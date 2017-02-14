Мошенники в погонах

В Новосибирске преступники начали маскироваться под сотрудников МЧС, чтобы заработать на доверчивых горожанах. Так произошло в одном из институтов Академгородка — после лекции лжеспасатели предложили купить у них чудодейственные аппараты за 8 тыс. руб. Случай стал уже вторым за последний месяц — в конце января в Новосибирске были замечены телефонные мошенники, которые представлялись сотрудниками Роспотребнадзора и обещали не устраивать проверки после покупки дорогого средства для дезинфекции. Подробности афер узнавал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

В среду, 8 февраля, в одном из научно-исследовательских институтов СО РАН неизвестные под видом сотрудников МЧС провели лекцию по гражданской обороне, а после предлагали аудитории купить «волшебный» прибор за 8 тыс. руб.





Об этом случае в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила читательница, представившаяся Светланой, но отказавшаяся уточнить название научного учреждения. «Люди позвонили напрямую к директору [института], представились как сотрудники МЧС и сказали, что есть распоряжение о проведении лекции — как действовать при чрезвычайных ситуациях», — рассказала женщина. По ее словам, мужчины попросили предоставить им зал и собрать сотрудников института, а в конце лекции — предложили всем желающим приобрести уникальный медицинский прибор «якобы от всех болезней» за 8 тыс. руб. По информации НГС.НОВОСТИ, лекция прошла в Институте автоматики и электрометрии СО РАН — это подтвердил директор Анатолий Шалагин, но отказался от подробных комментариев, сославшись на занятость.





Никаких разрешающих документов лжесотрудники в институт не предоставили, удостоверения показать мужчины также отказались, сообщила НГС.НОВОСТИ читательница. «Лекцию им дали провести, так как изначально мошенники не вызвали у работников института никаких подозрений», — продолжает источник. По ее словам, сам «уникальный прибор» никто из присутствующих на лекции покупать не стал, так как «сотрудники института — люди с графическим мышлением, выходя из аудитории, они посмеивались над предложением», добавила Светлана. Она отметила, что известно еще об одном подобном случае в другом институте Академгородка.







В Главном управлении МЧС по НСО свою причастность к лекции в институте и продаже неких приборов категорически опровергают.





«Если же мы выходим на какой-то объект, например, с надзорными функциями — значит, выдается распоряжение о проведении проверки. А если это мероприятия лекционного характера, а мы проводим лекции и по пожарной безопасности, и по гражданской обороне, и по первой доврачебной помощи, в этом случае поступает письменное обращение руководству [учреждения], либо наоборот, они обращаются к нам», — подчеркнул начальник отдела информации областного управления МЧС Павел Винаков. По его словам, «ни одной платной услуги в МЧС России не оказывают», а «в своих действиях сотрудники ничего не реализуют».







Схема с мошенничеством от лица сотрудников МЧС ранее встречалась в регионах Центральной России, а совсем недавно, в конце января, такие случаи были и в Тюмени — после бесплатных лекций по гражданской обороне слушателям предложили купить приборы для измерения загрязнения уровня воздуха, сообщил портал 72.ru.





«Некоторые схемы [мошенничества] имеют свойство кочевать по стране. Ранее подобной схемы с сотрудниками (МЧС) в нашем регионе я не припомню», — говорит официальный представитель ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин. По его словам,





в действиях псевдоспасателей усматриваются признаки состава преступления по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой — до 6 лет лишения свободы, если преступление совершено группой лиц.





По недавнему случаю в институте полиция проверку не проводила — заявлений от слушателей не поступало, сообщили в ГУ МВД. В целом выход мошенников в народ — не такое частое явление, отмечает Антон Сурнин. «В основном мошенники используют телефонную связь, если представляются должностными лицами. Например, в Бердске от имени начальника ГАИ [неизвестные] пытались позвонить в организации и что-то попросить, однако это у них успехом не увенчалось. Либо был случай, когда звонили и представлялись сотрудниками ГУФСИН», — привел примеры представитель полиции. Он отметил, что граждане должны понимать, что если звонят и просят оплатить некие услуги или даже перевести деньги на телефон от лица, то это с большой вероятностью мошенники. «Мы призываем, даже если не было совершено мошенничество, а лишь была его попытка, в любом случае сообщать об этом в полицию», — советует Антон Сурнин.





Последний случай телефонного мошенничества от лица госструктур произошел совсем недавно — в конце января мошенники начали маскироваться под сотрудников Роспотребнадзора и обзванивали новосибирские компании. Звонившие угрожали проверками, но намекали, что откажутся от этих планов, если у них купят средство для дезинфекции помещений за 2,5 тыс. руб. В управлении Роспотребнадзора по НСО связь с этими звонками сразу же опровергли.





По мнению управляющего партнера коллегии адвокатов «Жуков и Партнеры», бывшего следователя СК Андрея Жукова, преступники выдают себя за должностных лиц — в этом присутствует элемент психологии. «Человек в погонах вызывает больше доверия у граждан, они верят, что он говорит только правду», — отмечает Жуков. Чтобы изобличить мошенника под видом сотрудника определенного ведомства — достаточно попросить его предъявить документы или обратиться на горячую линию ведомства, советует юрист.