Толкают в яму

Городские метростроители — МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — опять получили иск о банкротстве. Скандал вокруг строительства «Золотой Нивы» утих, но теперь заказчику припомнили долг в 93 млн руб. за ремонтные мастерские, где ремонтируют старые вагоны метро. Тут городские власти планировали обновить подвижной состав подземки, сэкономив на покупке новых поездов. Почему УЗСПТС опять не платит по долгам и как ситуация может повлиять на развитие новосибирского метро, разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Арбитражный суд НСО принял 3 февраля к рассмотрению иск ООО «Метрополис» о признании УЗСПТС банкротом — подрядчик не получил более 90 млн руб. за строительство мастерских по ремонту метровагонов в депо «Заельцовское». Информация об этом опубликована в базе «Электронное правосудие».





Как пояснила НГС.НОВОСТИ финансовый директор «Метрополиса» Виктория Серегина, компания в 2014 году построила для УЗСПТС ремонтные мастерские на территории электродепо «Заельцовское». Двухэтажное здание общей площадью более 2600 кв. м, помимо самой ремонтной базы, включает в себя административные помещения.







Общая стоимость ремонтных мастерских составила более 142 млн руб.,





говорится в материалах арбитражного суда. Частично работы были оплачены, суд подтвердил долг УЗСПТС перед «Метрополисом» в размере 93,16 млн руб., сказано в январском решении апелляции. Сами мастерские работают третий год, «извлекая прибыль», сказала Виктория Серегина.







На сайте метрополитена говорится, что в мастерских делают комплектующие для капремонта вагонов и эскалаторов. Начальник новосибирского метро Андрей Ксензов в прошлом августе говорил, что новая ремонтная база позволит полностью обновить старые вагоны, срок службы которых приближается к 35 годам. Ремонтная база будет оказывать свои услуги и другим метрополитенам страны, говорил Ксензов. «Мы Екатеринбургу предложили — готовы их вагоны здесь, на нашей базе, отремонтировать, помочь коллегам», — отмечал начальник новосибирского метро. В декабре прошлого года в новосибирском метро показали один из первых капитально отремонтированных составов — с электронными табло и камерами видеонаблюдения в вагонах.





«У нас другого выбора нет [кроме как подать иск о банкротстве], добровольно они пока не шевелятся», — сказала Виктория Серегина. Она добавила добавила, что «Метрополис» регулярно выполнял заказы для УЗСПТС. В частности, компания смонтировала верхнее строение пути, включая рельсы и стрелочное оборудование, на перегоне между станциями «Березовая роща» и «Золотая Нива». Тот контракт был крупнее «в разы», вспоминает Серегина, но деньги за него тоже пришлось выбивать с помощью приставов.











В свою очередь, начальник УЗСПТС Александр Мысик сообщил НГС.НОВОСТИ, что предприятие предложит «Метрополису» график погашения кредиторской задолженности и одновременно будет оспаривать ее размер в кассации. Предлагаемый график предполагает погашение долга до 30 августа. В любом случае кредиторская задолженность на две трети обеспечена платежами МУП «Новосибирский метрополитен», остальная доля — городским бюджетом, добавил начальник УЗСПТС.







«Никто не заинтересован [в банкротстве], в том числе "Метрополис". Как только [суд] введет процедуру наблюдения, все взаиморасчеты прекратятся и все встанет на ближайшие полтора года», — сказал Александр Мысик.







Для УЗСПТС этот иск о банкротстве уже не первый. Ранее признать муниципальное предприятие несостоятельным пытался другой кредитор — ООО «Рента», в совладельцах которого числились дочери бывшего начальника УЗСПТС Николая Хвана. Хван ушел с должности главы предприятия в 2010 году после скандала вокруг строительства станции метро «Золотая Нива». В июле прошлого года производство по первому делу о банкротстве УЗСПТС было прекращено.







Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров отмечает, что в случае банкротства МУПа кредиторы могут добиться привлечения к субсидиарной ответственности его учредителя — мэрию Новосибирска. Захотят ли городские власти платить по долгам УЗСПТС, зависит от нескольких факторов — желания разбираться в деятельности МУПа, его операциях и сделках, и значения его деятельности для города, рассуждает юрист.





Такое желание, судя по всему, у городских властей есть — еще после первого иска о банкротстве УЗСПТС мэр Анатолий Локоть отмечал, что не допустит краха муниципального предприятия. «Я твердо говорю, что мы будем защищать свое муниципальное предприятие. Сегодня там сосредоточен грамотный коллектив метростроителей, проектировщиков, инженеров, которые доказали свою состоятельность — даже в промежутке, когда метро не строится, — при решении сложных технических задач, как дамба на Доватора, где оползень грозил парализовать движение в Октябрьском районе, на МЖК», — говорил Локоть. УЗСПТС также выступает заказчиком строительства ЖК «На Ельцовской», ведет строительство мостов через малые реки Новосибирска и ливневой канализации.





По данным «СПАРК», к УЗСПТС только в прошлом году было подано 13 исков на общую сумму более 150 млн руб. В 2015 году исков было 9, но их общая сумма — почти 240 млн руб. По словам Александра Мысика, муниципальное предприятие само активно судится со своими должниками, в частности с генподрядчиком «Золотой Нивы» — ЗАО «Финансово-строительная компания». Мэрии и УЗСПТС удалось взыскать с этой компании 230 млн руб. «Из 34 дел по ФСК 2 дела находятся только в первой инстанции на стадии рассмотрении, в ФСК введена процедура банкротства, конкурсное производство. Мы вместе с муниципалитетом — конкурсные кредиторы, обладаем 85 % общего долга», — сообщил Александр Мысик.