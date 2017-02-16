Дизайн крепчал

В этом году Новосибирская область празднует 80-летие — власти уже утвердили эмблему юбилея. По замыслу автора и оргкомитета, эмблема в зелено-синих тонах должна передать оттенки сибирской природы и продемонстрировать слоган «Гордимся прошлым, создаем будущее!». Однако утвержденный на официальном уровне дизайн вызвал недоумение и ужас — в соцсетях новосибирцы не стесняются в выражениях. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила профессиональных дизайнеров объяснить, что не так с новой эмблемой и как изменить ее облик.

В начале февраля специальный оргкомитет по подготовке к юбилею Новосибирской области утвердил эмблему 80-летия региона. Официальная символика была представлена «с учетом замечаний и предложений», которые прозвучали на заседании 25 января.





Автор официальной эмблемы — Юрий Бурика, бывший главный художник Новосибирска (эту должность сократили в августе 2015 года).





В пресс-службе губернатора и правительства НСО подчеркнули, что автор учитывал стилистику герба и флага Новосибирской области, а также фирменный стиль области. «Цветовое наполнение знака, по задумке Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования — "Гордимся прошлым, создаем будущее!"», объяснили в правительстве.





По мнению геральдической комиссии, в эмблеме должны быть отражены природные, географические, исторические и другие особенности Новосибирской области, а также «традиции народов, населяющих область, связь поколений, преемственность в экономическом, социальном и культурном развитии региона».







Ранее Юрий Бурика рассказал, что на конкурсе были представлены различные работы, но они не устроили участников оргкомитета, которые обратились к нему с просьбой предложить вариант. «Мой первый вариант был принят за основу, следом велась большая работа, были разработаны различные варианты одной и той же концепции, примерно похожие на эту. Первоначально оно было более современное, в стиле модерн, авангард, но немножко не читалась цифра 80, поэтому члены оргкомитета к более классическому варианту попросили прийти», — отметил художник.











Первоначально власти рассчитывали заплатить победителю конкурса 25 тыс. руб.,





сообщали летом прошлого года «Вести Новосибирск». Сам Юрий Бурика отказался назвать НГС.НОВОСТИ итоговую сумму гонорара за разработку дизайна проекта, переадресовав вопросы к оргкомитету и представителям геральдической комиссии. Заместитель председателя комиссии Александр Кошелев предложил написать письменный запрос в пресс-службу правительства, которая не смогла оперативно ответить на вопросы.







Комитет по подготовке и проведению праздника 80-летия Новосибирской области возглавляет губернатор Владимир Городецкий, его заместитель — Александр Титков, в составе также мэр Анатолий Локоть, сенатор Надежда Болтенко, министр финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко, министр образования Сергей Нелюбов, министр культуры Игорь Решетников и другие чиновники, занимающие самые высокие посты в регионе. Они утверждают культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия к юбилею НСО — и на всех событиях будет фигурировать утвержденная эмблема.







Вид праздничного логотипа вызвал неоднозначные отклики — в соцсетях новосибирцы называют ее в лучшем случае «полной безвкусицей»,





многие и вовсе не стесняются в нецензурных выражениях. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила профессиональных дизайнеров из крупнейших агентств Сибири высказать свое мнение.







«Это неактуально и несовременно, несмотря на то что человек — бывший главный художник города. Хотя это много говорит об облике Новосибирска. Такие работы делают первоклассники, даже не студенты художественных училищ первого курса, по-честному. Настолько убого и отвратительно, что даже обсуждать нечего», — считает Николай Запорожский, сооснователь MartDesign Studio (создатели логотипов кинотеатра «Победа» и фестиваля «Лето начинается в "Победе"», кафе «Мамин Сибиряк», паба «Джек Лондон» и т.д.).







