Задали жару
Новосибирцев завалили огромными счетами за коммуналку — в «СИБЭКО» объяснили, почему горожанам придется заплатить в феврале за тепло в 3 раза больше обычного
В начале февраля новосибирцы получили квитанции с резко увеличенными счетами за потребленную в 2016 году теплоэнергию. Цифры в графе оплаты могли отличаться от предыдущих в 3 раза. В некоторых квитанциях было указано, что это перересчет или корректировка, которые УК делает в конце каждого года. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал несколько новосибирцев, уже получивших новые квитанции, узнал, клиентам какой УК придется заплатить больше остальных, и выяснил у «СИБЭКО», как часто новосибирцам придется оплачивать такие неожиданно огромные счета.
В начале февраля новосибирцы получили счета за оплату коммунальных услуг за первый месяц 2017 года и неожиданно для себя обнаружили, что должны коммунальщикам круглую сумму.
В расчетных квитанциях за январь резко выросла цена на теплоэнергию — у одних на 40–50 %, у других — в 2–3 раза.
Анне С., живущей в трехкомнатной квартире десятиэтажного дома на ул. Тульской, вместо 1250 руб., которые она платила в 2016 году ежемесячно, начислили 4111 руб. Жителю четырехкомнатной квартиры девятиэтажного дома на ул. Вертковской Антону Л. начислили еще больше: к 1917 руб., которые он ежемесячно платил за отопление, УК «МКС-Новосибирск» добавила еще 5164 руб. Многие жители, как рассказала Анна, уже начинали готовить коллективные жалобы в прокуратуру.
«Мы здесь живем уже 6 лет. Все предыдущие годы мы уходили в минус (при корректировке в начале года. — И.К.), т.е. мы месяц-два не платили потом. А здесь, если еще учесть, что нас подключили осенью <…> одними из последних к отоплению, потом 150 раз перезапускали, так как были проблемы с системой, несколько раз в течение года отключали от тепла, вот даже на прошлой неделе отключали на весь день… И все равно мы должны оказались — как за 2 месяца вперед», — недоумевает Анна, которая понимает, что речь идет о перерасчете, но не понимает, почему он вырос так значительно.
Этого же не понимают и жители домов других управляющих компаний. Виктория К., живущая в 2-комнатой квартире стандартной пятиэтажки на ул. Зорге (УК «УЖХ Кировского района») платила за тепло всегда 1028 руб., но в этот раз получила платежку на 1761 руб.
«Я позвонила сначала в "СИБЭКО". Там заявили, что "УЖХ Кировского района" само рассчитывает это все. Я звоню в УЖХ, там мне говорят, мол, разбирайтесь со своим ЖЭУ. Я звоню в наше ЖЭУ, там говорят: "Обращайтесь в «СИБЭКО»". В общем, я прошла несколько раз по этому кругу и написала в ГЖИ и прокуратуру».
В начале января жильцы домов, относящихся к УК «МКС-Новосибирск», точно так же получили квитанции с большими суммами корректировки по горячей воде, которая тратилась на общедомовые нужды (ОДН). Тогда главный бухгалтер компании Татьяна Марченко объяснила двухлетний перерасчет отсутствием специальной программы, которая бы позволяла это делать ранее.
В компании «СИБЭКО» заявили, что повышенный тариф — не ошибка. По заявлению энергетиков, это единоразовый платеж, который коснется примерно 90 % многоквартирных домов.
«У большинства потребителей сумма годовой корректировки прошла в сторону увеличения. Это связано с тем, что в календарные месяцы отопительного сезона 2016 года средняя температура воздуха была ниже, чем в аналогичный период 2015 года, и количество фактически потребленной тепловой энергии жильцами многоквартирных домов оказалось больше, чем начисления по среднемесячному потреблению», — сообщили в пресс-службе АО «СИБЭКО», добавив, что в случае возникновения вопросов по размеру начислений жильцам надо обращаться к тем, кто непосредственно обслуживает дома — УК или ТСЖ.
Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено Антоном Л. (2)