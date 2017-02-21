Ночной мираж

Известный фотограф снял удивительно красивый в темноте зимний Новосибирск — он назвал город вальяжным, а его ближайшего конкурента-миллионника скучным и монотонным

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал новую серию фотографий зимнего Новосибирска. Уже привычные виды с новосибирских крыш пополнились новыми ракурсами, которые фотограф открывает для себя в очередной съемке. Кроме Новосибирска в коллекции Степанова есть фото, посвященные другому городу-миллионнику — Екатеринбургу, который догоняет Новосибирск по численности населения. НГС.НОВОСТИ предлагают полюбоваться родным Новосибирском, жители которого так и не могут определиться — любить его или нет.

Один из самых известных фотографов Новосибирска и даже России — Слава Степанов — опубликовал новую серию зимних фотографий родного города. На первый взгляд эти фото похожи на предыдущие, — казалось бы, зачем снимать снова? Тем более что снимает Новосибирск Слава постоянно.







Силуэт оперного театра







Однако в каждой новой съемке, говорит фотограф, он умудряется находить новые ракурсы и сочетания, которые дают уже совсем другую картинку. «Проходит полгода, и я думаю, что надо обновлять. Подхожу с новыми силами, с новым вдохновением.









Площадь Гарина-Михайловского и вокзал Новосибирск-Главный







Это даже можно назвать некой игрой — уже наизусть знаю город, все крыши. И становится довольно любопытно искать новый ракурс, — объяснил фотограф. — Увеличиваешь, смотришь, а там, например, часовня в проеме где-нибудь между зданиями».







Вознесенский кафедральный собор









Найти новый ракурс помогают новостройки, которыми город прирастает каждый год. «Вот, например, на левом берегу построили аквапарк и рядом с ним пристройку, по-моему, гостиница–бизнес-центр это будет. Вот с него новый ракурс открылся», — привел пример Слава Степанов.







Октябрьский мост и метромост





Новосибирск, железнодорожные платформы Центр и Правая Обь







Несмотря на то что любовь к городу видится в каждом его кадре, какого-то самого любимого места у фотографа нет: «Ну, наверное, Горский микрорайон, 8.









Пересечение проспекта Димитрова и улицы Ленина. В центре отель Domina. Слева «АЗИМУТ Отель Сибирь-Новосибирск»







С него можно бесконечно снимать панораму правого берега. То в закате, то в рассвете, то освещается, то в дымке, то в тумане. Оттуда можно каждый год обновлять».







Новосибирск, путепровод Октябрьской магистрали





Новосибирск, Сад им. Кирова





В его коллекции полно фотоциклов, посвященных как российским, так и зарубежным городам. В том числе есть альбом, посвященный Екатеринбургу, городу, который иногда сравнивают с Новосибирском — по уровню экономического и культурного развития например.





Биотехнопарк в Кольцово





Также они схожи по численности населения. Новосибирск — третий после Москвы и Санкт-Петербурга (1 млн 500 тыс.), Екатеринбург — четвертый (1 млн 400 тыс.) (численность населения городов взята из Википедии).





Бугринский мост





Новый корпус НГУ





Новосибирск, перекресток улицы Коммунистической и Красного проспекта: справа бизнес-центр Most и Дом под часами







Слева — площадь Трубникова и улица Железнодорожная, справа — вид на центр Екатеринбурга



С точки зрения фотографа Екатеринбург, в отличии от Новосибирска, более компактный. «Новосибирск вальяжно расположился на двух берегах огромной реки.







Екатеринбург, БЦ «Высоцкий»







Екатеринбург, мэрия города





У нас более широкие ансамбли, — продолжает Степанов. — В Екатеринбурге все умещается, наверное, в такой кубик 7х7 километров, все находится там. Честно скажу, при всем уважении к Екатеринбургу, для меня это скучнее немного, потому что все ракурсы получаются совсем урбанистические. Например, к долине той же самой реки или к какому-то рельефу все довольно монотонно».







Екатеринбург, башня здания мэрии





Екатеринбург, заметил Степанов, выше Новосибирска — там никого не удивишь 30–40–50-этажными зданиями. По его словам, это создает перенасыщенность, «своеобразный винегрет», когда смешиваются разные по стилю здания: то сайдинг, то кирпич, то стекло.







Екатеринбург





И в отличие от Новосибирска там мало «воздуха». «В Новосибирске, например, Ипподромская магистраль. Пусть это магистраль, но она все равно дает воздух какой-то, пространство. Ну и река, конечно, вне конкуренции», — выразил свое мнение фотограф.







Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев и высотка ТРЦ «Сан Сити»







Несмотря на все достоинства Новосибирска, жители так и не могут полюбить его без оглядки. НГС.НОВОСТИ провели опрос среди читателей, которым предложили ответить на вопрос: «За что вы любите Новосибирск?». Хоть большинство и ответили, что любят свой город просто потому, что это их Родина (53 %), на втором месте оказался ответ «Не люблю Новосибирск вообще» (34 %). Всего несколько десятков человек проголосовали за конкретную причину любви к родному городу. За то, что город развивается, проголосовали около 70 человек, также нашлись любители новосибирского климата (50 человек). На последнем месте оказалась местная архитектура (ее поклонников оказалось меньше 10 человек).





Слева — деловая часть Новосибирска, справа — Екатеринбурга.



«Где любят свой город? Такое ощущение, что в любом городе, кроме Новосибирска, — смеется Степанов. — Я вот, например, сейчас нахожусь в Ханты-Мансийске, и здесь мне все твердят: "Югра, Югра, вот мы из Югры, любим свою Югру и так далее". Часто слышу про любовь к городу в Уфе или Казани — городах, которые имеют национальный фактор. То есть для них это маленькая такая столица. И поэтому любовь, конечно, там зашкаливает».

