЭС, просто если ты будешь делать плохо, к тебе не придут гости и не заработаешь денег. Через нас весь остров проходил, были и миллионеры, крутые архитекторы, бомжи, проститутки, актеры. Когда курс изменился в феврале, остров резко опустел — 70 % русских уехали.


«Деньги были, а радости не было»

В баре было 40 % русских, но бар был не для русских, все было на английском — меню, промо. Это очень крутое место. С тайцами несложно работать, ты сам погружаешься в эту атмосферу и тебя этот "сабай сабай" поглощает: бывают дни, когда у тебя дела — поесть и в прачечную сгонять. Там некуда торопиться — а если ты будешь суетиться, быстрее твои дела не сделаются. 


Совет тем, кто хочет уехать


Не надо туда ехать. (Смеется.) Пусть будет там меньше туристов и все будет аутентично. Не надо портить собой хорошие места.


Возвращение


«Деньги были, а радости не было»

В Новосибирске появился проект "Подземка" — это еще более масштабный проект, чем бар. Здесь можно сделать гораздо больше, чем на острове. Это же маленький клочок земли, ты ограничен там в развитии, в возможностях, в ресурсах. Если ехать в Бангкок — там уже вообще все по-другому и мне уже было лень, если честно. Все заново начинать в этой же стране — это уже неинтересно.


Когда приехал в Новосибирск после 5 лет в тропиках — зимой сначала померз ощутимо.


Чего не хватало? В Тае нет только закуски к пиву, солененькой всякой дребедени. Там все остро-солено-сладкое.


И еще я наконец привез с Самуи свою собаку, покупал щенка в Бангкоке. Он неделю назад снег увидел первый раз в жизни. Он у меня любвеобильный такой, счастливый парень».


Лизавета Лисичкина, художник-иллюстратор, 31 год:


«Деньги были, а радости не было»


«Три с половиной года назад я уехала в Таиланд на остров Самуи. В Новосибирске до отъезда работала бар-менеджером во Friends с открытия, развивалась тоже в барном направлении — конкурсы разнообразные, проекты с барами в других городах и странах. 


В январе 2014-го мне неожиданно поступило заманчивое предложение от друга, живущего в Таиланде, — приехать к ним на о. Самуи и помочь открыть бар у моря. Решение пришло быстро и уже через месяц мы начали возводить барную стойку и пробовать первые варианты тропических коктейлей.


«Деньги были, а радости не было»

Насовсем я там никогда не собиралась оставаться — просто побыть какое-то время, пока не надоест. Мои руки были заняты приготовлением напитков и оптимальным расположением стаканов в баре, а голова работала в совсем другом направлении — возникла острая необходимость завязать с барами. Насовсем. 


Полгода раздумий на острове помогли мне посмотреть на свою жизнь со стороны и понять, что можно жить так, как сам захочешь, и заниматься тем, что любишь, а не тем, чем само-собой как-то получилось. Было решено бросить надоевшее и нелюбимое дело и заняться тем, что приносит удовольствие как процесс, чтобы результаты радовали и давали возможность изменить мир к лучшему.


Мой жених Гера на момент, когда я приехала на остров, уже занимался продажей чая, он и в Новосибирске уже занимался этим, мы продолжили развивать это направление вместе — даже открывали магазин. Параллельно мы участвовали в создании музыкального мероприятия, вместе со своими друзьями-музыкантами — я рисовала меню, раскрашивала стены, даже была картина на танцполе размером 10х10 метров.


Потом были "русские каникулы" — мы приехали домой на лето и улетели с первыми холодами обратно на острова. 


«Деньги были, а радости не было»

На тот момент тему чая для себя я тоже закрыла. Чтобы понять, в чем дальше развиваться, я решила сесть и хорошенько вспомнить, что же мне нравилось делать в детстве (искренне считая детей более разумными, чем взрослые). Ответ сразу нашелся — рисовать.


Прожив на о. Самуи еще 4 месяца, мы уехали на соседний о. Панган — он маленький совсем, спокойный, как Академгородок, его так и называют новосибирцы, которые там живут. На нем мы прожили 6 месяцев, в маленьком уютном доме в лесу на горе.


По расходам на Пангане у всех по-разному, можно снимать виллу за 100 тыс. руб. в месяц, можно жить в домике в лесу за 10 тыс. руб. в месяц. Мы жили тоже по-всякому — и в царских хоромах, и в шалаше в лесу.


