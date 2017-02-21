Ночной мираж
Известный фотограф снял удивительно красивый в темноте зимний Новосибирск — он назвал город вальяжным, а его ближайшего конкурента-миллионника скучным и монотонным
Известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал новую серию фотографий зимнего Новосибирска. Уже привычные виды с новосибирских крыш пополнились новыми ракурсами, которые фотограф открывает для себя в очередной съемке. Кроме Новосибирска в коллекции Степанова есть фото, посвященные другому городу-миллионнику — Екатеринбургу, который догоняет Новосибирск по численности населения. НГС.НОВОСТИ предлагают полюбоваться родным Новосибирском, жители которого так и не могут определиться — любить его или нет.
Один из самых известных фотографов Новосибирска и даже России — Слава Степанов — опубликовал новую серию зимних фотографий родного города. На первый взгляд эти фото похожи на предыдущие, — казалось бы, зачем снимать снова? Тем более что снимает Новосибирск Слава постоянно.
Однако в каждой новой съемке, говорит фотограф, он умудряется находить новые ракурсы и сочетания, которые дают уже совсем другую картинку. «Проходит полгода, и я думаю, что надо обновлять. Подхожу с новыми силами, с новым вдохновением.
Это даже можно назвать некой игрой — уже наизусть знаю город, все крыши. И становится довольно любопытно искать новый ракурс, — объяснил фотограф. — Увеличиваешь, смотришь, а там, например, часовня в проеме где-нибудь между зданиями».
Найти новый ракурс помогают новостройки, которыми город прирастает каждый год. «Вот, например, на левом берегу построили аквапарк и рядом с ним пристройку, по-моему, гостиница–бизнес-центр это будет. Вот с него новый ракурс открылся», — привел пример Слава Степанов.
Несмотря на то что любовь к городу видится в каждом его кадре, какого-то самого любимого места у фотографа нет: «Ну, наверное, Горский микрорайон, 8.
С него можно бесконечно снимать панораму правого берега. То в закате, то в рассвете, то освещается, то в дымке, то в тумане. Оттуда можно каждый год обновлять».
В его коллекции полно фотоциклов, посвященных как российским, так и зарубежным городам. В том числе есть альбом, посвященный Екатеринбургу, городу, который иногда сравнивают с Новосибирском — по уровню экономического и культурного развития например.
Также они схожи по численности населения. Новосибирск — третий после Москвы и Санкт-Петербурга (1 млн 500 тыс.), Екатеринбург — четвертый (1 млн 400 тыс.) (численность населения городов взята из Википедии).
С точки зрения фотографа Екатеринбург, в отличии от Новосибирска, более компактный. «Новосибирск вальяжно расположился на двух берегах огромной реки.
У нас более широкие ансамбли, — продолжает Степанов. — В Екатеринбурге все умещается, наверное, в такой кубик 7х7 километров, все находится там. Честно скажу, при всем уважении к Екатеринбургу, для меня это скучнее немного, потому что все ракурсы получаются совсем урбанистические. Например, к долине той же самой реки или к какому-то рельефу все довольно монотонно».
Екатеринбург, заметил Степанов, выше Новосибирска — там никого не удивишь 30–40–50-этажными зданиями. По его словам, это создает перенасыщенность, «своеобразный винегрет», когда смешиваются разные по стилю здания: то сайдинг, то кирпич, то стекло.
И в отличие от Новосибирска там мало «воздуха». «В Новосибирске, например, Ипподромская магистраль. Пусть это магистраль, но она все равно дает воздух какой-то, пространство. Ну и река, конечно, вне конкуренции», — выразил свое мнение фотограф.
Несмотря на все достоинства Новосибирска, жители так и не могут полюбить его без оглядки. НГС.НОВОСТИ провели опрос среди читателей, которым предложили ответить на вопрос: «За что вы любите Новосибирск?». Хоть большинство и ответили, что любят свой город просто потому, что это их Родина (53 %), на втором месте оказался ответ «Не люблю Новосибирск вообще» (34 %). Всего несколько десятков человек проголосовали за конкретную причину любви к родному городу. За то, что город развивается, проголосовали около 70 человек, также нашлись любители новосибирского климата (50 человек). На последнем месте оказалась местная архитектура (ее поклонников оказалось меньше 10 человек).
«Где любят свой город? Такое ощущение, что в любом городе, кроме Новосибирска, — смеется Степанов. — Я вот, например, сейчас нахожусь в Ханты-Мансийске, и здесь мне все твердят: "Югра, Югра, вот мы из Югры, любим свою Югру и так далее". Часто слышу про любовь к городу в Уфе или Казани — городах, которые имеют национальный фактор. То есть для них это маленькая такая столица. И поэтому любовь, конечно, там зашкаливает».
Анна Богданова
Фото Славы Степанова