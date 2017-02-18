Другая столица Сибири

Прогулка по городу-миллионеру под боком у Новосибирска — с огромным историческим центром, ухоженными старинными зданиями и пешеходной улицей, которой у нас еще нет

Большая часть новосибирцев проголосовала за создание пешеходной зоны на ул. Ленина, но идея эта нравится далеко не всем. Чтобы понять, как в принципе может выглядеть улица без машин в сибирском климате, обозреватель НГС.НОВОСТИ отправился в Омск — ближайший к Новосибирску город, где она существует уже несколько лет, а заодно посмотреть, чем можно заняться в городе с 300-летней историей, который в чем-то неотличим от Новосибирска, а местами поражает красотой и стариной. Фоторепортаж из Омска продолжает серию материалов о городах Сибири, куда можно отправиться из Новосибирска на выходные.





Ул. Ленина в исторической части города







История Омска началась с неудачи. Первоначально Иван Бухгольц, которого Петр I послал в Сибирь за золотом и вообще закрепиться на местности, поставил острог значительно южнее, в районе Ямышевского озера (сейчас это территория Казахстана). Но местные жители осадили укрепление и вынудили Бухгольца уйти по-хорошему, а острог сожгли. Тогда будущий основатель Омска отправился на север, пока не нашел новое место для поселения — там, где река Омь впадает в Иртыш.







Площадь Бухгольца







Память Бухгольца в Омске увековечена в имени площади — а точнее, небольшого сквера, в центре которого установлен многозначительный шар. Шар этот, говорят, первоначально не имел даже креплений и просто лежал на постаменте, пока в один ветреный день не покатился по нему как колобок. Обошлось без жертв. Но после этого случая шар подперли бетонными блоками.





Улица Паритизанская







Самая интересная для туристов часть Омска — это, ожидаемо, исторический центр. Здесь целиком, а не фрагментами, как в Новосибирске, сохранился целый район города, построенный еще до революции. Представьте себе, что все новосибирские кирпичные особнячки были бы собраны в одном месте, а не ютились бы бедными родственниками среди советской и современной застройки.







Магазин купчихи Шаниной — нынешний торговый дом «Любинский»







В 2015 году — к 300-летию Омска, которое отмечалось в 2016 году, — в центре города затеяли масштабный ремонт. С одной стороны, это здорово, но сейчас эти только что вышедшие из под кистей и шпателя стены смотрятся как какая-то декорация. Тем более что новые арендаторы заселили отреставрированные дома не полностью. Но направление процесса уже понятно — там, где не так давно были обычные магазины, теперь сплошь бутики известных брендов, модные рестораны, кофейни, барбершопы и квесты. Все как в приличных местах.





Ул. Карла Либкнехта







Некоторые уголки вообще несложно выдать на фотографии за Санкт-Петербург — как эту часть ул. Карла Либкнехта. Здесь, правда, видно, что процесс преобразований еще не закончен. В деликатно отреставрированном здании бывшего роддома (на фото — справа) уже разместилась модная кофейня и бар, однако верхние этажи пока не заселены, а в соседнем здании бывшего Товарищества Тверской мануфактуры и вовсе еще ведутся ремонтные работы.







Памятник





Сама по себе ул. Ленина, оставаясь главной городской магистралью, превращена в модный променад, оживленный не только архитектурными красотами и работающими там заведениями, но и многочисленными городскими скульптурами, которые поставили уже в новое время. Кроме фигуры городового, здесь можно встретить куда менее ожидаемых персонажей вроде актера Рутгера Хауэра (на фото) в образе героя фильма «Легенда о святом пропойце». Компанию ему составляет рисующий подсолнух Ван Гог.









Тут же, на другой стороне улицы, под юбки проходящим девушками заглядывает сантехник Степаныч (на фото). По версии TripAdvisor, кстати, это достопримечательность № 1 всего Омска. Сама скульптура появилась на этом месте еще в 1998 году, но, как недавно выяснилось, права на ее изображение принадлежат сейчас частному лицу, которое получает отчисления за продажу открыток и сувениров с этим популярным городским символом.







