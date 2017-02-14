Город влюбленных

Новосибирцы отмечают День влюбленных — НГС собрал самые необычные поздравления и проявления нежности, которые заметны раз в год

День Святого Валентина умиляет одних и бесит других. Однако, как бы к нему не относиться, он уже прочно вошел в нашу жизнь. И тысячи новосибирцев сегодня уже воспользовались им, что напомнить дорогому человеку о своих чувствах или поделиться радостью от подарка. НГС решил собрать самые интересные, необычные или просто трогательные поздравления. Если у вас есть фото и видео, связанное с празднованием 14 февраля — присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

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Главный символ 14 февраля, конечно же, сердце. Точнее его символическое изображение, которое мало похоже на этот жизненно важный орган, но зато выглядит красиво. Почему бы, например, на совместить валентинку с вкусным, сытным завтраком?

Публикация от Женя (@_eselivanova_) Фев 13 2017 в 8:41 PST





Те, кому выкладывание больших сердец из сосисок кажется слишком сложным, могут соорудить маленькие сердечки из сосисочных "жопок" (пример на фото)



Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Elena Ten 💑 (@lovehelent) Фев 13 2017 в 8:59 PST









На улице все еще довольно морозно, так что перед тем, как отправиться по делам, стоит посмотреть в окно. Возможно вас ждет такое вот признание в любви, которое видно всему дому. А что? Пусть завидуют. Машина отмоется, а воспоминания останутся надолго.



Публикация от Irina Manilnaya (@vanilla_malinka) Фев 13 2017 в 7:04 PST



















