Золотые палаты

В центре Новосибирска заработала частная больница для состоятельных горожан, которые не могут забеременеть и вылечиться от рака, — НГС.НОВОСТИ первыми побывали в клинике, на которую потратили 1,3 миллиарда

Сегодня на ул. Коммунистической открывается клинический госпиталь «Авиценны», рассчитанный на 12 тыс. операций в год и 66 коек. Стационар с операционными, лучевой диагностикой и мощным рентгеном обошелся владельцам в 1,3 млрд руб. — его по праву можно считать самой дорогой частной больницей Новосибирска. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в клинике накануне открытия и посмотрели на палаты для состоятельных новосибирцев, которые сегодня будет инспектировать вице-премьер России Ольга Голодец.

На месте клиники на Коммунистической, 17 когда-то был первый новосибирский роддом. Само здание, дом купца Кагана, построено в 1908 году, хотя родильный дом в нем был создан в 1939-м. «Авиценна» обосновалась здесь в 2005 году.









Площадь новой клиники — 10,5 тыс. кв. м, это 8 этажей, включая цокольный, где расположено самое дорогое зарубежное оборудование. «До сегодняшнего дня мы были ограничены существующим коечным фондом, но теперь у нас есть большая реанимация на 12 коек и в общей сложности в корпусе 66 койкомест», — рассказал генеральный директор «Авиценны» Александр Еловский.











Мощности заявлены внушительные — до 12 тыс. операций, 2 тыс. родов и 5 тыс. процедур ЭКО в год. Для этого здесь есть новое отделение ЭКО, экстренное приемное отделение с травмпунктом, экстренная операционная и эндоскопический кабинет.











Стоимость госпиталя — 1,3 млрд руб. Владельцам пришлось взять кредит на 1,1 млрд руб. в Банке ВТБ (ПАО) на 7 лет. Строительство началось в 2014 году. На эти деньги построили новые операционные, включая одну с эндоскопической 3D-визуализацией, отделения химиотерапии и гемодиализа, центр лучевой диагностики с рентген-диагностическим комплексом, а также цифровой маммограф. Как отметил генеральный директор «Авиценны», гордость госпиталя — диагностический прибор ОФЭКТ/КТ — за небольшой промежуток времени выполняет сразу два исследования и выдает наиболее информативную картину. Прежде всего он нужен онкологическому отделению, а также неврологии, травматологии и ортопедии и т.д., добавил собеседник.





Диагностический прибор ОФЭКТ/КТ







При этом, по словам Александра Еловского, больше всего инвестиций потребовало вовсе не оборудование. «Наибольший объем инвестиций — это, конечно, стройка. Очень сложный участок, очень дорогой. Сложная геометрия у этого здания. С удовольствием мы бы построили квадратное здание, нарезали бы там палат и операционных типовых. Было бы дешевле. Но исторически наш стационар работает здесь и нуждается в дополнении. Теперь это единый комплекс», — пояснил он.





Отделение химиотерапии





Он признался, что при строительстве было много трудностей — поскольку здание возводили в центре города, с жилыми домами по соседству. «Кроме того, это исторический центр города, стационар является памятником архитектуры, но, к счастью, это все удалось решить, будем развиваться дальше».











По данным г-на Еловского, за прошлый год в Новосибирской области было выполнено более 2000 циклов ЭКО — примерно 1300 сделали в «Авиценне». Около 90 % пар, делающих ЭКО, — жители Новосибирска и Новосибирской области, остальные — пациентки из соседних регионов России, единицы приезжают из Казахстана, Германии и Израиля. По словам г-на Еловского, востребованность ЭКО сейчас высока. «Потребность в ЭКО колоссальная — у нас много пар, которые в отчаянии… Так что на сегодня проблема очень актуальная», — добавил он.











В прошлом году по программе ОМС в «Авиценне» выполнили 339 циклов ЭКО бесплатно по квотам от министерства здравоохранения, 200 женщин-пациенток — жительницы Новосибирской области, привел цифры Александр Еловский.





Тем, кто делает ЭКО не по квоте, процедура обойдется в 150 тыс. руб. (вместе с медикаментами),





подсчитали в клинике. При этом забеременеть удается только половине женщин, так что многим приходится платить несколько раз, чтобы родить ребенка.





«В будущем планируем выходить на строительство новых лечебных учреждений в нашем городе, прежде всего — центра лучевой терапии, который дополнит и полностью замкнет цикл онкологического лечения в нашей клинике. Полноценная диагностика, хирургические возможности, возможности лечения пациентов с помощью химиотерапии, выхаживание тяжелых хирургических пациентов после операций — все это есть», — заключил генеральный директор.











За день до торжественной церемонии открытия, на которую должна приехать вице-премьер Ольга Голодец, в госпитале было почти все готово — только где-то «таблички или картины поправить, чтобы ровно висели», поясняют сотрудники. При этом уже несколько дней работает отделение реанимации и интенсивной терапии, туда для журналистов вход закрыт — все должно быть стерильно, предупреждают врачи.







«Ольга Юрьевна курирует все социально значимые объекты. Медицина — важная часть ее работы. Она знает все оперативные показатели по всем территориям — где какая рождаемость, смертность, заболеваемость, доступность медицинской помощи», — объясняют в «Авиценне», почему на открытие частного медцентра приезжает вице-премьер Правительства РФ. Ранее Ольга Голодец приезжала в Новосибирск, чтобы оценить работу федерального Центра нейрохирургии и другие больницы региона.

