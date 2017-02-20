​Несносные лачуги

Управляющие компании массово откажутся от обслуживания ветхого жилья — сотни бараков непригодны для жизни и разваливаются на глазах, но на их снос денег тоже нет

Управляющие компании собираются отказаться от обслуживания ветхих домов — для них это невыгодно из-за низких тарифов и неплатежей жильцов. Ситуацию могло бы спасти расселение и снос аварийного фонда, но и на это власти всерьез не рассчитывают. Федеральная программа расселения ветхого жилья завершается, в этом году в Новосибирске удастся расселить всего 6 домов, хотя счет баракам в городе идет на сотни, по области — на тысячи. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, сколько домов в Новосибирске очень скоро останутся без управляющих компаний, как в них умудряются жить люди и можно ли найти выход из этой ситуации.





Федеральная программа расселения ветхого жилья завершается в 2017 году — по ней расселяли дома, признанные аварийными до 2012 года. Но в этом году, как заявил мэр Анатолий Локоть на сессии горсовета, на расселение удастся направить только 180 млн руб. — этого хватит лишь на 6 домов, хотя на очереди стоит еще 139.











Безнадежность ситуации усугубляется и тем, что крупные управляющие компании начали готовить документы об отказе от управления ветхим фондом. «Мы направляем собственникам порядка 320 домов, что с 1 марта отказываемся от их управления», — честно признался в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ заместитель руководителя УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов. Из общего числа домов под управлением «СПАС-Дома» — это примерно треть, уточнил он.











В домах, которые официально аварийными не признаны, но по факту являются таковыми, обычно проживает малоимущее население, объясняют в УК «Союз+». Отсюда и проблемы — большие затраты на содержание дома и ремонт, но вместе с тем и неплатежи со стороны жильцов. Для УК — это огромный риск, вплоть до штрафов и отзыва лицензии, поскольку объективной возможности содержать такие дома и выполнять требования их жильцов нет, признают в УК.









Даже если жильцы ветхого дома полностью и вовремя вносят все коммунальные платежи, денег на поддержание жилья, которое не ремонтировали десятилетиями, попросту не хватает. Чтобы не потерять лицензию, некоторые УК идут на обслуживание таких домов, изымая деньги из своей прибыли, — но расходовать на ветхие дома платежи, собранные с других домов, нельзя по закону, подчеркивает Андрей Харланов из «СПАС-Дом».











Если управляющая компания отказывается от старого дома, то все равно продолжает минимально за ним следить, объясняет Андрей Харланов: готовить его к отопительному сезону, вывозить мусор и выполнять другой жизненно необходимый минимум услуг, но уже без риска потерять лицензию или быть оштрафованной в результате жалоб жильцов.









Мэр Анатолий Локоть заявил, что попытается убедить федеральный центр продлить программу по расселению аварийного жилья. В эту программу не попали городские дома общей площадью 79,2 тыс. кв. м — они стали официально числиться ветхими уже после 1 января 2012 года, и федеральные деньги на них тратить было нельзя. По данным пресс-центра мэрии, на их расселение надо около 4,3 млрд руб. У города таких ресурсов нет, поэтому бараки надо хотя бы поддерживать. «Все согласны, что из бюджета — из муниципального или областного — надо дотировать содержание этих домов. Именно содержание, а не капитальный ремонт», — сообщил зампредседателя комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального комплекса и тарифам Заксобрания Дмитрий Козловский.









Депутат горсовета Игорь Салов уже отмечал, что наиболее остро проблема с расселением стоит в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска. Например, в районе Телецентра порядка 40 двухэтажных деревянных бараков. По области число ветхих домов — не менее 2000, аварийными они не признаны, но жить в них невозможно, оценивает Дмитрий Козловский.











Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в районе Телецентра — в одном из домов, который в списках мэрии в качестве ветхого или подлежащего капремонту жилья не значится. На фото — барак по ул. Костычева, 9, построенный еще до Великой Отечественной войны. «По тарифам тут как в новостройке. У нас тут 2-х комнатная, где прописано 5 человек. Платим примерно 6000 руб. в месяц», — махнул рукой мужчина, представившийся Львом. Он живет тут последние 10 лет и из бытовых трудностей называет перебои с горячей водой, мусорную свалку во дворе, идущие волнами и лопающиеся стены.









У этого дома часто меняются УК, поэтому порой возникают сложности с оплатой коммунальных услуг, заметил Лев: отдал деньги одной УК, а через какое-то время приходят коллекторы от новой и требуют долг с процентами. «А тут меняли крышу. Полностью шифер снимали. А до этого его меняли года 3 назад. Старый аккуратно снимали и складывали стопками и куда-то увозили. Люди говорили, мол, деньги, наверное, отмывают», — жалуется Лев.









Александр Алексеевич, живущий в доме напротив, получает пенсию по инвалидности в размере 13 тыс. руб. Из них за старые долги и комнату в бараке он отдает более 7000 руб. У пенсионера-инвалида уже 5 лет нет отопления в комнате и воды в туалете. «Стояки засорились. Говорят, платите 4000 руб. за батарею… Денег же не хватает даже на лекарства. Поэтому температура в комнате градусов 15. Ну, бог даст, еще поживем», — грустно улыбается пенсионер и отправляется в магазин, чтобы купить продуктов старенькой соседке.











У 100-летнего дома по ул. Железнодорожная, 5 в прошлом году прохудилась крыша и обвалились потолки в одной из квартир — УК «Дост-Н» поменяла крышу дома полностью. «Теперь другая проблема — проводка оголенная. В подъездах провода торчат. Скоро, думаю, будет пожар. Так что вы о нас еще услышите», — грустно говорит жительница дома Светлана Осипенко.











Уже прославившийся «дом на костылях» по ул. Обогатительная, 9 очистили от снега 16 февраля. С участка перед покосившейся стеной вывезли 13 КамАЗов снега. Работники ЖЭУ, контролирующие уборку, заверили, что работа идет по намеченному ранее плану, связь с оглаской в СМИ или будущим визитом сюда первых лиц города они опровергли.









Мэрия предложила жителям этого дома срочно переехать во временное муниципальное жилье, пока дом не развалился, но жители не хотят. Одна из семей взяла квартиру в этом доме в ипотеку на 20 лет — теперь же на доме объявление от районной администрации с предложением покинуть квартиру. «И что им теперь делать?» — спрашивает жительница дома.









С ветхим фондом УК сами не справляются, а на помощь от властей тоже рассчитывать не приходится, признает заместитель руководителя УК «Союз+» Елена Мартынова. «Чтобы оформить документы на субсидию такому дому, это надо столько порогов обойти, но еще неизвестно, получишь ты субсидию или нет. И порой люди сами расковыривают стену, чтобы она вывалилась полностью. Так было в доме на Хилокской, 1, который уже снесли. Низкие тарифы на содержание таких домов, низкая платежеспособность населения после всех реформ, отсутствие субсидирования — все это делает невозможным содержать ветхое жилье», — рассказала Елена Мартынова.











Решить проблему ветхого жилья в Новосибирске надо пытаться с помощью строителей — они могли бы участвовать в расселении бараков и осваивать площадки, говорит председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. «Надо искать механизм, который был бы интересен застройщикам в плане их участия в расселении такого жилья. Да, у нас есть городская программа развития застроенных территорий (по ней городской бюджет частично компенсирует строителям траты на расселение из городского бюджета. — И.К.), но она должна быть эффективнее в 2–3 раза. Возможно, тут нужно привлечь крупный федеральный банк, может быть, повысить застройщику субсидирование из городского бюджета. Сейчас это где-то 10–15 %», — рассказывает Игорь Кудин. Бараки — застарелая проблема Новосибирска, и она никак не решалась до 2000-х годов, а сейчас бюджеты стеснены в возможностях, признает депутат.