«Я заорал: вырывайте сидушку!»

Утром 11 февраля на Димитровском мосту произошла страшная авария: водитель-новичок на «Тойоте» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в такси — от удара легковушка отлетела в автобус. Оба водителя и две пассажирки оказались в больнице с серьезными травмами — больше всех пострадала Светлана Чернова, ей предстоит вытерпеть множество операций. Виновник ДТП считает, что авария произошла из-за колеи на дороге. НГС.НОВОСТИ выяснили подробности ДТП у участников аварии и узнали, где в городе самые большие колеи и как с ними борется ГИБДД.

Субботним утром 11 февраля на Димитровском мосту произошло серьезное ДТП, в котором сильно пострадала 33-летняя сибирячка Светлана Чернова. Тем злополучным утром Светлана вызвала такси «Лидер», чтобы поехать домой с работы. Таксист на Renault Logan забрал ее и поехал в сторону пл. Труда; Светлана сидела на заднем сиденье с правой стороны. Около 8:30 утра напротив дома № 6/2 по пр. Энергетиков перед ними неожиданно выскочила на встречную полосу Toyota Vitz. От удара авто отбросило на пассажирский автобус НефАЗ (маршрут № 64). В ДТП пострадали четверо — 21-летний водитель «Тойоты» и его пассажирка, 60-летний таксист и 33-летняя Светлана.





Травмы Светы оказались самыми тяжелыми — сломаны руки и ноги, тазобедренный сустав и два позвонка, повреждено одно легкое, а также она получила скальпированные раны лица. Позже выяснилось, что у нее еще и серьезные переломы лицевых костей.





Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу № 34. На несколько дней девушку пришлось ввести в состояние искусственной комы, сейчас Светлана в реанимации, куда даже ее маму не пускают надолго. Друзья и родственники Черновой собирают деньги на ее лечение. На днях они купили три имплантата (две пластины и спицу — за 110 тыс. руб.) — родители оплатили их из собранных средств. «Врачи говорят, что очень тяжелый случай. С мамой мы вчера [14 февраля] провели весь день в больнице. Свету вывели из комы, она может открывать глаза и отвечать на некоторые вопросы. Гипс на конечности накладывать будут только после операции, сейчас она лежит не загипсованная. В четверг две операции пройдут в одно время, будут две бригады хирургов работать. Врачи взялись за нее всеми силами», — рассказала накануне операций близкая родственница пострадавшей Алёна А.





Виновником ДТП предварительно называют молодого водителя «Тойоты» Виктора Утева — парень получил права меньше года назад. Виктор утверждает, что этот участок дороги хорошо знал, но внезапно автомобиль подкинуло вверх на колее.







«Я ездил там и раньше, и не один раз. У меня отец живет на Лесоперевалке, постоянно ездил на учебу. Я много раз проезжал на машине по этой колее. Мы с девушкой заметили тогда, что заднюю часть машины подкинуло вверх. То ли там что-то лежало, то ли какая-то кочка», — вспоминает момент аварии Виктор Утев. Парень тоже до сих пор в больнице — у него сильный ушиб колена, он не может согнуть ногу, а также черепно-мозговая травма.





Пожилой таксист Дмитрий Н. за рулем уже 40 лет и почти всю жизнь работал в такси. Он рассказал, что совершенно не помнит момент аварии: они ехали на скорости до 60 км/ч и все было нормально, а после он уже очнулся от криков.





«Это как в художественном фильме переход — проснулся в другом состоянии в другом месте. Я очнулся от криков пассажиров автобуса: "Водитель в себя пришел!", весь в крови.





Я думаю, где ж я нахожусь? Смотрю назад, а там эта бедная девочка. Она кричит: "Ноги замерзли!" или что-то типа того. Я заорал на людей: "Помогите девочке, вырывайте сидушку!". Я испугался, сам не мог вторую ногу вытащить», — рассказывает страшные подробности ДТП таксист.





