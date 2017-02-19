Подсели на иглу

Десятки новосибирцев за пару часов построили себе бесплатное жилье, в котором не нужны батареи





В субботу, 18 февраля, более ста новосибирцев собрались на берегу Обского моря, чтобы поучаствовать в соревнованиях по строительству снежных хижин «Иглу-2017». Всего за несколько часов напротив остановки «Чемской бор» вырос маленький город эскимосов, возведенный усилиями 31 команды, рассказал руководитель мультиклуба «Спектр» (организатор мероприятия) Вячеслав Горюнов.











Иглу представляет собой сооружение из снежных плит высотой до 2 метров. Вход в снежную хижину должен быть ниже уровня пола. Это не только обеспечивает отток углекислого газа и приток кислорода, но и не позволяет уходить из жилища более легкому теплому воздуху. Свет в иглу проникает прямо через снежные стены, хотя иногда эксимосы делают окна из тюленьих кишок или льда.











В Новосибирске соревнования по строительству иглу проходят второй год подряд. Перед началом состязания организаторы показали участникам, как правильно строить снежные хижины. «В самом начале мероприятия был мастер-класс, где я за 40 минут построил иглу, показал, как это делается, разобрали основные ошибки, и участники приступили», — пояснил Вячеслав Горюнов.











Конкурсанты должны были построить иглу не меньше полутора метров в диаметре. На возведение снежных хижин каждой команде давалось по 2 часа, однако сдать строения в срок успели не все участники.











По словам Вячеслава Горюнова, чтобы возвести эскимосскую хижину, нужно обладать «неким набором знаний о том, как ведет себя снег». «Новички не всегда могут с первого раза построить иглу — оно у них рассыпается, потому что снег — это вещество довольно мягкое. <…> У некоторых не получается свести именно крышу, потому что сооружение это круглое, и основная сложность — построить свод», — отмечает руководитель мультиклуба «Спектр».











Получившиеся творения жюри оценивало в первую очередь по соотношению площади иглу и числу «строителей», которые его возводили. «Еще вычитались штрафные баллы. Штраф шел за каждую дырку в крыше и просрочку по времени. Каждые 10 минут [просрочки] — штраф», — пояснил Вячеслав Горюнов.











Основными ошибками конкурсантов при строительстве иглу были кирпичи неправильной формы. «Неправильно пилится блок: либо он получается квадратный, либо он получается слишком маленький, и им неудобно работать. Он должен быть по форме как кирпич <…> желательно сантиметров 60 ширина, соответственно высота сантиметров 30», — комментирует руководитель мультиклуба «Спектр».











Также, по словам Горюнова, у новичков иногда получаются слишком высокие, вытянутые иглу вместо округлых. «Все стремятся башенку построить», — шутит организатор.







Победитель соревнований на фоне своего иглу





В итоге победителем соревнований стал новосибирец Александр Блинков. Снежную хижину диаметром 2,3 метра он построил в одиночку, причем всего за полтора часа. А после соревнований самые смелые конкурсанты остались ночевать в построенных домиках.











Для того чтобы согреться в снежном жилище, чаще всего хватает температуры собственного тела, утверждают организаторы соревнований. В зависимости от качества построенного иглу, температура в нем варьируется от –5 до +5 градусов.











Как отмечает Вячеслав Горюнов, прошедшие соревнования — не просто забава. Навыки строительства иглу могут пригодиться туристам в экстремальных походах. «При наличии снега это самый простой способ построить себе укрытие», — пояснил руководитель «Спектра».













