Совсем осовели

Новосибирцы заполонили соцсети фотографиями сов, сидящих на деревьях в черте города. Орнитологи объясняют нашествие хищных птиц проблемами с поиском корма в лесу, в то время как в городе для них полно легкой добычи в виде крыс и голубей. В этом году горожане чаще встречают сов двух видов, занесенных в Красную книгу, — различить их можно по цвету глаз. За январь в Центр реабилитации хищных птиц попало уже шесть сов, волонтеры их выхаживают и отпускают на волю. Откуда прилетели совы, чем они питаются и как помочь птице, если она поранилась у вас на глазах, — в материале НГС.НОВОСТИ.

За последние несколько дней в соцсетях новосибирцы выложили десятки фото сов, сидящих на ветках деревьев прямо во дворах жилых многоэтажек. Несколько дней назад крупную сову из окна увидел житель дома на Ботаническом жилмассиве. «Уже дней пять тусит.





Но стоило выйти на балкон, как она напряглась точно высокородный котяра, заподозривший презренного человечишку в подлом и злодейском намерении приблизиться к его священной и сиятельной особе.





При попытке полноценно сфотографировать улетела, — красочно описал он встречу на своей странице в Facebook. — Сидит себе спокойно, на синиц и ворон не реагирует».





Еще одну сову заметила 3 февраля жительница Бердска. «Прямо сейчас на развалинах Старого Бердска вижу огромную серую сову», — поделилась она в Instagram. В конце января прохожие также видели сову возле дома № 81 на Красном проспекте. А 1 февраля похожая особь красовалась на дереве возле дома № 92«а» на Ольги Жилиной. «Она появилась примерно часов в 12 и улетела только тогда, когда стемнело, — рассказал новосибирец Николай Потапов, — тут береза, она сливалась с обстановкой, прекрасно себя чувствовала. Достаточно крупная».





Сова на Ботаническом жилмассиве





Совы в городе — нормальное явление, уверяют орнитологи; они прилетают в город, чтобы найти пропитание. Однако в этом году в городе их действительно больше. К тому же появились хищники, занесенные в Красную книгу.







Сова на Ольги Жилиной





«Сейчас сложились такие условия — были резкие морозы в ноябре, сейчас глубокий снег. Поверх снега мало добычи, поэтому они пускаются в странствия. В основном они летят к югу, на пути кочевок оказываются в городе, где много потенциальных объектов охоты — голубей, серых и черных ворон, галок», — объяснил орнитолог Алексей Яновский. По его словам, в этом году город навещают краснокнижные виды сов — длиннохвостая неясыть и бородатая неясыть. На первый взгляд их можно отличить лишь по цвету глаз, объяснил специалист: у бородатых глаза желтые, а у длиннохвостых — черные.







«Днем они стараются быть незаметными, но сороки, вороны их замечают, обкаркивают. Мелкие совы, такие как мохноногие сычи, остаются даже на зиму», — добавляет орнитолог Николай Балацкий. Он рассказал, что в Новосибирской области живет несколько видов сов. Самый крупный — филин, но он очень редко прилетает в город, так как живет оседло там, где выводит потомство. Также числятся бородатая и длиннохвостая неясыти, болотная сова, ушастая сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, сплюшка, ястребиная сова.







Сова на Красном проспекте, 81





Совы питаются живой движущейся добычей. «Это хищники, они избавляют от грызунов, ворон тоже держат под контролем», — уточнил Яновский. Как правило, совы не опасны для человека. «Опасность могут представлять, если вцепятся, когти очень мощные. Но нападают в том случае, когда люди приближаются к их гнездам.





Неясыти очень агрессивные. Все, кто наблюдают за ними, надевают на себя фуфайку, защиту на голову», — поделился Николай Балацкий. Алексей Яновский также заметил, что совы могут быть опасны для человека, когда врезаются в машины во время движения.







Совы с черепно-мозговыми травмами нередко становятся пациентами Новосибирского Центра реабилитации хищных птиц. Также туда приносят сов с инфекциями, которые не опасны для человека, но могут погубить птицу. «Здоровый хищник никогда не пойдет в руки. Если птица пошла в руки, у нее сто процентов какие-то проблемы», — констатировала волонтер центра Ульяна Бакшеева. Она подсчитала, что в прошлом году в центр попало 40 сов. В январе этого года жители принесли в центр уже семь птиц, шесть из них — совы. За последние два года, отметила волонтер, появилось больше бородатых неясытей. За три года существования центра они были большой редкостью.







Волонтеры выхаживают больных птиц, а затем отпускают их на волю, так, 1 января в лес вернулась бородатая неясыть, которую принесли неделю назад с повреждением головы. Есть несколько правил, как не навредить больной птице. «Первым делом ее нужно посадить в обычную картонную коробку, на дно постелить ткань, чтобы у птицы не ерзали когти, и сразу звонить нам, мы в ближайшее время заберем. Птицу не надо ни кормить, ни поить. В противном случае может привести к отеку мозга, и она просто погибнет, — объяснила порядок действий Ульяна Бакшеева. — Сову можно взять под лапы, накрыв тканью».







Центр реабилитации хищных птиц — это единственное место, куда можно отнести раненую сову. Раньше сов могли приютить в Новосибирском зоопарке, однако теперь это сделать невозможно. Как объяснили сотрудники зоопарка, это связано со вспышкой инфекции птиц, которая была в Воронеже пару месяцев назад, — после того случая в нашем зоопарке ввели запрет на прием диких птиц.





Совы — не единственные диковинные гости Новосибирска. Буквально на днях читательница НГС поделилась фото редкой птицы — дубоноса, который заглянул к ней в окно в Кировском районе. Внешне дубонос напоминает большого воробья. Обитает в основном в средней полосе России.







В город время от времени заглядывают и дикие животные. Например, 29 января житель Академгородка встретил лисицу, которая бегала по ул. Мальцева. А в мае прошлого года на детской площадке в Кольцово разгуливал лось.