«Деньги были, а радости не было»

Самое большое различие, которое я заметила, — в нашем городе мало всякой живности. На острове все время, когда живешь, — кто-то влетает, вползает, входит… И у меня был даже шок — в квартире слишком тихо и никого нет. (Смеется.)


Особо опасных зверей нет на этих островах, дома всегда живут гекконы, а если их нет — значит, дом плохой и жить там не стоит. У одного нашего геккона вообще голова с кулак мужской большущий была. Еще летучие собаки — потому что рядом с домом росли фруктовые деревья, они на них питаются, а под камнем обитал большой варан. Вараны не опасны — они едят фрукты, мы кидали ему яблоки например. Единственный совет по тому, как безопасно с ними взаимодействовать: надо держать дома какую-нибудь палку, чтобы если он залезет в дом за вкусной едой — палкой его можно было вытолкать. И они как старички ворчливые — он лезет к еде, ты его отталкиваешь, и он такой: "Ну ладно — пойду в другую сторону".


Возвращение


Вернуться решили, потому что скучали по родным и друзьям. Получилось так, что приехали сюда на каникулы и что-то не захотелось обратно ехать на остров. Поняли, что нам везде хорошо и красоту сибирскую на расстоянии лучше разглядеть получается. (Смеется.) В общей сложности прожили в Таиланде почти два года с перерывами.


Благодаря жизни на острове мне удалось осуществить мечту детства и стать художником. Самый важный для меня из текущих проектов — иллюстрации для детской книги.


«Деньги были, а радости не было»

Еще один подарок от этого путешествия — научиться любить все там, где ты находишься, а не быть мыслями где-то, где тебя сейчас нет, не жалеть о том, что ты не в тепле или не в кресле директора. (Смеется.)


Радоваться и морю, и сугробам одинаково — всему, что вокруг; но это не значит, что не надо путешествовать. А тем, кто хочет попробовать жить в теплых странах, я посоветую просто не бояться, это не сложнее, чем сесть на электричку и уехать на Обское море. Ну и самое важное: хочешь по-настоящему вкусной еды в путешествии — ищи место, где едят таксисты».


Юлия Шуплецова, 27 лет, фрилансер: 


«Деньги были, а радости не было»

«Два года назад, 1 апреля, я улетела в Таиланд из Москвы — там я тогда жила и работала. В Таиланде провела месяцев 7 примерно. До того, как уехать, я была исполнительным директором в небольшой компании. В Москве абсолютно не было солнца в течение полугода и не было никакого вдохновения. Деньги были, а радости не было. Моей целью была перезагрузка, а получилось немного иначе, я встретила там молодого человека, после этого еще жила в Израиле, в Калифорнии, а через два года я вернулась домой (в Новосибирск. — В.Т).


Чем занималась в Таиланде


Я была фрилансером, сотрудничала с SММ-компанией, и у меня были кое-какие проекты. Я жила 2 месяца на Самуи, а остальное время на Пангане (остров Ко Панган. — В.Т). В среднем там можно снять дом за 8 тыс. бат на одного человека — это 16 тыс. руб. Плюс байк — это еще 6 тыс. руб. Это обязательные расходы, а остальное — кто как живет. Но в среднем 10 тыс. бат вообще за глаза хватает в месяц — в 40 тыс. руб. всего можно уложиться.


После этого поехала в Израиль — я также была фрилансером, но у меня появился молодой человек и мужская поддержка имела место быть, но и мои проекты расширялись и приносили больше денег. Потом мы уехали в Калифорнию.


О Новосибирске


«Деньги были, а радости не было»

Где бы я ни была, меня всегда тянуло домой через 3-4 месяца — сейчас вернулась в Новосибирск и нет абсолютно никакого желания уезжать отсюда.


Конечно, сейчас тяжело радоваться, потому что зима и очень холодно, но мне нравится, как меняется город, с какой динамикой, — это особенно видно, когда долго отсутствуешь. Столько всего появляется интересного. И сколько интересного можно тут еще сделать. Стали разные мероприятия проводить, появились мастер-классы по рисованию, стало больше мест и возможностей куда-то сходить и чем-то заняться. Не только ходить и пить по барам.


Совет тем, кто хочет уехать 


Когда едешь в Таиланд, нужно уважать страну и обычаи. Понимать четкую цель, зачем ты едешь и что будешь делать. И конечно — откуда брать финансирование, всегда должна быть обязательная финансовая страховка. Бывают и несчастные случаи, и визовые вопросы, которые могут срочно потребовать вложения средств. А еще надо уметь наслаждаться моментом здесь и сейчас». (Смеется.)

Валерия Терлеева
Фото предоставлены героями публикации

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