Генрих, тупица и зомби

Меховые салоны в честь злодеев, короли разливного пива и брань на вывеске пиццерии — НГС.НОВОСТИ собрали фото самых странных, смешных и глупых названий фирм и магазинов Новосибирска

На днях в новом ТЦ у станции метро «Студенческая» появилась вывеска «Генрих I». Даже самым догадливым будет сложно предположить, что может скрываться за этим претенциозным названием. Обозреватель НГС.НОВОСТИ собрал коллекцию таких странных, несуразных или попросту веселых названий, многие из которых до сих пор способны ввести случайного прохожего в состояние глубокой задумчивости.

Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


«Генрих I» — не ресторан в средневековом стиле и не погребальная контора, а вполне обычный магазин разливных напитков, совмещенный с закусочной. Монархов с таким именем во всемирной истории было как минимум двое — король Франции из династии Капетингов, правивший в XI веке, и английский король Генри Боклерк, живший чуть позже своего тезки и по преданию умерший от отравления миногами.

Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Меховой салон Cruella назван в честь героини голливудского фильма «101 далматинец», которая хотела употребить этих самых далматинцев себе на шубу. Само название, очевидно, происходит от английского слова cruel — «жестокий».


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Веселое название булочной «Крутон-Батон» будет казаться еще более забавным, если вспомнить, что croûton — по-французски это просто «сухарик», а bâton — «палка».


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Иностранные названия — вообще универсальный способ придать себе значимости. Потому что даже если у тебя просто автоприцеп с бургерами, то под именем «Гриль продакшн» сразу начинаешь чувствовать себя компанией с именем. Использование иностранных слов без знания иностранных языков — дело опасное. В свое время в Академгородке работал магазин нижнего белья Lady Fart, владелец которого, скорее всего, имел в виду, что покупательницам будет сопутствовать удача. Хотя смысл глагола to fart весьма далек от «фартить».


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Иногда название не значит ничего вообще — оно просто прикольное. Особенно любят давать такие имена заведениям в Красноярске («Свинья и бисер», «Кино и немцы»). Вот и название закрывшегося в прошлом году заведения красноярской сети «Лось и лосось» тоже располагало к размышлениям о многом и к тому же рифмовалось. Новосибирску, впрочем, тоже есть что показать в этом жанре. Если мясо лося и лосося в ресторанах найти хотя бы можно, то тюленя — уже вряд ли, хотя столовая «Тюлень и тыква» в городе есть.


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


В прошлом году в ТЦ «Аура» начал работать ресторан среднеазиатской кухни «Курагадиван», очевидно, сочетающий в названии два понятия с Востока, вместе бессмысленных.


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Бургерную Moo Crew сразу начали называть на русский манер — «Му-хрю». В принципе, в таком названии даже есть практический смысл — сразу ясно, что здесь готовят из говядины и свинины. Создатели заведения настаивают на том, что оно означает другое — «Команда Му», т.е. от английского crew.


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Молодые рестораторы вообще богаты на свежие идеи в смысле нейминга. На этом контейнере, например, обыграны слова cow (корова) и собственно container — недостаточно внимательный прохожий этого может и вовсе не заметить.


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Названий с придуманными говорящими фамилиями не счесть, причем нередко их создатели прикручивают на европейский манер в конце две буквы «ф». В некоторых случаях такие имена начинают выглядеть несколько комично, поскольку английское off — это еще аналог русского «выкл».


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Название отделов горячего хлеба BonApe изначально предполагало сокращенную форму французского bon appétit (приятного аппетита). Но человек, чье сознание испорчено знанием английского языка, скорее всего, вспомнит об обезьянах — ape.


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Довольно смелое название и у этой новосибирской пиццерии, которое положено читать как «Тупица».


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Встречаетcя и обратный вариант, когда английскими буквами пишут русские слова. Так, например, поступили с названием ресторана «Варенье». Эту вывеску принято читать с ударением на первом слоге, с эдаким старорусским звучанием, хотя, как известно, на Руси латиницей не пользовались.


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Загадочное название можно сделать и при помощи общеупотребительных слов на родном языке. На фото: вывеска кофейни кинотеатра «Победа» — «Утровечера», которую многие по старинке называют «Синема».


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Абсолютным чемпионом по трудности восприятия названия можно считать недолго проработавший на Красном проспекте бар, вывеску которого нужно было читать по-русски как «Тугруша».


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Название может просто напугать — в этой уже закрывшейся микрокофейне пытались намекнуть, что без кофе человек похож на зомби.


Генрих, тупица и зомби (фоторепортаж)


Название этой компании может не вызвать никаких эмоций — по-английски это всего лишь «зонт». Однако схожим образом называлась корпорация в фильмах Resident Evil (в русском переводе «Обитель зла») — в этой серии Umbrell была главным источником ужасных мутаций, которые превратили почти все население планеты в зомби.

Стас Соколов
Фото автора (1, 310, 12, 13, 15, 16), скриншот с сайта cruella-nsk.ru (2), tupizza.ru (11), из группы vk.com/grusha_nsk (14)

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