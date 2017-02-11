Оружейник с Большевички

В эпоху массового производства чего угодно профессия кузнеца выглядит как минимум экзотично. Однако именно способность немногочисленных специалистов в этой сфере делать уникальные вещи и привлекает покупателей, уставших от штамповки. НГС.НОВОСТИ начинают новый проект «Лица нашего города», героями которого будут сибиряки самых разных профессий. Новосибирец Владислав Лужецкий как-то пришел в кузницу из любопытства, да так там и остался. И теперь делает вещи, которые выглядят так, будто попали к нам из параллельной реальности, где мужчины добывают себе пропитание с оружием в руках, а не сидя в офисных креслах.





В кузнице Владислава Лужецкого играет тяжелый металл. Во всех смыслах — и музыкальном, и физическом. Поскольку вряд ли можно представить себе что-то тяжелее гидравлического молота, который превращает грубый брусок металла в аккуратную заготовку для лезвия.











Красивые вещи, которые со временем займут почетное место в дорогих шкафах, рождаются в небольшой мастерской, в которой ничего не напоминает о товарах категории люкс, которые здесь делают.











Интерес к работе с железом возник у Владислава еще в юности и поначалу был связан с движением ролевиков — людей, которые любят рядиться в условно исторические (или вовсе придуманные) наряды. Лужецкий, впрочем, признается, что даже тогда во всем этом его интересовало скорее рукоделие (создание экипировки, работа с кожей, железом), чем игрушечные бои.











Собственно, через ролевиков он и попал впервые в кузницу — его знакомый занимался изготовлением кованой фурнитуры, которой для большей правдоподобности украшают безопасные пластиковые клинки. Зашел из любопытства и провел там почти сутки, после чего приятель сказал: ну все, теперь будешь кузнецом.







Загоревшись новым делом, Владислав, которому было тогда 19 лет, решил, что если он хочет заниматься кузнечным делом, то нужно где-то этому учиться. Сейчас он говорит, что это формальное обучение ничего, кроме «корочек», ему не дало, потому что все, что ему действительно нужно знать и уметь, ему пришлось постигать на собственном опыте.









Поначалу парень просто работал по найму в фирме, которая занималась художественной ковкой и, как это нередко бывает, время о времени брал частные заказы. В какой-то момент Владислава попросили сделать настоящий кованый нож. С тех пор это его основное занятие.











Для того чтобы превратить железную болванку в готовый клинок, нужно минимум три-четыре дня, хотя какие-то сложные работы могут потребовать и недель. Ножи действительно очень разные — от изящных до нарочито грубых, со следами ковки. Объединяет их ощущение какой-то нездешности — видимо, прошлое ролевика дает о себе знать.











Собственно, и заказывают такие ножи люди потому, что хотят получить вещь, которая выбивалась бы из ряда штампованных изделий, из которых сегодня почти целиком состоит наш мир. И не важно, что это — бургер в фастфуде или последняя модель «айфона», — эти вещи одинаковы у миллионов людей по всему миру. А выкованный под заказ нож — такой один.











Цены на кованые ножи начинаются с 7 тыс. руб. за штуку. Но, разумеется, это именно нижняя планка, потому что, как и любое изделие ручной работы, нож можно сделать сколь угодно сложным и дорогим.









Сейчас кузница Вячеслава — это маленькое предприятие, теперь он уже сам принимает на работу людей. С людьми этими, правда, сложно. «В этом деле нельзя нанять готового специалиста, как это бывает с токарем или фрезеровщиком. Я вот, чтобы этим заниматься, много чего изучал, но таких, как я, фанатиков очень мало», — признается Лужецкий.









Амбиций превратить свою кузницу со временем в какое-то большое автоматизированное производство у Вячеслава нет. По крайней мере пока. «Я люблю работать руками», — говорит Лужецкий.