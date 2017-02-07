Лечит и калечит

Росздравнадзор приказал убрать из оборота партию некачественного аналога инсулина, часть которой уже раздали новосибирским пациентам с сахарным диабетом. Общественники из организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиаЛайф» подняли тревогу и просят больных массово сходить и поменять опасное лекарство на правильное. Корреспондент НГС узнала, чем вреден «не соответствующий требованиям» инсулин и что с ним теперь делать.

В начале февраля федеральный Росздравнадзор опубликовал на своем сайте решение изъять из оборота партию аналога инсулина «Хумалог» серии С553546С производства французской компании «Лилли Франс» (в России за партию отвечает ООО «Лилли Фарма», Москва). Причина — несоответствие «количественному определению инсулина лизпро», кратко пояснили в Росздравнадзоре.





«Любое лекарственное средство, не соответствующее нормативным требованиям, несет в себе угрозу жизни и здоровью пациента», — пояснили в ведомстве.





Теперь до 10 февраля изготовитель должен согласовать с Росздравнадзором программу «мероприятий по предотвращению угрозы причинению вреда жизни и здоровью граждан».







«Люди, которым именно этот препарат был подобран, не могут использовать другой инсулин без круглосуточного наблюдения врача. Считается, что он самый передовой, качественный, чистый, последнее поколение инсулинов. На этом инсулине в основном находятся люди с диабетом I типа, в том числе дети», — рассказала руководитель новосибирской общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиаЛайф» Анастасия Смолина. Трудно сказать, когда жители НСО начали пользоваться препаратами, вероятнее всего, в конце января – начале февраля, предполагают общественники. Организация насчитывает почти 4 тыс. активных участников, а всего сахарным диабетом в Новосибирской области болеют десятки тысяч жителей — и эта партия могла навредить любому из них, уверены в «ДиаЛайф».





«Росздравнадзор, к сожалению, не написал — больше этого вещества (в инсулине. — М.М.) либо меньше. Если этого действующего вещества больше — то этот препарат очень опасен, потому что гипогликемия (когда сахар в крови ниже нормы. — М.М.) может привести к мгновенной смерти… Если меньше — то у нас это такая отдаленная опасность. То есть будут держаться высокие сахара, это опасно для поздних осложнений.





Это и инсульты, и гангрены, и отказ работы почек… В любом случае эта ситуация для нас опасна как для пациентов», — описала Анастасия Смолина.







Руководитель «ДиаЛайф» подчеркнула, что сейчас главное — чтобы пациенты сходили в аптечные пункты и обменяли некачественные препараты на правильные. «От пациента, от его ответственности зависит его состояние здоровья. Есть пациенты, которые сейчас среагируют, пойдут и поменяют инсулин. А есть те, кто махнет рукой и скажет — да мне и так нормально. Вот это плохо», — переживает общественница.







В закрытых переписках (скриншоты есть в распоряжении редакции) некоторые больные диабетом признают, что этой зимой уже использовали эти препараты, не зная о том, что партия оказалась опасной. «Ужасно высокие были сахара, но не каждый день», — пишет одна из пациенток, и ее слова подтверждают другие больные.







В министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, что, когда продукция поступала на склад «Новосибоблфарм», у препарата был сертификат качества (июнь и октябрь 2016 года), и на каком основании Росздравнадзор именно сейчас решил отозвать лекарство — пока непонятно.







Общественники отметили, что не винят областной минздрав в качестве поступивших лекарств, поскольку эта проблема коснулась всей России. Однако, по словам пациентов, специалисты





в самих аптеках инсулин менять отказываются, ссылаясь на то, что «сверху приказа не было», объяснила Анастасия.





«Обещают до 9 [февраля] вопрос решить. Это даже не смешно, если учесть, что инсулин жизненно важный препарат», — добавила она, предупредив, что если ситуация не изменится и завтра, то общественники напишут заявление на «Новосибоблфарм» в прокуратуру.





Партия «Хумалога» из некачественной серии, фото «ДиаЛайф»

«Сразу после получения документа от Росздравнадзора началась работа по изъятию некачественной серии препарата "Хумалог" из пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов, а также разработана схема замены препарата для пациентов», — прокомментировали 6 февраля в пресс-службе минздрава. Для того чтобы получить новую упаковку препарата «Хумалог» другой серии, пациенту нужно прийти в пункт выдачи льготных лекарственных препаратов, где он раньше получал препарат, и обменять упаковку препарата из отозванной серии на новую. Пункты выдачи льготных лекарств работают с понедельника по пятницу, с 8 до 20 часов, добавили в минздраве.







«Министерство здравоохранения Новосибирской области держит этот вопрос на контроле. В настоящее время на складах ГКУ НСО "Новосибоблфарм" имеется запас препарата, также он продолжает поступать в рамках заключенных контрактов. За счет этого резерва будет осуществлена замена», — заверили в пресс-службе.







Ранее НГС.НОВОСТИ уже писали о проблемах с выдачей этого жизненно важного лекарства: год назад девочке с сахарным диабетом выдали инсулин после публикации на сайте.

