Лофт для Тони Старка

Ремонт в «сталинке» — то же, что и ремонт в новостройке: зачастую квартиру надо «обнулять» и выстраивать заново. Но, в отличие от новых домов, у «сталинок» больше возможностей, считает новосибирский дизайнер Сергей Терехин. Он спроектировал интерьер для своих друзей, молодой семейной пары, полностью перестроив 2-комнатную квартиру в доме с видом на Обь. НГС.НОВОСТИ побывали в гостях в необычной квартире и узнали, чем закончилась игра в классику с уклоном в лофт и с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе ремонта.





Еще на стадии поиска квартиры новосибирцы Сергей и Елена сразу знали, что хотят «сталинку», и другие варианты не рассматривали вообще. Сразу знали они и то, что перестраивать ее будут полностью, поэтому «уставшая» «двушка» в Доме Речпорта на Фабричной, в которой жилой выглядела только одна комната, пару не испугала.









Площадь квартиры — около 63 кв. м. При ремонте из нее в буквальном смысле вынесли все, от перегородок до пола. Остались только несущие колонны и балка в центре квартиры. Кухню и гостиную объединили, санузел немного сдвинули в сторону кухни, а возле спальни построили большую гардеробную.









Перегородки в прихожей намеренно выстроили не до потолка, а четко по высоте шкафов-купе, и прихожая воспринимается как часть большого пространства, а не отдельное помещение. «При этом мы немного отгородились, чтобы когда человек входит, он сразу всю квартиру не обозревал, чтобы какая-то интимность оставалась», — объяснил Сергей Терехин. В современный минимализм стен и мебели здесь вмешивается советское ретро: например, у двери висит барометр, который принадлежал деду хозяина квартиры.









Встречает гостей необычный портрет — копия картины французского художника Саши Голдбергера «Портрет мужчины с абажуром на голове и светом из глаз». «Вся квартира — вроде классика, но с юмором, игра в классику. Мы долго искали эту картинку, думали, какой сюжет сделать. В итоге наткнулись на "фотосессию" супергероев, и ребятам понравился Железный человек», — вспоминает автор интерьера. Стена за одним из шкафов полностью зеркальная, поверх смонтировали широкие карнизы в классическом стиле — такая обманка визуально увеличила пространство раза в два. Такой же потолочный карниз выделяет зону гостиной — он заменил оригинальную лепнину, которая новым владельцам квартиры досталась в плохом состоянии.









Пол в квартире — из лиственницы: его настелили единым полотном, когда еще не были выстроены новые стены. По словам хозяина квартиры Сергея, такой вариант оказался дешевле нового пола с ламинатом. Сначала он казался спорным, призналась его супруга Елена, — все-таки щели в полу, но проблем с уборкой нет: пыль и кошачья шерсть убираются из щелей пылесосом, а лакированные доски затем легко протираются влажной тряпкой. Зато целый год после ремонта в квартире приятно пахло деревом, добавила она.









Все окна и подоконники в квартире сделали черными, чтобы добавить интерьеру графичности. Балконную дверь установили распашную, с остеклением в пол: летом из гостиной можно выходить на балкон, как на веранду. Стеклить балкон не стали — вместо этого обновили оригинальное ограждение. Хозяева подчеркнули, что хотя их дом и не признан памятником, они к нему относятся с уважением.









На одной из стен сохранили оригинальную кирпичную кладку. Ее тщательно вычистили и покрасили белой краской, как и остальные стены. Под гипсокартонной панелью сверху скрывается подсветка: «Если кирпич есть, грех его не подсветить», — считает Сергей Терехин. Люстра будто из множества маленьких винных бокалов появилась в квартире в последний момент — ее купили в ИКЕА. «Она вроде бы немножко классическая, и в то же время авангардная», — комментирует дизайнер.









