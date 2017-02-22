«Приму отца таким, какой есть»

В конце прошлого года на НГС.НОВОСТИ вышла статья, в которой бывшие заключенные рассказали о своих преступлениях, жизни в тюрьме и поделились мыслями о будущем. Одним из героев публикации стал 40-летний Павел, который дал интервью спустя несколько дней после освобождения из колонии. В беседе он признался, что у него есть дочь, которую не видел уже несколько лет и с которой он боится встретиться. Через месяц после публикации его 14-летняя дочь сама обратилась в редакцию и рассказала историю своей семьи. Вскоре после освобождения Павел пропал — настойчивая девушка просит помочь в поисках отца.

Придя в редакцию НГС.НОВОСТИ, голубоглазая хрупкая девушка выглядела немного растерянной, но, вспомнив о цели, взяла себя в руки и начала рассказ. Поиски своего отца 14-летняя Маша К. ведет уже давно, а вопросы о том, где отец, начала задавать матери еще с 6-летнего возраста.





«Мама как-то не хотела об этом говорить. Иногда я думала, что у него, может быть, другая женщина, другая семья. Вместе мы жили где-то до моих 6-7 лет. Помню его очень хорошо. Постоянно меня называл Марисабелька, не знаю, откуда это. Или Пчелка Майя — это из мультика. Мы постоянно куда-то ездили вместе, гуляли… в зоопарк, в кафе, куда-нибудь, в "Вилку-Ложку" или в ИКЕА».







Через несколько лет Маша случайно услышала в диалоге между мамой и бабушкой слово «наркоман», а потом узнала о том, что отец — в тюрьме. «Мама ездила к нему, долго возила что-то. Пыталась ему помочь выбраться из этой зависимости. Мама, считай, протянула ему руки помощи, а он их обрубил», — рассказывает Маша.







Сам Павел в прошлом декабре рассказал НГС.НОВОСТИ, что первый срок получил в 1993 году за кражу: «Начал из-за наркотиков. У меня была неблагополучная семья. Тогда, помните, время такое смутное было, перемены все эти, и в правительстве, и в стране. Как совесть не мучила? Какой бы плохой человек ни был, совесть знает, что хорошо, а что плохо».







Павел пропал спустя месяц после освобождения из колонии





С мамой Маши Павел встретился в перерыве между сроками, в какой-то момент он даже принял решение взять фамилию супруги, чтобы начать все сначала. «Родилась дочка, женился, вроде все наладилось. И опять наркотики, преступления», — объяснял мужчина.







«Я думаю, что мама его любила. Но потом она устала, иссякла.





Отец обещал, что завяжет. Но папа решил выбрать другой путь. Для него важнее оказались наркотики, друзья», — рассудила девушка.





Теперь у Машиной мамы новая семья. «Сейчас у мамы гражданский муж. У меня есть братик, ему 4 года, зовут Коля. Мы с ним родились в один день — 18 октября, и даже в одно время», — рассказывает Маша. Новая семья поменяла квартиру. Несмотря на то что живут они недалеко от прошлого адреса, Павел, как убеждена его дочь, не знает их контактов. Сам он объяснил, что не хочет появляться в жизни дочери, пока не повзрослеет психологически: «Что может быть от меня хорошего? Дети же как губка. Они и плохое впитывают, даже быстрее, чем хорошее. Она красавица такая. Не дай бог ей хоть каплю от меня впитать вот этого плохого, тогда из нее какая оторва вырастет, неизвестно. Я смотрю на нее в интернете».





Маша не видела отца почти 7 лет





Публикацию НГС.НОВОСТИ, по словам девушки, мама показала ей после очередных вопросов об отце. «Конечно, я плакала. Он так изменился — худой, седой. Ну и получилось, что новое узнала о его прошлом. Зачем хочу с ним встретиться? Он действительно сейчас в сложной ситуации, ему нужна моральная и материальная поддержка. Я готова ему помочь. Каким образом? У меня есть свои деньги, потому что я подрабатываю — раздаю всякие листовки», — рассказывает Маша.





«Мне кажется, он боится, что я увижу его таким, каким не видела. Может, он меня увидит, развернется и убежит, я не знаю. Но в любом случае





хочу его увидеть еще хотя бы раз в жизни. Знаю, что может быть разочарование. Но для себя решила, что приму его таким, какой он есть», — уверена Маша.





Кроме обращения в редакцию девушка вела поиски отца через его друзей, однако они не дали никаких результатов. Она призналась, что реабилитационный центр был ее последней надеждой, но «эта нить оборвалась». «Было бы лучше, если бы он был в реабилитационном центре. Хотя бы ночлег. Не хочу, чтобы он опять сорвался, начал воровать», — выразила опасения Мария.







После освобождения из колонии в конце 2016 года Павел около месяца прожил в реабилитационном центре, но потом пропал — перестал появляться и не выходит на связь, рассказал руководитель центра.





В беседе с корреспондентом это признавал и сам Павел: «Боюсь сорваться, но мечтаю обойтись в будущем без криминала. Мне надоело все это. Этот весь контингент, преступный мир — это самый низший слой, даже слоем-то его не назвать. Вся нечисть, какая есть, она там. Трудно не уподобиться этой мрази, остаться человеком».







«Хочу с ним сесть, поговорить, обнять. Многое ему хочется рассказать, как у меня в школе, как вообще у меня в жизни. Как в жизни? Да вроде нормально все — учусь, рисую.





Бывают, правда, конфликты в школе, иногда с учителями. Маму вызывали — мол, я хамка. Но я не считаю себя такой. Учителя считают меня белой вороной. Я — личность, вот они меня и не любят. Не тот у меня цвет волос, пирсинг, тоннель. Когда они говорят, что я вызывающе одета, я отвечаю: "Вы тоже". У нас, например, директриса в леопардовом платье ходит и в розовом пиджачке», — рассуждает Маша.







Маша в редакции НГС.НОВОСТИ







Мама Маши Алена К. (имя изменено по ее просьбе. — А.Б.) рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что к идее дочери встретиться с отцом относится с опаской, но в то же время понимает, что ребенок уступать не собирается. «Это уже не один год длится — говорит, что хочет посмотреть ему в глаза, не знаю, что еще. Больна этой идеей, — поделилась Алена. — Я максимально старалась избежать этой ситуации, но получилось так, как получилось. Просто не знаю, что хорошего может дать этот человек и не станет ли эта встреча роковой». По словам Алены, за время совместной жизни ее муж несколько раз был в заключении. «Я около 15 лет человеку посвятила, в результате он выбрал именно тот образ жизни, который, видимо, ему нравится», — сожалеет женщина.





Таким Маша запомнила своего отца





«Папа мне часто снится. Например, мы идем с ним по зоопарку — вокруг все черно-белое, каменные животные. А мы с ним идем живые в цветной одежде», — поделилась на прощанье Маша, оставив фотографию родителей в молодости.







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