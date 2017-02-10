Задали жару

Новосибирцев завалили огромными счетами за коммуналку — в «СИБЭКО» объяснили, почему горожанам придется заплатить в феврале за тепло в 3 раза больше обычного

В начале февраля новосибирцы получили квитанции с резко увеличенными счетами за потребленную в 2016 году теплоэнергию. Цифры в графе оплаты могли отличаться от предыдущих в 3 раза. В некоторых квитанциях было указано, что это перересчет или корректировка, которые УК делает в конце каждого года. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал несколько новосибирцев, уже получивших новые квитанции, узнал, клиентам какой УК придется заплатить больше остальных, и выяснил у «СИБЭКО», как часто новосибирцам придется оплачивать такие неожиданно огромные счета.

В начале февраля новосибирцы получили счета за оплату коммунальных услуг за первый месяц 2017 года и неожиданно для себя обнаружили, что должны коммунальщикам круглую сумму.





В расчетных квитанциях за январь резко выросла цена на теплоэнергию — у одних на 40–50 %, у других — в 2–3 раза.







Анне С., живущей в трехкомнатной квартире десятиэтажного дома на ул. Тульской, вместо 1250 руб., которые она платила в 2016 году ежемесячно, начислили 4111 руб. Жителю четырехкомнатной квартиры девятиэтажного дома на ул. Вертковской Антону Л. начислили еще больше: к 1917 руб., которые он ежемесячно платил за отопление, УК «МКС-Новосибирск» добавила еще 5164 руб. Многие жители, как рассказала Анна, уже начинали готовить коллективные жалобы в прокуратуру.







«Мы здесь живем уже 6 лет. Все предыдущие годы мы уходили в минус (при корректировке в начале года. — И.К.), т.е. мы месяц-два не платили потом. А здесь, если еще учесть, что нас подключили осенью <…> одними из последних к отоплению, потом 150 раз перезапускали, так как были проблемы с системой, несколько раз в течение года отключали от тепла, вот даже на прошлой неделе отключали на весь день… И все равно мы должны оказались — как за 2 месяца вперед», — недоумевает Анна, которая понимает, что речь идет о перерасчете, но не понимает, почему он вырос так значительно.







Этого же не понимают и жители домов других управляющих компаний. Виктория К., живущая в 2-комнатой квартире стандартной пятиэтажки на ул. Зорге (УК «УЖХ Кировского района») платила за тепло всегда 1028 руб., но в этот раз получила платежку на 1761 руб.







«Я позвонила сначала в "СИБЭКО". Там заявили, что "УЖХ Кировского района" само рассчитывает это все. Я звоню в УЖХ, там мне говорят, мол, разбирайтесь со своим ЖЭУ. Я звоню в наше ЖЭУ, там говорят: "Обращайтесь в «СИБЭКО»". В общем, я прошла несколько раз по этому кругу и написала в ГЖИ и прокуратуру».







В начале января жильцы домов, относящихся к УК «МКС-Новосибирск», точно так же получили квитанции с большими суммами корректировки по горячей воде, которая тратилась на общедомовые нужды (ОДН). Тогда главный бухгалтер компании Татьяна Марченко объяснила двухлетний перерасчет отсутствием специальной программы, которая бы позволяла это делать ранее.







Квитанция на оплату услуг ЖКХ с перерасчетом за теплоэнергию для 4-комнатной квартиры в доме по ул. Вертковская

В компании «СИБЭКО» заявили, что повышенный тариф — не ошибка. По заявлению энергетиков, это единоразовый платеж, который коснется примерно 90 % многоквартирных домов.







«У большинства потребителей сумма годовой корректировки прошла в сторону увеличения. Это связано с тем, что в календарные месяцы отопительного сезона 2016 года средняя температура воздуха была ниже, чем в аналогичный период 2015 года, и количество фактически потребленной тепловой энергии жильцами многоквартирных домов оказалось больше, чем начисления по среднемесячному потреблению», — сообщили в пресс-службе АО «СИБЭКО», добавив, что в случае возникновения вопросов по размеру начислений жильцам надо обращаться к тем, кто непосредственно обслуживает дома — УК или ТСЖ.