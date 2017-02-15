Оседлать дельфина

В Новосибирске открылся центр плавания с дельфинами — желающих поплавать с ними 5 минут за огромные деньги нашлось немного

Новосибирский дельфинарий открыл центр, где практически любой желающий может поплавать с дельфином. Чтобы организовать эти услуги, в Новосибирск из Крыма привезли трех молодых афалин, которым дали человеческие имена. Первые занятия начались 11 февраля, однако сотрудники не увидели особого ажиотажа. Тем не менее они рассчитывают со временем проводить регулярные заплывы в течение дня всю неделю, кроме понедельника. НГС.НОВОСТИ посмотрели, как проходят первые сеансы плавания с дельфинами, перед которыми нужно пройти серьезный осмотр и подписать договор.





Центр плавания с дельфинами открылся в Новосибирске в субботу, 11 февраля. В этот же день после санитарного отпуска открылся и сам дельфинарий, где месяц проводили санитарные работы. Запись на сеансы плавания началась еще в январе — за это время дельфинарий планировал изучить спрос на услугу.









В субботу, как уточнили сотрудники, было около 8 сеансов — особого ажиотажа, по их мнению, пока нет. Кроме того, они подчеркнули, что это просто досуг без медицинской составляющей.







«Мы не запускаем сейчас дельфинотерапию. Как и любая терапия — это медицинская услуга, которая должна приносить пользу», — пояснили в Центре океанографии, добавив, что для этого нужны определенные специалисты и специальное оборудование.











В Новосибирск из Крыма привезли трех молодых дельфинов (черноморская афалина), которые прошли здесь курс подготовки. Имена и описание их характеров напоминают группу в детском саду. «У нас два мальчика — Сева, Тёма и девочка Нюша. Сева младший, ему 4, Нюше — где-то 7 лет, а Тема, может быть, на годик постарше, — рассказала главный тренер дельфинария Дарья Глухова. — Сева склонен дразниться. Тема более взрослый, более контактный. Нюша — играет с мячиком, носит колечки, строит глазки Теме зачастую в ущерб процессу».











Каждый дельфин живет в своем бассейне глубиной 5 метров. В перерыве между занятиями сотрудники убирают перегородки, чтобы они могли поплавать вместе. По словам Глуховой, сеанс на одного человека длится максимум полчаса. «Непосредственно контакт человека с дельфином — 5 минут. Ну и какое-то еще общение с бортика бассейна, поиграть с мячиком, — тоже не более 5 минут», — уточнила тренер. Остальное время уходит на инструктаж и подготовку.









Прежде, чем встретиться с животным, человек должен сходить в душ. Кроме того, обязателен осмотр специалиста, который проследит, нет ли у вас высыпаний на коже, простуды, в каком вы состоянии.





Один сеанс стоит 5 тыс. руб.





Как уточнила пресс-секретарь Центра «Дельфиния» Дарья Плахова, пока ценовую политику менять не планируют. Поплавать с дельфинами можно каждому, кому уже исполнилось 5 лет. Однако дети до 7 лет должны быть в сопровождении взрослого, а люди старшего возраста будут под дополнительным наблюдением сотрудников.









Форма одежды — обычный купальник, однако желающим могут выдать гидрокостюм, чтобы было теплее (вода в бассейне всегда +22 градуса — вне зависимости от того, какое время года за окном). Тем, кто не умеет плавать, обещают дать спасжилет.





Опасности дельфины не представляют, если не вести себя агрессивно, отметила Дарья Глухова. «У них и в природе нет агрессии. Если сделаете больно дельфину, укусите, конечно, можно ожидать реакции. Но, скорее всего, они просто отплывут в сторону, к тому же рядом есть мы, кто может проконсультировать», — пояснила специалист.









Отплыть в сторону, по ее словам, дельфин может и просто так, потому что не в настроении или на другой стороне бассейна, например, больше солнца.











Молодая девушка по имени Софья, которая плавала с Нюшей, рассказала, что прежде всего было страшно, но не за себя, а именно за дельфина. «Потому что не знаешь, как взять, чтобы ей было комфортно. Дельфина нельзя чесать (это не кошка), только гладить ладонью. Держаться только за верх плавника, не тянуть на себя — просто положить руки, он сам поплывет. И не зажимать отверстие для дыхания, — поделилась Софья. — На ощупь он такой силиконовый, мягкий, бархатистый».











Напомним, Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» открылся в Новосибирске 2 августа.







