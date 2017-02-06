7 тысяч за первоклашку

Начало записи в первые классы школ добавило работы тем, кто оформляет фиктивные прописки в Новосибирске, — горожане стремятся если не фактически, то хотя бы формально попасть на микроучастки лучших в городе школ. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила, сколько стоит прописка возле именитых гимназий и лицеев, как ведет себя с «формальными» детьми руководство учебных заведений и чем может обернуться для родителей стремление дать ребенку лучшее образование.

В последние годы школьниками стали дети эпохи беби-бума конца 2000-х. Городу школ не хватает катастрофически, и 1 февраля, день начала записи будущих первоклашек, уже отметился очередями родителей, которые хотят попасть в заветные списки в числе первых. Увеличился наплыв клиентов и у тех, кто оформляет фиктивную прописку на микроучастках хороших школ, лицеев и гимназий, выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.







Жительница Новосибирска Анна Ч. призналась, что ищет фиктивную прописку на микроучастке одной из городских гимназий. «Школы, которые у нас в округе, меня вообще не устраивают по отзывам, — говорит девушка. — Выбрала школу поближе к своей работе, чтобы удобно было ребенка забирать».







Сейчас она через знакомых ведет поиски тех, кто согласился бы сделать сыну прописку за деньги, хотя рассматривает и вариант фактического, а не фиктивного переезда. «Но там выбор домов невелик, 4 дома на всю школу, просто один из них здоровый. Я вообще не верю, что в эту школу попадают по прописке, потому что там тогда были бы классы по 10 человек без параллелей. Я думаю, что там специально прикреплено так мало домов, чтобы добирать», — рассуждает Анна.







В интернете легко найти объявления предлагающих временную или постоянную прописку в Новосибирске и области, в том числе на микроучастках детских садов и школ. Но 95 % из них — мошеннические,





уверяет Николай (имя изменено по просьбе собеседника), который сам прописывает людей за деньги в собственных домах и квартирах. Временная прописка на полгода у него стоит 6 тыс. руб., на год — 9 тыс. Для него это «хобби», говорит Николай, «на бизнес это не поставить» — жилье все-таки не резиновое.







За пропиской ради школы ему звонят часто, после Нового года число таких обращений увеличилось, но помочь Николай не может — поблизости от его домов интересующих родителей школ нет. «Это вообще невозможно практически, — убежден он. — Как вы себе представляете, чтобы под какую-то школу был адрес? Это 1 шанс из миллиона. Эти мошенники им нарисуют [прописку] хоть на Луне, а они потом идут [жаловаться], по 3-4 регистрации на один адрес».







С журналистами большинство тех, кто занимается фиктивной пропиской за деньги, говорить отказываются, но справки «маме первоклассника» дают с готовностью.





Так, стоимость даже самой дешевой временной прописки на год варьируется от 7 тыс. руб. для ребенка и родителя.





Но оформлять такую настоятельно не рекомендуют, признаются сами «прописчики». «Есть гимназии, допустим, 1-я и 9-я — либо 200-й лицей, там берут только с постоянной. Там не отказывают [детям] с временной, но говорят: мы вас поставим в конец очереди, с постоянной наберем, потому что у нас они в приоритете, а потом, если места останутся, возьмем вас. Если нет — извините, не сможем», — объяснил мужчина по телефону помощи жаждущим хорошего школьного образования.







Подобные условия подтвердили в гимназии № 15 «Содружество». «Мы будем определяться, что сначала пойдут все те дети, которые прописаны по микроучастку, а потом будем дальше со всеми этими товарищами, которые по временной прописке, решать, потому что моя главная задача — обеспечить [местами] всех тех детей, которые здесь рядышком», — комментирует директор гимназии Елена Станкевич. По ее словам,





детей, которых фиктивно прописывают ради зачисления, с каждым годом становится все больше.





В гимназии периодически проводят проверки, кто из поступающих зарегистрирован постоянно, а кто — временно. «Мы прошли по микроучастку и выяснили, кто прописан в наших квартирах. И вот вчера никто не был прописан, сегодня прописан — вот как? — недоумевает директор. — И родители приходят и говорят: мы специально прописались здесь, для того чтобы попасть в гимназию».







В гимназии № 13 внезапно появляющихся на микроучастке детей не отслеживают, но допускают, что они могут быть, и ничего плохого в этом не видят. «У нас рядом строятся дома, родители покупают квартиры, регистрируются — почему нет?» — считает директор гимназии Светлана Денисова. Случаев, когда в одной квартире оказывалось по несколько школьников из разных семей, она в своей практике не помнит.







При этом Анне Ч. известен случай в одной из новосибирских школ, где отчислили сразу троих первоклашек из разных семей, которые оказались прописаны в одной 1-комнатной квартире. На вопрос, есть ли какие-то гарантии, что ребенок попадет в школу с фиктивной пропиской и не будет отчислен, по одному из множества номеров с услугами регистрации возмутились:





«Какие вам еще гарантии-то нужны? Вы приходите, документы сдаете и спокойно ждете. Зачислят, и всё, — кто там узнает? Все люди взрослые, все понимают, что по-другому никак в школу не попасть.





Если бы не понимали, они бы и не брали тогда. Вы прописались у дальних родственников для того, чтобы пойти в школу, — какое преступление вы совершили? Никакого».







На самом деле фиктивная регистрация — вполне реальное преступление, возражает директор «Первой Юридической Компании» Анна Евстигнеева. «Совершение любых фиктивных действий влечет за собой определенные последствия, если данный факт будет установлен, — предупреждает юрист. — Есть риск нарваться на людей, которые не прописывают, а берут паспорт, ставят левый штампик, а человек думает, что у него прописка оформлена. Но сейчас у нас везде электронный документооборот, и по межведомственному запросу можно проверить, что в УФМС не числится данный человек по данной регистрации».







По словам Николая, который занимается массовыми прописками, среди его клиентов часто бывают жертвы таких мошенников. В полиции же им обычно объясняют, что поданное заявление автоматически делает их не потерпевшими, а соучастниками — ведь в фиктивной сделке участвуют обе стороны, причем совершенно осознанно.







По закону фиктивная регистрация подпадает под ст. 322.2 УК РФ, говорит Анна Евстигнеева, и наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Независимо от того, временная регистрация или постоянная.