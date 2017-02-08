«Счастье — оказаться на Земле»

В Новосибирск приехал космонавт Салижан Шарипов, дважды бывавший в открытом космосе. В непринужденной беседе он рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ о воплощении своей мечты, эмоциях во время выхода в открытый космос, отсутствии запаха в космосе, а также объяснил, как можно спать и мыться в невесомости.





Справка: Салижан Шарипов родился в 1964 году в Узгене Киргизской ССР. С 1987 года служил летчиком-инструктором. Общий налет на самолетах различных типов — около 950 часов. В 1990 году Шарипов был отобран в отряд советских космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. В 1998 году совершил космический полет на космическом корабле Endeavour, в ходе которого произошла стыковка с российским орбитальным комплексом «Мир». 2-й космический полет совершил в качестве командира корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера 10-й экспедиции на МКС — был на орбите с 14 октября 2004 года по 25 апреля 2005 года. Дважды выходил в открытый космос.







С детства мечтали стать космонавтом?



Да. Но совсем уж детская мечта была просто стать летчиком. А потом, в 14 лет, когда уже в школе все осознал, изучил, твердо решил стать истребителем военным, чтобы в итоге стать космонавтом. Когда смотрю на звездное небо, вспоминаю наш двор. На юге тепло, можно было спать прямо на улице. И когда перед сном я смотрел на эти звездочки, которые пролетали — это были спутники, — мечтал, что тоже полечу. Это чувство было очень сильным. И до сих пор, когда вижу ясное звездное небо, думаю все же не о космосе, а вспоминаю именно эти моменты из детства.







Второй раз страшнее выходить в космос?



Это всегда так, у всех космонавтов. Хотя мы на Земле проводили сотни тренировок для того, чтобы отрабатывать действия, работу в открытом космосе — скафандр в воде и т.д. Интересные ощущения, когда ты находишься в 350–400 км от Земли. Открываешь люк, а там планета... Кажется, как будто упадешь. Выглядываешь из люка, смотришь — огромное солнце. И сложно поверить, что вот я сейчас выйду, поползу и пойду аж за 100 м куда-то работать.





Первые минуты — время, которое специально дают космонавту, чтобы он мог осознать, как бы остановиться и сказать себе: «Не я первый, не я последний, все будет хорошо». (Смеется.) И пойти дальше. Нас связывает со станцией два карабина и руки, больше ничего. Скафандр — это мини-космический корабль. Одно неверное действие — можно улететь, и никто тебя обратно уже не вернет. Поэтому разумный страх присутствует, это чувство опасности должно быть, расслабляться нельзя. Потом, когда идешь работать, конечно, привыкаешь к этому ощущению.











Чего особенно вам не хватало во время работы в космосе?



Полеты в космос, так скажем, — это отдельное явление в жизни человека. (Смеется.) Замкнутое пространство, невесомость, ограниченность в общении, к тому же огромная ответственность. Результат работы космонавтов — это ведь работа еще тысяч человек. Ну и скучаешь по своей планете, друзьям, семье. Когда бывало свободное время, сразу летели к иллюминатору наблюдать за планетой. На Земле хочется в космос, а в космосе — вернуться домой на Землю. Особенно внутри станции не хватает земных запахов — травы, свежих овощей, фруктов. По возвращении из открытого космоса (там мы дышим чистым кислородом), когда снимаешь скафандр, чувствуется запах пластика. Он очень специфический, его сложно объяснить, такого нигде нет, даже кажется, что он сладковатый какой-то. 2 раза выходил в открытый космос и 2 раза после возвращения ощущал его. Ну и еда, которую мы тщательно отбираем на Земле, уже через месяц приедается и хочется чего-то другого.





Что делает космонавт в космосе?



Половина работы в космосе — это управление и обслуживание станции. Основная задача космических полетов — выполнение научной программы. У каждой экспедиции [программа] своя — определенное количество экспериментов, исследований. Очень много оборудования, которое нужно разобрать и собрать. Пообщаться со специалистами, с учеными и т.д. Для меня 193 дня пролетели как один. Свободного времени почти не было. Я за весь срок полета посмотрел всего лишь один видеофильм, и то частями. Какой фильм, не помню, американский. (Смеется.)











Там ненормированный рабочий день?



На работу выделяется определенное время, нам пишут распорядок дня. Но получается: проснулся, гигиенические процедуры, начинаешь готовиться к утренней конференции с ЦУПом. Документация, сборка-разборка, затем эксперименты. Получается, что день заканчивается, а еще ничего не убрано. То есть надо разобрать аппаратуру, сложить, убрать, отметить, куда положил каждый элемент. И когда все это заканчивается, наступает время отхода ко сну.







Как спят космонавты?



У нас спальные мешки — две маленькие каюты. Спальный мешок привязываем к стенке и спим, там нет разницы, стоя или на полу. Может быть и вверх ногами по отношению к Земле. Также занимаемся физкультурой: каждый день выделяется 3 часа для того, чтобы поддерживать себя в физической форме, чтобы мышцы не атрофировались и не было проблем по возвращении на Землю. Бегаем, например. Есть специальный так называемый притяг на беговой дорожке, и мы целый час бежим со скоростью 28 тыс. км в час. (Смеется.)











Как можно соблюдать гигиену в космосе?



У нас есть специальные гигиенические полотенца — мокрые и сухие, мы вытираемся только. Душа нет, ванны нет. И этого достаточно, хватает. Голову помыть тоже. Эти полотенца можно высушить, влага собирается в воздухе, мы из воздуха всю влагу собираем, очищаем, получаем дистиллированную воду. Затем минерализуем ее и потребляем. 70 % воды мы так и используем, такой круговорот получается.







Правда ли, что в первое время после возвращения на Землю у космонавта все падает из рук?



Точно, есть такое в первое время. Привыкаешь к невесомости, когда предмет не положишь на стол. А на Земле в первые дни чашки отпускают, вилки, ложки. Все тарахтит, бьется. (Смеется.)







Среди космонавтов есть люди, которые верят в бога?

По-моему, все верят в бога. Опять же перед стартом и ракету освящают, космонавты встречаются со служителями церкви.











Сейчас космонавтом сложнее или легче работать, чем в начале освоения космоса?



Работа в космосе была интересной что в 60-е, что в 70-е годы, что сейчас. Просто сейчас все становится сложнее, нужно больший объем знаний. И эксперименты. Если раньше были простые — изучали влияние космического полета на организм, на металлы — то сейчас уже фундаментальные научные исследования проводятся. Космонавты должны быть не только инженерами, механиками, медиками, но и знать другие науки. Когда проводишь эксперимент, нужно говорить с учеными в каждом направлении — на своем «птичьем» языке. Это удается со временем. Нужно вникать, осознавать, куда наука идет, какие проблемы, достижения и т.д. То есть всю вертушку понимать и принимать в расчет, что за тобой стоит много людей.







В какой момент жизни вы были особенно счастливы?



Когда стартовала ракета, и я понимал, что моя мечта осуществилась, я почти космонавт. Когда увидел нашу планету, оказался в невесомости, полностью ощутил себя посланцем Земли. И конечно, после успешного выполнения космического полета счастье — оказаться на Земле. Когда открывают люк, тебя вынимают из корабля, ты ощущаешь твердую землю, чистый воздух, запахи — это незабываемый счастливый момент.

