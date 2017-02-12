Гарри, выпей йаду!
Игра от НГС.АФИША по мотивам запрещенной викторины о Гарри Поттере — сможете ли вы отличить волшебные рецепты из книг Джоан Роулинг от советов народной медицины, Геннадия Малахова и трудов алхимиков Средневековья
Бдительная читательница библиотеки имени Д.С. Лихачева пожаловалась на викторину, посвященную приключениям юного волшебника Гарри Поттера. В историях британской писательницы Джоан Роулинг жительнице Новосибирска почудилась угроза для детей — вдруг им придет в голову сварить зелья, которые используют Гарри и его друзья? НГС.АФИША предлагает читателям разобраться, далеко ли ушли волшебные зелья от современных рецептов народной медицины, и самим оценить их «общественную опасность».
Всего в фильмах и книгах «поттерианы» встречается около 60 рецептов зелий. Некоторые упоминаются вскользь, только по названию, другие приведены довольно подробно. При этом среди ингредиентов, мягко скажем, совсем не то, что лежит под кроватью у среднестатистического ребенка: в зелья герои Роулинг кладут и хвост единорога, и крылья феи, и воду из реки забвения Леты.
НГС.АФИША выбирала наиболее «жизнеспособные» рецепты из книг о Гарри Поттере и нашла в них немало сходств с методами народной медицины, которые популярны и по сей день, а также с трудами средневековых алхимиков, размещенных в открытом доступе. Предлагаем вам отличить одно от другого.
Зелье для лечения фурункулов включает в себя сушеную крапиву, змеиные клыки, иглы дикобраза.
- Это рецепт из книги «Гарри Поттер и Философский камень».
- Узнаю стиль «Вестника ЗОЖ»!
Так баловались только чернокнижники в Средневековье, Роулинг бы точно не стала калечить дикобразов.
Зелье от волчанки. В состав входит крупа гречихи, корешки ивы, холодная талая вода и порошок из пережженных костей крупного рогатого скота.
- Рецепт зелья от волчанки (не путать с зельем для оборотней) встречается в книге «Гарри Поттер и Орден Феникса».
- Так предлагает лечиться сайт Геннадия Малахова.
- Это зелье описал в своих трудах по алхимии Никола Фламель еще в XIV веке.
Мазь для полета содержит семь трав, каждая из которых заготавливается в специально отведенный день. В составе цикорий, лунник, венерин волос, молодило и птичья кровь.
- Рецепт описан в книге «Гарри Поттер и Кубок огня». Эту мазь использовали темные волшебники во время турнира.
- Такая мазь была у Азазелло из книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
- Это выдержка из средневековой «Книги всех запрещенных искусств».
Приворотное зелье. Для него понадобятся цветы пассифлоры, корень черной лакрицы, тмин и кардамон.
- Этим зельем мать Тома Реддла приворожила своего мужа. Да, этот рецепт с еще несколькими более специфичными ингредиентами придумала Роулинг!
- Так выглядит современный приворот, описанный на просторах интернета. Кстати, настойку травы рекомендуется добавлять в алкоголь, а потом методично спаивать объект вожделения.
- Это рецепт от обитателей Двора чудес из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Тоже классика литературы, между прочим.
Зелье для возвращения умершего в тело включает в себя кость отца, отданную без согласия, плоть слуги, отданную добровольно, и кровь врага.
- Так возродился Волдеморт. А его слуга себе руку отрезал. Это точно из «поттерианы»!
Бррр! Такой гадости не может быть в детской книжке. Это какая-то современная «магия» из интернета.
- Подобные ритуалы есть в книге «Темная магия». Целая серия продавалась в киосках «Союзпечати» в 90-е годы, и это, кстати, не самое страшное, что там описано.
Увеличивающее зелье. Заставляет предметы увеличиваться в объеме. Состоит из селезенки летучей мыши, сушеной крапивы и глаз иглобрюха.
- Это зелье изучают ученики Хогвартса на втором курсе.
- Это снадобье из современной китайской медицины увеличивает мышцы всего-навсего. Никакой магии в нем нет, а иглобрюх — название рыбы
- Типичная «магия» для алхимиков Средневековья.
Чтобы поскорее завести ребенка, надо повесить на шею шарик из порошка оленьего рога, смешанного с коровьим пометом.
- Рецепт взят из журнала Ксенофилиуса Лавгуда «Придира». Этот тип был слегка не в себе, но все-таки его придумала Роулинг.
- Так предлагает лечиться от бесплодия сайт Геннадия Малахова.
- Мракобесие какое-то от чернокнижников и некромантов!
Рецепт философского камня: красная медь, холодная вода, окись меди, дубовая кора, сажа.
- Это из книги «Гарри Поттер и Философский камень», разумеется.
- Рецепт из книги «Великий Гримуар» от алхимиков.
- Такие ингредиенты использовал Клод Фролло в «Соборе Парижской Богоматери» Виктора Гюго.
Дурманящая настойка вызывает головокружение, смятение и безрассудство. Для ее приготовления нужны травы: любисток, чихотник и ложечница.
- Юный волшебник читал об этой настойке, сцена описана в книге «Гарри Поттер и Философский камень».
- Это современный гомеопатический рецепт для очищения организма.
- Так женщинам предлагают бороться с соперницами современные «эзотерические» сайты.
Зелье для поправки зрения — черви и сахар, томленные на водяной бане.
- Так лечили в Хогвартсе.
- Это совет из газеты «Вестник ЗОЖ», народная медицина.
- Авторская методика Геннадия Малахова, а еще он советует уринотерипию.
Правильные ответы: 5/10
Скорее всего, вы обычный магл — человек, совсем не знакомый ни с волшебством, ни с миром Гарри Поттера.
Правильные ответы: 5/10
Неплохой результат. Но, может, вам ближе не Гарри Поттер, а Геннадий Петрович?
Правильные ответы: 5/10
Или у вас в роду были ведьмы, или у вас блестящая интуиция!
Правильные ответы: 5/10
Поздравляем, вы настоящий эксперт по травам и зельям!
Анна Наумцева
Кадры из фильмов «Гарри Поттер», «Морозко», с сайта www.tumbex.com, Essentials/iStock