Всю мебель в квартире тоже купили в ИКЕА, кроме дивана — его заказали на новосибирской фабрике «Мебельная мануфактура» по индивидуальному эскизу. Он предназначен только для приема гостей и вечерних просмотров кино, не раскладывается, и поэтому получился удобным и сравнительно недорогим — обошелся всего в 30 тыс. руб. Когда в квартире собираются гости, его легко можно отодвинуть и освободить место для дополнительных стульев у барной стойки.









Зона кухни получилась просторной, с большой рабочей и обеденной поверхностью. От навесных шкафов здесь решили отказаться, а всю технику — встроенные холодильник, духовой шкаф и микроволновку — уместили в широкой колонне. Еще за одной дверцей прячется посудомоечная машина. Вся кухонная утварь, вопреки опасениям хозяйки, легко уместилась в нижние шкафы. Барные стулья можно регулировать по высоте, их купили на распродаже в магазине Cosmorelax. Для бутылок и бокалов над стойкой планируют смонтировать металлическую конструкцию, как в барах, — Сергей долгое время работал барменом и говорит, что это добавит немного брутальности интерьеру.









Одним из пожеланий хозяйки была мойка у окна. Для этого пришлось закрыть расположенную под ним батарею, а подоконник делать на заказ, со специальным отверстием, через которое может свободно выходить теплый воздух.









Спальня с эркером и видом на ул. Фабричную была единственной комнатой, которая выглядела жилой до ремонта. «Изначально очень сильно понравился вид из окон: река, портовые краны, такой урбанизм», — описывает хозяин квартиры. После перепланировки размер спальни немного уменьшился, но за счет эркера, белых стен и отсутствия лишней мебели она выглядит просторной. Одну из стен, как и в гостиной, оставили кирпичной и подсветили снизу, из-за деревянного изголовья кровати.









Потолок был в трещинах, вспоминает Сергей Терехин, но лепнина — карниз и розетка в хорошем состоянии — и стали одной из причин покупки именно этой квартиры. Светильник ее хозяин сделал сам: провода купил в ИКЕА, подобрал к ним советские патроны, а необычные энергосберегающие лампочки нашел в интернете. Изначально их хотели развесить по потолку, но за время ремонта привыкли и решили оставить одной группой.









Включить и выключить верхний свет и подсветку за изголовьем можно как на входе в комнату, так и не вставая с кровати. Дополняет ее похожий на ракету советский светильник-ночник.









Гардеробная образовалась частично на месте спальни, частично — на месте бывшего санузла. «Водонагреватель, все счетчики — то, что могло бы оказаться в ванной, при правильном проектировании оказалось в гардеробной, где это не видно, — объясняет Сергей Терехин. — И ванную мы избавили от стиральной машины, она в том месте, где и должна быть: ты можешь сразу постирать вещи, погладить и развесить». В гардеробе нашлось место и дополнительным стульям, и сезонным вещам — лыжам и сноубордам, которые прикрепили к стене.









Душевую кабину разместили прямо на полу: слив устроен там, где раньше располагался слив унитаза. Керамогранит для помещения нашли российский, он стоил около 1 тыс. руб. за 1 кв. м, — таким же выложили кухонный фартук. Решение для стены напротив душа хозяева подсмотрели в отеле в Таиланде: смеситель выходит прямо из зеркальной стены до пола, а вода из него течет в отдельно стоящую раковину-чашу.









Хозяева квартиры признались, что ремонт прошел совсем без конфликтов, а самым сложным было найти человека, который качественно реализует продуманный Сергеем Терехиным дизайн-проект. Бюджет они оценили примерно в треть от стоимости самой квартиры. Сейчас Сергей и Елена с удовольствием возвращаются домой по вечерам и приглашают гостей. «Эта квартира не на всю жизнь: мы прекрасно понимаем, что рано или поздно появятся дети, а им уже потребуется своя комната. Но это дела будущего. Пока мы молодые, живем вдвоем в кайфовой квартире, к нам приходят друзья и нам это нравится», — с улыбкой заключил хозяин.