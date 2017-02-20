Дурные жестянки

Жители Большевистской несколько лет воруют знак на перекрестке, чтобы не стоять в пробках — НГС.НОВОСТИ нашли другие места Новосибирска, где дорожные знаки мешают водителям

Жители дома по ул. Большевистской не согласны с трактовкой правил дорожного движения на выезде с придомовой территории в районе Мелькомбината — чтобы по правилам выехать в сторону центра, им нужно сделать крюк длиною почти в километр в сторону области и развернуться, но практически все поворачивают налево. Дорожники регулярно устанавливают там запрещающий знак, который постоянно исчезает. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел еще несколько проблемных мест на дорожной карте города и выяснил, куда нужно обращаться с жалобами на знаки.

В минувшие выходные на выезде из двора дома № 48 на ул. Большевистской напротив Мелькомбината в очередной раз появился знак «Поворот направо». По словам жителей дома, на протяжении нескольких лет этот знак то появлялся, то загадочно исчезал.





Ранее на этом же месте был установлен знак «Поворот направо», однако он загадочным образом исчез





Уничтожают его, судя по всему, местные жители — потому что он запрещает поворачивать налево, экономя время по дороге на работу. «Большинство аварий там происходит из-за тех, кто разворачивается в сторону "Ленты", — они не видят тех, кто разворачивается в сторону Речного и проскакивает на желтый или уже красный сигнал», — рассказывает местный житель Егор. Ближайший разворот, если ехать по знакам, находится в районе «БМВ-центра» — утром люди теряют по часу, пытаясь развернуться.





Однако через 3 дня знак снова пропал, и теперь жильцы близлежащих домов вновь с чистой совестью выезжают налево на Большевистскую.





Перекресток улиц Кропоткина и Ипподромской







Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел еще несколько проблемных мест на карте города, где дорожные знаки мешают водителям и пешеходам. Классический пример — перекресток ул. Кропоткина и Ипподромской, где запрещены левые повороты в оба направления. По словам автолюбителей, пробку на этом участке создают нерадивые водители, которые проезжают за перекресток и разворачиваются там, затрудняя движение по магистрали.







Перекресток улиц Гребенщикова и Тюленина







Перекресток ул. Гребенщикова и Тюленина. Со стороны ул. Краузе находится знак, разрешающий проезд транспорта с левой и средней полосы налево, и еще один — прямо и направо. Как рассказал водитель со стажем Евгений Аброськин, на этом участке регулярно образовывается пробка в правом ряду, так как поворачивающие направо пропускают пешеходов, а те, кто едут прямо, стоят в ожидании проезда, при этом средний ряд пустой. «Тем не менее многие в итоге проезжают прямо в среднем ряду, тем самым нарушая ПДД», — отметил Аброськин.







Пересечение улиц Никитина и Воинской







Пересечение ул. Никитина и Воинской, где в прошлом году был ликвидирован знак пешеходного перехода. Теперь, чтобы перейти ул. Никитина, горожанам приходится делать крюк длиною в 100 метров, пересекая трамвайные пути и два светофора. По словам местной жительницы Татьяны, наиболее странного решения о ликвидации пешеходного перехода встретить сложно, так как люди продолжают пересекать проезжую часть напрямую по несуществующему переходу. «Опасность для пешеходов со всех сторон, аварийные ситуации для водителей автомобилей, проезжающих по ул. Никитина», — сказала Татьяна.





Дорога от кольца на ж/м «Снегири» в сторону улицы Объединения







Дорога от кольца на ж/м «Снегири» в сторону ул. Объединения. «Знака там нет, соответственно по правилам правый ряд едет, чтобы повернуть направо, левый — налево, однако на деле большинство перестраиваются с левого ряда для поворота направо, из-за чего проходимость правого ряда снижается до нуля», — говорят водители.





Также среди проблемных мест новосибирцы называют перекресток ул. Строителей и Бердского шоссе, где нет левого поворота, отсутствие разрывов на ул. Кирова в районе Облсовета и на ул. Кошурникова в районе дома № 8, где также ближайший разворот находится лишь в районе «Золотой Нивы».







Установкой дорожных знаков занимается специализированная служба — СМЭУ — по заявке департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска либо по запросу Госавтоинспекции. «По идее, сама Госавтоинспекция определяет, где необходимо установить дорожный знак, и дает задание соответствующей службе», — рассказывает директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов. По его словам, если горожане не согласны с тем или иным знаком или его отсутствием, коллективную жалобу нужно подавать в ГИБДД, в случае необходимости они перенаправят ее в соответствующий департамент мэрии.







Руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов добавил, что коллективные обращения горожан для эффективности следует отправлять как в ГИБДД, так и в мэрию. «Сейчас владелец дорог — мэрия. Они (специалисты департамента транспорта. — Т.Б.) решают, где размещать знаки, Госавтоинспекция здесь выполняет лишь контрольную функцию», — сказал Страдымов. Денис Алмазов отметил, что такие коллективные обращения в Новосибирске уже были, — например, знак поставили после нескольких писем горожан по поводу перекрестка ул. Зыряновской и Добролюбова. «Там часто происходили аварии, было коллективное обращение поставить знак "Уступить дорогу", впоследствии этот знак был установлен», — вспоминает Алмазов. Там, кстати, знак тоже часто исчезал благодаря вандалам, поэтому в своих письмах горожане просили еще и об установке на более высокой опоре.





Впрочем, коллективные жалобы помогают не всегда. В сентябре прошлого года жители поселков Кирова и Геологов собирали подписи против введения запрета на поворот. По их мнению, новая схема движения затруднит жизнь нескольким тысячам новосибирцев, которые живут в этом микрорайоне, так как ближайший разворот находится в километре, в районе Нового поселка. Однако отменять запрет на левый поворот ГИБДД не стала.