Момент аварии попал на регистратор другого водителя







Какое наказание ждет юного виновника аварии, пока неизвестно. Как пояснили в ГИБДД, сейчас идет административное расследование. Статья будет зависеть от заключения врачей о степени тяжести травм пострадавшей.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте страшного ДТП — вдоль дороги везде разбросаны осколки пластиковых деталей. На этом участке есть трещины в асфальте на стыках, ледяной колеи нет вовсе, однако продавленный асфальт видно невооруженным взглядом. Директор Центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин, который также побывал на месте аварии, считает, что состояние дороги не могло стать причиной аварии.





«Колеи там нет, она там заделана. Есть выщерблинки небольшие, но это так, не могло повлиять. Этот участок вполне в удовлетворительном состоянии», — отметил эксперт. По его словам, молодые водители, попав в колею, действительно не смогут справиться с машиной: «Автошкола учит автодромной подготовке, "змейке", "горке" — но разве это решит вопрос безопасности? Даже опытные водители не готовы к колее», — резюмировал он.





По словам эксперта, в такой ситуации действовать нужно максимально спокойно. «Руки должны быть моментально расслаблены. Газ нужно сразу сбросить.





И уступающее руление — водитель должен возвращать автомобиль в прямолинейное движение. Если руки будут напряжены, он не сможет делать плавные движения, а будет резко дергать», — пояснил Жигулин.





Самое нашумевшее ДТП из-за колеи произошло два года назад — на дамбе ГЭС погибли таксист и 7-летняя гимназистка. 28 февраля 2015 года тренер по спортивной гимнастике Анжелика Свиридова на своем Nissan Sunny везла двух учениц и дочку в сторону Академгородка. Колеса иномарки попали на гребень колеи, после чего машину развернуло водительской дверью вперед и понесло боком. Через секунду в нее врезалась Toyota Corolla Fielder. Удар пришелся в правую заднюю дверь «Ниссана» — с той стороны сидела Христина Казакова, девочку не удалось спасти. Водитель такси погиб на месте ДТП, а сама Свиридова стала инвалидом I группы и больше не может ходить. Женщина утверждала, что ДТП произошло из-за колеи, однако суд счел этот аргумент надуманным и приговорил женщину к 2,5 годам в колонии-поселении с отсрочкой до 1 июля 2025 года — когда ее младшей дочери исполнится 14 лет.





Светлана Чернова до аварии

По официальной статистике ГИБДД, которая постоянно отслеживает состояние дорог Новосибирска, сейчас самые глубокие колеи на десятке улиц: на ул. Ватутина при повороте с ул. Блюхера в сторону пл. Маркса, на пересечении ул. Гидромонтажной и Софийской, на ул. Барьерной, несколько на ул. Немировича-Данченко, на нескольких участках ул. Сибиряков-Гвардейцев в обоих направлениях, на ул. Русской в районе остановки «НИИ Систем», несколько просадок на Бердском шоссе, на ул. Иванова от НВИ до ул. Российской, участки на ул. Некрасова, Мира, Никитина, Писарева и др.







Исполняющий обязанности заместителя начальника отдела ГИБДД по Новосибирску Андрей Цветков признался, что заставить мэрию устранить асфальтовую колею не так-то просто. «Этот процесс всегда очень долгий и трудоемкий. Потому что идут большие финансовые затраты у муниципалитета. Это же не просто текущий ремонт — там нельзя просто приехать и сверху положить асфальт. Это капитальный ремонт, когда заменяется дорожное полотно», — пояснил Цветков.





При этом заставить мэрию делать ремонт по закону можно — и неплохо в этом чиновников стимулируют штрафы. «Предусмотрена административная ответственность по ст. 12.34. Если есть колея и она не устраняется, то штраф на юрлицо 300 тыс. руб., на должностное 2–3 тыс. руб. Если мы даем предписание устранить недостатки и оно не исполняется в отведенный законом срок, то суд принимает решение о штрафе — на юрлицо от 10 тыс. до 15 тыс., на должностное 1–1,5 тыс. руб.», — резюмировал Цветков.