Николай Запорожский пояснил, что шрифт выполнен непрофессионально — например, в слове «Новосибирская» вместо буквы «в» нарисована «8», а первые четыре буквы так плотны, что следующая «с» выглядит пусто, «с большой дыркой». Сами шрифты в сочетании друг с другом несбалансированы и неровны. Что касается части, где «80» напоминает скорее «89», Николая Запорожского смущает наслоение образов — «контур, область и герб — все намешано в кучу». Выбор цветов тоже смутил эксперта. «Какой-то пенсионерский синий и абсолютно невнятный зеленый», — добавил он.







Но главная беда эмблемы, по словам Николая, — это невнятность смысла, который автор хотел передать. «У руководства города и области будто нет запроса на формирование понимания пространства. Кто мы и что мы, зачем мы нужны соседним областям — стоит ответить на большие философские вопросы, без них не получается делать визуальную часть. Надо понять, что есть Новосибирск, понять его ценности, — и все это перекладывать на визуальную часть. И пока они не сформулированы, получаются такие эмблемы, Обинушки и Городовички», — добавил он.











С коллегой согласился Кирилл Константинов, креативный директор ГК «Киан» (созданные KIAN бренды побеждают в конкурсах «Бренд года» (Effie), «Сто лучших товаров России», «TOP10 Forbes» и т.д.). «Что такое 80 лет Новосибирской области, по моему мнению? Это часть истории, и 80 лет два раза не бывает, это большая дата для города. И если бы юбилей был у Москвы или Петербурга — я уверен, мы бы увидели в принципе несколько другое отношение и другой подход к разработке всей маркетинговой активности и, конечно, айдентики (визуальный образ бренда. — М.М.).







Разбирать работу по костям — смысла я не вижу, потому что это абсолютно непрофессиональная работа. Кружка детского творчества или самодеятельности при советском ДК. Обсуждать поделки — не компетенция профессионалов. Вот у меня дочке один год, ей можно дать, чтобы она обсудила — классно или нет», — высказался креативный директор. По его мнению, автору следовало бы создать запоминающийся яркий символ, который отражал бы молодость и «дерзкость» города, области, и показал бы отличие от других регионов России.







«Эта эмблема будет частью истории. А мы видим отношение людей, которые все это организуют… Это можно назвать только одним словом — равнодушие», — переживает он.







По мнению новокузнецкого дизайнера и автора бренда I'm Siberian Владимира Черепанова, сибирским художникам и дизайнерам следует активнее вмешиваться в формирование облика города и области. «В Новокузнецке количество плохого дизайна уменьшилось. Мы, профессионалы, приходим и говорим, что это плохо, это надо переделать, иногда приходится делать самим бесплатно или с микробюджетом, но это наша социальная миссия», — отметил дизайнер.







Что касается конкретной работы — эмблемы 80-летия НСО, — Владимир высказался лаконично. «Я буду груб. Я думаю, что основная беда знака в том, что никто не подошел и не сказал, что это херня, и удивительно, что такие работы проходят через несколько инстанций и остаются в том виде, в каком их сделали, левой рукой и без умения. Даже если это нарисовал сам губернатор, социальная миссия жителей города и области заключается в том, чтобы не пропускать такие вещи», — сказал он, добавив, что работа проигрывает по всем основным критериям — точности, оригинальности, простоте. Дизайнер посоветовал определиться с главными для города и области символами — найти героев и самые важные события для НСО — и визуализировать их.







Утвержденные властями символы города и НСО часто вызывают недоумение у новосибирцев. Это коснулось и концепции бренда Новосибирской области, заключающейся в слогане «Сибирь здесь», и символики Дней города. Предыдущее оформление юбилея области тоже не оставило равнодушным горожан.







Чуть ли не единственный бренд Новосибирска, который заслужил мировое признание, — символика ХК «Сибирь». Снежинка на хоккейной форме получила высшие баллы в рейтинге «Спорт-Экспресс», а суровый снеговик «Сибири» стал самым ярким символом КХЛ.