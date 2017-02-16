Кардан рвет

Жительница Новосибирска засудила «Горводоканал» после аварии на ул. Писарева, в которой ее Toyota Caldina попала в открытый люк и осталась без карданного вала. Тяжба шла почти полтора года — в итоге суд встал на сторону автовладельца и присудил компенсацию в 50 тыс. руб., согласившись с тем, что яму попросту не было видно с водительского места. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал подробности истории и выслушал советы экспертов, как следует поступать новосибирцам, чтобы отсудить у коммунальщиков ущерб.

Железнодорожный районный суд 1 февраля поддержал иск жительницы Новосибирска о возмещении ущерба, который был нанесен ее Toyota Caldina в результате ДТП на ул. Писарева. Определение суда опубликовано на сайте sudact.ru.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ истица Елена С., ДТП произошло в один из августовских вечеров 2015 года — она ехала с мужем и родственницей по ул. Писарева в сторону Ипподромской. «За рулем сидел муж, сзади — тетя. Мы подъезжали к перекрестку, где на светофоре уже стояла другая машина, судя по всему, над злополучным колодцем. Перед колодцем была яма длиною в 2–3 метра, там провалился асфальт. Загорелся зеленый сигнал, машина впереди поехала дальше, и мы залетели в яму.





Хотя скорость была и небольшая, нас отпружинило на колодец днищем, в результате чего у автомобиля оторвало карданный вал», — рассказала Елена.





По ее словам, крышка люка в момент ДТП была задрана высоко вверх.







Оценив масштабы повреждения машины, семейная пара сделала фото последствий ДТП и вызвала на место сотрудников ГИБДД. «Через час приехал экипаж, инспекторы составили протокол, потом мы вызвали эвакуатор и взяли у водителя чек об оказании услуг. После этого я обратилась в юридическую фирму, где сообщили, что нужно сделать оценку повреждений, так как при подобных наездах выявляется очень много скрытых дефектов. По итогам оценки так и оказалось — у нашей "Тойоты" появились повреждения ходовой части, нужно было менять много запчастей», — подчеркнула Елена. По словам женщины, автомобиль ремонтировали на СТО неделю — все это время ее муж был без колес, хотя для него машина — единственное средство заработка.







«По итогам экспертизы, повреждения нашей "Калдины" оценили на 80 тыс. руб. плюс юридические услуги, эвакуатор, ну и моральный ущерб — всего чуть более 100 тыс. Самая загвоздка во всей этой истории была в выяснении, кому принадлежит люк и кто должен отвечать за его содержание», — рассказывает Елена. Сначала с иском о возмещении ущерба девушка обратилась в Центральный суд по месту нахождения главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, но позже выяснилось, что злополучный люк принадлежит «Горводоканалу» — и заявление было подано уже в Железнодорожный суд.





Первое заседание было назначено через 3 месяца после ДТП, а в общей сложности судебный процесс длился полтора года. За это время семья успела продать машину и приобрести другую.





«Здесь важно набраться терпения и добиваться своей цели. Мы потратили деньги и время на восстановление автомобиля, поэтому хотелось все это компенсировать», — поделилась Елена. В итоге 1 февраля Железнодорожный суд удовлетворил исковые требования Елены, но только частично, присудив половину от запрашиваемой суммы — 50 тыс. руб. «Дальше судиться уже не было смысла, главное, мы доказали, что мы правы», — сказала женщина.







Получить в МУП «Горводоканал» комментарии по судебному разбирательству из-за люка не удалось — запрос НГС.НОВОСТИ в компанию остался без ответа на момент публикации. В документах суда говорится, что представитель «Горводоканала» пытался оспорить размер ущерба и настаивал на том, что вина в причинении вреда истцу не установлена — «за провал дорожного полотна должны отвечать дорожные службы». Еще один аргумент коммунальщиков судом принят не был, говорится в определении: «Ответчик не доказал факт нарушения водителем требований ПДД РФ, в частности, скоростного режима (со слов водителя 40 км/час). Суд также учитывает, что даже при соблюдении скоростного режима со своего места водитель не мог при движении установить точно высоту препятствия, соизмерить его и высоту дорожного просвета (клиренс) автомобиля».





«Поддержание в безопасном состоянии люка водоотведения входит в компетенцию ответчика»,





— сделал вывод суд, не объяснив, почему удовлетворил требования истца только частично.







Автомобильный юрист Денис Алмазов называет решение суда «победой для водителя», несмотря на то что присуждена лишь половина от требуемой суммы. «Подобные случаи неоднократны в нашем регионе, в моей практике я уже выигрывал дело в Железнодорожном суде, хотя мы долго судились, так как они («Горводоканал». — Т.Б.) пытались уйти от ответственности, ссылаясь на то, что это не их люк, а чей-то другой. Но по итогу мы доказали, что это был их колодец», — рассказал Алмазов.







Для удачного взыскания ущерба в аналогичных случаях юрист советует сразу же после аварии сфотографировать последствия ДТП и грамотно составить схему происшествия с помощью сотрудников ГИБДД с точными замерами ширины, глубины и высоты ямы или люка. «Все это нужно сфотографировать, задокументировать, потом важно составить акт о выявлении недостатков дорожного полотна — он направляется в службу, которая отвечает за данный участок», — говорит Денис Алмазов.





Главная сложность в суде — доказать, что в момент движения водитель не видел препятствие — открытый люк или яму, например, из-за впереди идущего автомобиля или из-за лужи,





продолжает эксперт. «Если водитель видел яму и тупо в нее въехал, то истцу могут запросто отказать в возмещении ущерба, так как у него была техническая возможность избежать наезда», — предупредил Алмазов.





Автоюристы отмечают, что коммунальщики и дорожники часто оспаривают сумму стоимости ремонта автомобиля, считая, что она завышена. «Это нормальная практика для любой организации, на чьем балансе находился люк. Никто добровольно не соглашается с причиненным ущербом, например, то же ДЭУ, потому что является бюджетной организацией, а за ней находится орган, который контролирует расходы», — сказал юрист Алексей Ширнин. По его словам, если произойдет добровольное признание вины и выплата денежных средств, то сразу возникнут вопросы о «нецелевом использовании бюджетных средств». Кроме того, большие трудности могут возникнуть и с тем, чтобы установить владельца люка, согласен Денис Алмазов: «Найти крайних очень сложно, все перекладывают вину друг на друга».