Хватай чемоданы

В этом году февральские праздники продлятся четыре дня подряд — новосибирцы отдохнут с 23 по 26 февраля. Шерегеш и Горный Алтай традиционно манят горожан — однако за 20–25 тыс. руб., выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ, можно оказаться в каком-нибудь неожиданном месте вроде весеннего Еревана или жаркой Астаны. О том, где провести 4 праздничных дня, если вы устали от Новосибирска, и как сделать это максимально дешево — в нашем материале.

Впереди у новосибирцев четырехдневные выходные — на небольших каникулах можно устроить короткое путешествие в соседние регионы или даже побывать за границей. НГС.НОВОСТИ подобрали несколько вариантов поездок на 4–6 дней (если удастся уговорить начальство выдать пару дней отгулов), взяв за основу бюджет в 25 тыс. руб. на человека на 4 дня.





Обольщаться не стоит — в далекие страны и города за эти деньги попасть практически невозможно, выбирать придется из того, что поближе. «Бюджетной заграницы на февральские выходные нет. Только за билет в Таиланд придется выложить 39 тыс., Европа тоже недешевое удовольствие. Из вариантов рекомендуем, например, Астану — авиабилеты стоят 12 686 руб., там есть отличный отель — Rixos President Hotel Astana 5* (стоимость проживания на двоих от 126 долл. — Д.Я.). Алма-Ата чуть дороже. Еще за 12 200 можно слетать сейчас в Крым», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель Aviasales Янис Дзенис.





В последние зимние праздники одно из самых популярных среди новосибирцев туристических направлений, дорога до которого стоит около 1 тыс. руб., — это, безусловно, Шерегеш.





В этом году экономно отдохнуть на горнолыжном курорте можно тысяч за пятнадцать за 4 дня. В онлайн-кассе новосибирского автовокзала сейчас можно купить билет на 22 февраля до Шерегеша за 1211 руб. — на многие рейсы осталось по одному месту.





«Проживание стоит от 400 руб. в хостелах до 3–4 тыс. с человека в гостиницах. Завтраки в гостиницах входят в счет. Питание на горе от 150 до 200 руб. разово перекусить. Как минимум на питание в день нужно 600–700 руб. Скипасс можно за 1200 купить в сутки, кто-то покупает разовый подъем за 80–90 руб. Еще прокат снаряжения — лыжи и сноуборды — от 400 руб.»,— назвал актуальные цены курорта Вячеслав Анисимов, руководитель турцентра «Шерегеш» .





Покататься на лыжах или сноуборде также можно в Горном Алтае рядом с Телецким озером — стоимость отдыха примерно такая же, как и в Шерегеше. До горнолыжного комплекса «Артыбаш» из Новосибирска нужно ехать с пересадками — билет на автобус до Бийска стоит 900–1000 руб., а до Горно-Алтайска — около 1400 руб. В обоих городах нужно пересесть на автобус или маршрутку до села Артыбаш — это еще 450–750 руб. сверху.





«По эконом-варианту 500 руб. проживание в сутки. Дневной скипасс — 300–500 руб. Самое минимальное питание — рублей 500 в день, т.е. не меньше 2 тыс. за выходные, но в среднем это тысячи три. Можно прокатиться на собачьих упряжках, там лайки и хаски, это развлечение от 500 руб. Есть хорошее ледовое поле с музыкой и светом, от 200 руб. прокат коньков, можно прокатиться на снегоходах», — рассказал директор горнолыжного комплекса «Артыбаш» Иван Алексеев.





Если взять два дня отгула в начале следующей недели, то 27 февраля можно встретить буддийский Новый год — по бурятским традициям год начинается с весны, а сам этнический праздник называется Сагаалган. «Предновогодние» выходные можно провести на берегу Байкала в Листвянке — гладь озера застыла, а лед прозрачный, как стекло, — Янис Дзенис называет этот вариант очень экзотичным.





Там же 25 и 26 февраля пройдет музыкальный арт-фестиваль Baikal Live Winter. Сейчас перелет до Иркутска и обратно стоит на Aviasales от 13 748 руб.





Тем, кому уже надоели сугробы и пасмурное февральское небо над Новосибирском и хочется побывать за границей, S7 предлагает слетать в Ереван всего за 18 802 руб. — самые дешевые варианты можно купить на сайте Skyscanner. Вылет из «Толмачёво» утром 23 февраля, а вернуться обратно в Новосибирск можно будет в ночь на вторник, 28 февраля. Однако почти все доступные сейчас рейсы туда с пересадкой в «Домодедово» — ждать стыковочного рейса до Еревана в московском аэропорту можно от 1 до 16 часов, зато обратно в Новосибирск еще есть прямые рейсы. Размещение на выходные армянские отельеры предлагают за сущие копейки — на сервисе Booking.com можно найти гостиничные номера по акциям от 4000 руб. за четыре ночи, а в хостеле можно забронировать последнее место от 1600 руб. В одном из хостелов предлагают койко-место на 4 ночи со скидкой в 50 % всего за 838 руб., однако делить комнату придется еще с 9 соседями.





По данным сервиса Gismeteo.ru, на этих выходных в столице Армении будет стоять настоящая весенняя погода — воздух прогреется до 8 градусов тепла, а все дни будут солнечными без осадков. Самое то, чтобы гулять по старинному городу и любоваться Араратом.







Устроить себе столичные выходные можно всего за 17 тыс. руб. Долететь до Москвы предлагают на лоукостере «Победа» с пересадкой в Екатеринбурге, а вернуться домой на самолете якутской авиакомпании «Алроса» — перелет стоит от 14 759 руб. на Aviasales. Четыре ночи в московских хостелах обойдутся от 2500 руб.





За ту же сумму можно провести четыре дня в Санкт-Петербурге — билеты стоят около 15 тыс. руб., а последние места в хостелах можно забронировать всего за 1500 руб. Однако на Booking.com представители хостелов во многих объявлениях пишут : «Чуть-чуть не успели! Наш последний номер был продан 2 дня назад».





А вот в Сочи в ближайшие дни улететь будет накладно и хлопотно — билеты на прямые рейсы на 22 и 23 февраля уже распроданы.





Стоимость перелета с пересадкой в Москве начинается от 21 тыс. руб., причем придется сменить аэропорт — из «Шереметьево» нужно будет добраться до «Внуково» и провести в столице целый день. За 22 500 руб. Skyscanner предлагает перелет с пересадкой в питерском «Пулково».





«Многие интересные предложения в Сочи есть со 2 марта. Прямо сейчас выйдет, конечно, подороже. Есть недельный тур на двоих с вылетом 24 февраля за 43 тыс. За границу есть совсем коротенькие туры. Тот же Таиланд на неделю с вылетом 24 февраля стоит от 63 тыс. на двоих, Вьетнам — туры от 58 тыс. руб. шесть ночей. Стоимость отдыха в Китае сейчас от 70 тыс. Сейчас много туров в Москву, в Питер, Казань и по Золотому кольцу, тем более праздники совпали с Масленицей — много праздничных мероприятий. здесь цена зависит от тарифов на авиабилеты. По России трудно сказать стоимость тура навскидку, но если брать экономичные тарифы, то тысяч в 25 вполне можно уложиться», — резюмировала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.