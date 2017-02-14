Город влюбленных
Новосибирцы отмечают День влюбленных — НГС собрал самые необычные поздравления и проявления нежности, которые заметны раз в год
День Святого Валентина умиляет одних и бесит других. Однако, как бы к нему не относиться, он уже прочно вошел в нашу жизнь. И тысячи новосибирцев сегодня уже воспользовались им, что напомнить дорогому человеку о своих чувствах или поделиться радостью от подарка. НГС решил собрать самые интересные, необычные или просто трогательные поздравления. Если у вас есть фото и видео, связанное с празднованием 14 февраля — присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.
Главный символ 14 февраля, конечно же, сердце. Точнее его символическое изображение, которое мало похоже на этот жизненно важный орган, но зато выглядит красиво. Почему бы, например, на совместить валентинку с вкусным, сытным завтраком?
Те, кому выкладывание больших сердец из сосисок кажется слишком сложным, могут соорудить маленькие сердечки из сосисочных "жопок" (пример на фото)
На улице все еще довольно морозно, так что перед тем, как отправиться по делам, стоит посмотреть в окно. Возможно вас ждет такое вот признание в любви, которое видно всему дому. А что? Пусть завидуют. Машина отмоется, а воспоминания останутся надолго.
Стас Соколов
Главное фото — Кирилл Кухмарь