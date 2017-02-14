Подошли воды

Опубликована карта домов и улиц Новосибирска, которые затопит паводок-2017 — тающий снег угрожает дорогам, мостам, дачам и даже жилым домам в самом центре города

Мэрия Новосибирска рассказала, какие дома и улицы может залить грядущий паводок — потенциально опасные места оказались во всех частях города. Тающий снег грозит многоквартирным и частным домам, дачам, дорогам и мостам — в список попали сотни зданий. НГС.НОВОСТИ узнали, как мэрия определила эти участки и что планируют делать власти и жители, чтобы избежать потопа.

Мэрия Новосибирска рассказала, какие дома и улицы может залить грядущий паводок. Потенциально опасные места оказались во всех частях города — тающий снег грозит многоквартирным и частным домам, дачам, дорогам, мостам. В список попали сотни зданий. «В первую очередь противопаводковые мероприятия (паводки талых вод в весенний период) проводятся в местах, подтопляемых в предыдущие годы. Далее по нисходящей — места на низких территориях и места, расположенные вблизи водоемов», — пояснили в пресс-центре мэрии принцип, по которому записывали конкретные адреса в список опасных.





Жилые дома только в двух районах Новосибирска не попали в список — в Ленинском и Советском. Однако в Советском районе угроза нависла над садовыми участками.







По расчетам чиновников, из-за разлива реки Ельцовка во второй половине апреля может затопить примерно 700 садовых участков на 20–25 см (СНТ «Темп», СНТ «Тополь», «Ивушка», «Маяк»). А река Обь угрожает сообществам СНТ «Театральный» (10 участков в зоне опасности), СНТ «Путеец» (147 участков), СНТ «Дорожник» (130 участков), СНТ «Здоровье» (319 участков), СНТ «Отдых-2» (90 участков).











Владельцы дач в районе Оби уже несколько лет надеются построить народную дамбу, чтобы перекрыть протоку Малую, рассказал председатель сообщества «Дорожник» Николай Ересько. По его словам, люди пытаются добиться поддержки властей. «Это решение принципиальное, мы сейчас им занимаемся, всё остальное — бессмысленная трата сил и времени. Нет возможности что-то делать, у нас равнина, она имеет слишком низкий уровень. Что там можно сделать — обсыпать ее на полметра кругами? Засыпать надо в одном месте, где вода не идет, и организовать водопропускные сооружения. Низкие участки вода затапливает: она либо снизу выходит из-под земли, либо сверху вытекает», — описал Ересько.





Председатель другого СНТ, «Здоровье», которое также рассчитывает на народную дамбу, Сергей Боклажко добавил, что сейчас товарищество готовится оповещать владельцев дач о паводке.







«Чтобы народ не оставался ночевать, у нас в 15-м году затопили — они, можно сказать, внезапно на праздники сбросили: спали бабушки, выпивший народ. Внезапно ночью прибыла вода, много машин осталось затоплено.





А как к нему можно готовиться? Это стихия. А в прошлые годы мы готовились, мы начали по берегу укреплять, пытались со дна протоку почистить, делали вал, чтобы хотя бы какую-то воду удержать. Самая для нас страшная вода, которая приходит, — верховая», — вспоминает председатель.







Паводок не обойдет стороной даже центр города — правда, тут топить будет не большая вода с Оби, а растаявший снег. Среди зданий, которые попали в список мэрии, — дома по адресам Красный проспект, 69, 71, 94/2, 96, 102/4; ул. Ленина, 13, 17, 90; ул. Депутатская, 15«а».







Двор дома по адресу Красный проспект, 71

Жительница одного из этих домов — Красный пр., 71 — Лидия Базылева отметила, что не помнит, чтобы дом заливала вода прежде. А сейчас из ее двора большую часть снега уже убрали, но он по-прежнему остался у дома рядом. «Рядом дом Достоевского, 10 — к их стороне этот весь снег и плюс территория, где у нас кустарники, цветник. Там снегом завалено, еще меня интересует электроподстанция, которая обслуживает несколько домов, — как к ней пробраться, заснежено все», — заметила женщина.







Двор дома по адресу Красный проспект, 71 завален снегом



Серьезное подтопление, по прогнозу чиновников, грозит поселку Пашино. Жительница Пашино и председатель ТОСа «Искра» Лариса Борисова рассказала, что в их микрорайоне опасность паводка возникает не каждый год — только когда идут серьезные снегопады. Как в этом году. Она пояснила, что самая большая опасность в микрорайоне из-за того, что дороги идут под уклон в частный сектор, который граничит с бором.







«Частный сектор на "Искре" — у нас более-менее спокойно проходит вода. Конечно, мы тут немножко топаем ногами, просим-умоляем, чтобы нам ДЭУ-6 разгребли — у нас тут ливневка такая есть. Со всего Пашино прямо идет поток воды — чтобы ливневка была прочищена. Каким-то образом каждый год мы выходим из этого положения — прочищают, успевают сделать прочистку и разрыхление снега. В этом году посмотрим, как будет, потому что еще морозы стоят», — описала Борисова.







«Если будет чересчур дружная весна — сразу будет +20, тогда все, тогда будет просто потоп, если вовремя они не отгребут этот снег и ливневки не сделают», — предположила Лариса Борисова.







Власти также предупредили, что может затопить не только здания, но и дороги в городе. В частности, в этой зоне оказались:







– ул. Военная (район торгово-развлекательного цента «Аура»);

– железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный (парковочные карманы троллейбусов);

– пересечение ул. Кутателадзе и пр. Строителей (в районе Института теплофизики СО РАН);

– ул. Ватутина (Тульский мост).







Прежде власти и синоптики уже заявляли, что из-за аномальных снегопадов Новосибирск весной ждет мощный паводок. В начале января заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, курирующий департаменты энергетики, ЖКХ, по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии, сообщал, что объем осадков в октябре, ноябре, декабре и начале января был выше нормы. В то же время он, ссылаясь на Новосибирский Гидрометцентр, говорил, что в алтайских горах, талые воды с которых попадают в Обь, более двух норм снега.





В свою очередь мэр города Анатолий Локоть заявлял, что главная угроза — не убранный во дворах снег. «Само растает — это значит, что нас всех затопит. Тем количеством снега, который находится в городе, если мы его не вывезем, мы просто зальем все подвалы, все низкие места в городе. Никакая ливневая канализация не справится», — заявил он.