Свято-Успенский кафедральный собор на Соборной площади







Омск — редкий город, где центральная площадь представляет собой не безжизненное асфальтовое пространство, а обширный сквер, вокруг которого собраны здания правительства, мэрии, расположены драмтеатр и музей, а в центре стоит величественный Успенский собор. Даже не верится, что он не просто отреставрирован, а построен заново уже в 2000-х годах на месте старого, взорванного в 1935 году храма.







Здание омского театра драмы







Омский драмтеатр, также дореволюционной постройки, впечатляет своей не совсем сибирской пышностью и обилием декора. Как и Успенский собор, театр окружен сквером и соседствует с музеем изобразительных искусств им. Врубеля на противоположной стороне ул. Ленина. Все вместе — собор, театр и музей с окружающими их скверами и парками — создают некое единое культурное пространство, свободное от навязчивой рекламы и торговой суеты.









Пешеходная улица Омска возникла не в старом центре, а на другом берегу Оми — в районе, где в принципе тоже хватает архитектурных памятников, но они уже изрядно прорежены более поздними постройками. Недовольные были и здесь, но очевидно, что ул. Чокана Валиханова не имеет никакой особенной логистической ценности, поскольку упирается в набережную и дублируется несколькими такими же небольшими улицами.







Ул. Чокана Валиханова







Проехать по этой улице можно только к стоящим на ней домам. Летом, говорят, тут действительно гуляют люди и играют уличные музыканты. Последнее обстоятельство, кстати, нервирует жителей окрестных домов.







Думская улица







За пределами старого города интересных построек тоже хватает, но нередко они уже стали жертвой новых, не особенно обеспокоенных сохранением истории застройщиков. Например, этот дом в стиле модерн не попал в число памятников — и сразу же обзавелся пристройкой в виде довольно унылого торгово-офисного здания. За пределами исторического центра Омск представляет собой типичный промышленный мегаполис советского времени, и в этом смысле он очень похож на Новосибирск. В нем те же широченные проспекты, промзоны, которые когда-то находились на краю города, но постепенно вросли в него, образовав обширные пустоты. Разве что новостроек в Омске визуально меньше.





Ресторан «Колчак»







Впрочем, если вы собрались в Омск на пару дней, то красот старого города вам будет более чем достаточно. Вечером же там тоже есть куда сходить — местный ресторанный рынок отличается от новосибирского своеобразием, а цены в среднем чуть ниже. Из знаковых заведений можно отметить живописный «Колчак» — комплекс совмещает ресторан, бар и кулинарию.







В зале Pine bar







Любители нешумного интеллигентного веселья в стиле Friends могут отправиться в Pine bar, который открыт владельцем новосибирского бара в сотрудничестве с местными рестораторами. Заведение и выглядит улучшенной и дополненной версией Friends. Здесь же за стеной работает огромная кофейня Coffee Rooms, очень напоминающая «Чашку кофе» в здании на Красном проспекте, 22.







В зале бара Mishkin&Mishkin







Тем, кому хочется потанцевать и оторваться, стоит заглянуть в Mishkin&Mishkin — в полночь там можно застать настоящее столпотворение. А узкая ул. Кемеровская посреди промзоны, которая ведет к этому клубу в бывшем заводском корпусе, — это единственное место, где корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел пробки за 2 дня, проведенные в Омске.









Из заведений попроще можно отметить «Лапшичную с маленьким цветком в большом окне» (на фото) — омский аналог новосибирского ЛПШБР, но со своим колоритом и, очевидно, более длинным названием. Для совсем низкобюджетного обеда можно обратиться к вьетнамцам. Омск — уникальный российский город, где вместо дешевых «узбечек» с мантами и лагманом повсеместно раскиданы точки «вьетнамской кухни». Перекусить с чаем в таких местах можно в пределах 100 руб.







Здание омского железнодорожного вокзала







Доехать до Омска из Новосибирска можно на машине (650 км) или поезде (8 часов), цена на плацкарт начинается от 1200 руб.