Купил теплое место

После скандала с фальшивой пропиской в школах Новосибирска устроят массовые проверки — отец ученика элитной гимназии станет первым, кто получит судимость за купленную прописку возле школы

Новосибирец предстанет перед судом за поддельный штамп о прописке, который он использовал для записи ребенка в первый класс одной из школ Железнодорожного района. Того, кто «промышляет» подобными услугами, мужчина нашел через интернет. Новая прописка дала возможность попасть в нужную школу. Однако тайное стало явным, когда он обратился в миграционную службу, чтобы избавиться от штампа. Подробности истории в материале НГС.НОВОСТИ.

Прокуратура Железнодорожного района обвинила 36-летнего новосибирца в подделке регистрации места жительства, которую он сделал, чтобы устроить ребенка в первый класс престижной школы. По версии следствия, весной прошлого года мужчина через интернет нашел того, кто поставит желаемый штамп. За услугу он заплатил 18 тыс. руб.







То, что прописка поддельная, выяснилось только в ходе проверки управления по вопросам миграции (бывшая ФМС). «Директор школы не специалист, не может оценить, подлинный штамп или нет, — объяснил заместитель прокурора Железнодорожного района Владимир Мишин. — Потом человек сам обратился в миграционную службу для снятия его (ребенка. — А.Б.) с учета по этому адресу. Стали проверять, а оттиск сам по себе поддельный». Был ли в курсе мужчина, что покупает лишь штамп, а не настоящую регистрацию, учтенную в базе миграционной службы, неизвестно, — сам Константин М. отказался отвечать на вопросы корреспондента НГС.НОВОСТИ.





Сейчас дело передано на рассмотрение мировому судье Железнодорожного района. Мужчина обвиняется по уголовной статье — ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложенного документа).





То есть запись сына в школу по поддельным документам может обернуться для новосибирца штрафом в размере до 80 тыс. руб. или дохода за 6 месяцев. Есть и более суровые наказания по этой статье — исправительные работы и лишение свободы на срок до полугода.





По мнению зампрокурора района, в этом случае суд может ограничиться и условным сроком, так как мужчина «весь положительный» — ранее не судим, с высшим образованием, женат, работает, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и раскаялся в своем поступке.





По его словам, мошенник, который сделал поддельный штамп, объявлен в розыск. В отношении него тоже идет уголовное расследование — по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».





В Новосибирске это первое уголовное дело об использовании поддельных документов для записи в школу — «это только начало», отметили в прокуратуре.



По словам Владимира Мишина, прокуратура планирует новые проверки поддельных прописок: «Сейчас пойдет волна, там интереснее будет». При этом директора школ сами заинтересованы помогать правоохранительным органам, так как школы искусственно переполнены, отмечает зампрокурора.





Номер школы, в которую по поддельным документам был зачислен ребенок, зампрокурора озвучивать категорически отказался, сославшись на то, что эта информация дискредитирует заведение. Он подчеркнул, что об этом не знает даже директор этой школы, информацию ему передадут только после приговора суда. Ребенок в этой школе до сих пор учится, сообщил прокурор.







Директор одной из школ Железнодорожного района сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что с большой вероятностью речь идет о лицее № 9 на ул. 1905 года, однако его директор Георгий Филимонов заявил, что в его школе таких прецедентов пока не было и до уголовных дел не доходило. «Да, в принципе родители этим грешат, к сожалению, такое бывает. И если бы когда-то такое дело было инициировано соответствующим органом, то, может быть, другие бы не стали этим заниматься», — сказал Георгий Филимонов.







Ситуация с фиктивными прописками хорошо знакома и директорам других известных школ Железнодорожного района. Некоторые уже обращались в прокуратуру, но отклика пока не получили.







Как рассказал директор Экономического лицея на Крылова Николай Кузенко, в прошлом году администрация школы обнаружила около 5 подозрительных штампов о прописке родителей, которые хотели устроить ребенка в первый класс. «Есть на сайтах оформление неких лиц, которые говорят, что оформят прописку, где надо, добудут свидетельство в центре на Трудовой. Вот мы изловчились таковых [родителей] распознать, — поделился директор школы. — Они приносят свидетельство. Если у нас какие-то подозрения, мы запрашиваем на Трудовую (отделение по вопросам миграции на Трудовой, 15. — А.Б.), там дают ответ в течение месяца. При этом очень аккуратно говорим претенденту, что что-то сомневаемся, запросим-проверим. Некоторые потом просто не приходят». Администрация школы обращалась по этому поводу в прокуратуру. «Там сказали — сами разбирайтесь, пишите. Ну мы сами разбирались, отказали родителям», — подытожил Кузенко.





Директор гимназии № 10, считающейся одной из самых престижных в Новосибирске, Сергей Бирюков рассказал, что в прошлом году тоже сообщал прокуратуре о фиктивных прописках родителей первоклассников.





В одном из случаев в однокомнатной квартире были официально прописаны сразу три семьи, рассказал директор «десятки».





Однако, по его словам, «прокуратуре не сильно надо было этим заниматься».







Информацию о мошеннических услугах по оформлению поддельной прописки родители будущих первоклассников находят в интернете. В объявлениях самую дешевую прописку — на 1 год — обещают оформить за 7 тыс. руб. Особенно этот «сервис» становится востребован перед началом записи детей в первый класс.







В этом году запись в первый класс в новосибирских школах открылась 1 февраля. В некоторых школах был такой ажиотаж, что родители выстраивались в очередь на подачу документов за сутки. Наплыв первоклассников был не только в престижные школы, но и там, где их попросту не хватает из-за того, что район плотно застраивается. Власти регулярно констатируют наличие этой проблемы, 14 февраля мэр Анатолий Локоть заявил, что создание новых школьных мест станет главной задачей образовательной сферы в 2017 году.

