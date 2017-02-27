Жгут по ночам

Гулять по Новосибирску по вечерам становится приятнее с каждым годом: то, что днем кажется серым и неприглядным, ночью начинает сиять миллионами огней. И если раньше световым пятном города был его центр, то все больше огней загорается на окраинах, в новых жилых районах. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по городу ночью и выбрали 13 зданий, осветившихся за год.





В минувшие выходные в Академгородке после неоднократного переноса все-таки состоялось открытие ТРЦ «Эдем». Помимо того что он теперь несомненно крупнейший торговый центр Академгородка, он стал еще и его самым ярким световым пятном: в подсветке здания задействовано около 4 тыс. «умных» светильников, рассказал Александр Комаров, гендиректор компании West Building, которая занималась архитектурным освещением. Большинством установленных светильников можно управлять по отдельности, а в специальной программе можно задавать любые сценарии освещения, менять цвета и рисунок подсветки и даже устраивать световые шоу на фасаде. Говорить о стоимости такого глобального проекта Александр Комаров не стал, упомянув лишь, что он был дорогим.









Умные светильники использовали и в динамичной подсветке ЖК «Дождь» за ДКЖ, чтобы создать эффект падающих капель. «Здесь минимум вмешательства в архитектуру, что хорошо, не так много светильников используется, при этом можно любую программу заложить, — описывает Александр Комаров. — Сейчас там падают капли, а теоретически они могут подниматься, вырисовывать какие-то логотипы, брызги могут быть».









По оценке гендиректора West Building, сейчас в городе не более 5 зданий с динамичной подсветкой. При этом Александр Комаров уверен, что уместна она будет везде, особенно если освещение «умное» и позволяет прописывать разные сценарии, в частности, по яркости. «Можно сделать динамический дом, чтобы он при этом не мешал людям. Это больше возможность, чем ограничение», — говорит он. Переливающийся с апреля прошлого года разными цветами БЦ «СитиЦентр» эксперт, впрочем, считает скорее элементом кича, чем попыткой встроить новое здание в создавшийся на площади Ленина световой ансамбль.









Возле Нарымского сквера подсветили фасад жилого дома «Клевер». Первоначально компания DeLight Group предлагала сделать освещение динамичным, но заказчик от такого варианта отказался, выбрав более скромный и строгий вариант. «Мы должны были сделать освещение максимально незаметным, то есть человек, который идет снаружи, вообще должен не понять, что дом имеет подсветку», — объяснил директор компании Роман Корольков.









Сложным проект не был, вспоминает Корольков, но у него были свои особенности. Например, нижние светильники освещают и фасад, и тротуар. Для придомовой территории придумали особые светильники, которые на уровне ног дают свет в виде лепестков клевера, как на логотипе дома, — таких, уверяет директор DeLight Group, больше нет нигде в мире.









У метро «Гагаринская» светится шпиль самого высокого здания в городе — второго дома ЖК «Гагаринский», который сдали в прошлом году. На обслуживание металлогалогенных светильников и прожекторов ежемесячно тратится порядка 2,5 тыс. руб. — с 1 кв. м жилья жители платят всего 17 коп., рассказывали в компании-застройщике «СК-Инвест».









С другой стороны Красного проспекта отвечает подсветкой фасада первый в городе комплекс апартаментов — Jet. Его со всех сторон подсветили Х-образными светильниками — получилось строго, стильно, аккуратно и экономично, говорит гендиректор компании West Building, монтировавшей освещение. Вся потребляемая мощность такой диодной подсветки, добавляет Александр Комаров, — около 5 кВт, или 20 руб. с одного жителя дома. При этом в течение как минимум 5 лет светильники не требуют замены, уверяет он.









Архитектурное освещение помимо эстетической несет и практическую функцию: по освещенным зданиям, особенно на перекрестках, легко ориентироваться. Такую роль вполне может выполнять еще не достроенный, но уже сияющий жилой дом «Эталон» на ул. Дмитрия Донского. Здание возвышается над окружающей его застройкой и потому заметно издалека. Одна из его особенностей — часы на фасаде (правда, случайный прохожий эти часы на доме не заметит — их видно только издалека). «Все дизайн-проектирование велось с учетом часов, вся концепция была связана с этим, — вспоминает Александр Комаров. — Мы подчеркиваем вертикальность самого здания, наверху это венчается часами».









Сравнительно лаконично подсветили фасад ЖК «Жуковка», где осенью сдали первую очередь с апартаментами и квартирами. Здесь, говорит Роман Корольков, не экономили на освещении, поэтому из первоначального проекта не вычеркнули ни одного светильника. Впоследствии, заверил он, оригинальная подсветка появится и на внутренней территории комплекса.









Проект БЦ «Время» разрабатывала также компания DeLight Group, однако реализован он без ее участия — в компании отметили, что в реализации есть небольшие отличия от первоначального проекта. По мнению Романа Королькова, из всех городов, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирск — самый «подсвеченный» город. «В Москве, например, Ленинградский проспект весь подсвечен, но это за счет города, сами девелоперы этого не делают, в Петербурге такая же история. Если говорить о застройщиках, то, по моему впечатлению, Новосибирск в плане подсветки самый передовой город в России», — говорит он.









На Ипподромской светится недавно введенный в эксплуатацию ЖК «Сибревком». Впоследствии этот угол Октябрьской и Ипподромской магистралей обещает стать одним из самых освещенных районов: пробные запуски подсветки уже делали и на фасаде строящегося по соседству ЖК «Флотилия».









Первые здания ЖК «Переулок Бульварный» возле Тимирязевского сквера освещены достаточно скромно. «Мы долго утверждали температуру света, чтобы она была ровно такого сочетания теплого и холодного света, — вспоминает Роман Корольков. — Потому что если на кирпич посветишь холодным — будет неприятный оттенок, а нам нужно было создать ощущение теплоты, комфорта, надежности».









Первые два дома комплекса Panorama получили постоянную подсветку: во время строительства на фасадах светились только яркие прямоугольники, сейчас дома освещены по контуру, а на фасадах расставили светильники разного цвета — так дом напоминает большое окно, в котором горит много огней, появляется ощущение жизни, считают в компании-застройщике «Сибакадемстрой». «Подсветку регулирует специальная программа, в которой прописан календарь восходов и закатов в течение года. Соответственно смещение периода работы подсветки происходит ежедневно на небольшое количество минут и обеспечивает эффективное использование только в темное время суток», — добавили в компании.









Осенью подсветили фасад еще не достроенного здания Фёдоровских бань на ул. Советской. Задачей дизайнеров было подчеркнуть архитектуру, в которой реконструируют старейшие в Новосибирске бани, и выделить их на перекрестке светом. Проект подсветки, признался гендиректор разработавшей его компании West Building Александр Комаров, пока реализован не до конца, но уже близок к завершению — как и само строительство.





Идеальными зданиями для подсветки Комаров считает неприглядные днем типовые дома — хрущевки и 9-этажки: «Там делай что хочешь, нет задачи как-то сохранить фасад, и столько инструментов, которые можно было бы применить». Да и сам город, добавляет он, будто создан для освещения, у него много возможностей и вечерняя подсветка даст ему толчок в развитии каких-то зон, сделает их привлекательными — и для людей, и для инвестиций. Начать он предлагает с Красного проспекта, затем подсветить основные магистрали и прилегающие к центру, заполненные пешеходными потоками улицы. «Остальное все автоматически подтянется», — убежден Комаров.