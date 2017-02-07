Сонино горе

6-летнюю девочку объявили в розыск и не могут найти второй месяц — Соню Ерёмину похитил собственный папа, решивший спасти ее от нового ухажера мамы

В начале февраля в Новосибирске объявили в розыск шестилетнюю Соню Еремину — ее папа не вернул девочку после отпуска бывшей супруге. Он считает, что новый муж женщины непристойно обращается с дочкой, а мама уверена, что девочке угрожает серьезная опасность из-за огромных долгов родного отца. Бывшие супруги рассказали НГС.НОВОСТИ свои версии происходящего, а судебные приставы и юристы объяснили, где и как обычно прячут детей друг от друга новосибирцы после развода.

Судебные приставы объявили в розыск шестилетнюю сибирячку Соню Еремину — ее забрал к себе погостить еще летом прошлого года папа, но маме в положенное время так и не вернул. И сейчас, как рассказали НГС.НОВОСТИ приставы, Константин Еремин скрывает местонахождение дочери от своей бывшей жены Марины. 4 июня прошлого года папа забрал Соню из Бердска, где она жила с мамой. Еще в декабре 2013 года мировой суд решил, что дочь бывших супругов Ереминых должна жить с мамой, а папе разрешили видеться с ней на выходных и забирать к себе в Новосибирск, где он живет со своей матерью, на время отпуска.





Вернуться домой Соня должна была 10 июля, после чего Марина планировала уехать с девочкой в Крым. Однако в этот день Соню домой так и не привезли.





Отчаявшись, сибирячка попыталась написать заявление в полицию о краже ребенка, но ей отказали: по закону у отца такие же права на дочь, а значит, считать это похищением нельзя.





Константин — бывший военный, служил в Чечне, после службы работал в военном институте в Новосибирске. Его экс-супруга Марина утверждает, что их семейная жизнь никогда не была спокойной — у мужа были проблемы с алкоголем и страстью к играм, ему даже пришлось продать квартиру, чтобы раздать долги, когда Марина была на последних месяцах беременности.







«Сначала я знала, где ребенок: у его матери. Он не всегда, но давал нам общаться по телефону, — вспоминает Марина. — В декабре я приезжала к ней на день рождения. Они выставили мне ее в подъезд».







30 декабря, вспоминает женщина, она приехала в квартиру бывшей свекрови с приставами и полицией, однако ни бабушки, ни ребенка там не оказалось. Константин отказался рассказывать, где дочка. В следующий раз приставы нагрянули в дом в шесть утра 9 января — но опять не обнаружили девочку в квартире. Марина подозревает, что





Соню прячут у женщины, с которой встречается Константин, — приставы видели, что ее родная дочка носила вещи Сони.







Кроме дочери, по данным УФССП по Новосибирской области, скрывающий дочь новосибирец должен банкам чуть больше 920 000 руб. по потребительским кредитам. Марина переживает: по ее словам, это далеко не все долги Константина, и некоторые кредиторы могут угрожать не только ему, но и дочери. «За такие долги его ищут. Приходили к его подруге, к матери. С ним и с ребенком могут все что угодно сделать. Он загнан в угол — его ищут все», — рассказала она.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскала Константина Еремина, который рассказал свою версию событий. Он заявил, что с ним дочь в безопасности и сама не хочет возвращаться к маме. По мнению Константина, бывшая супруга устраивала свою личную жизнь в ущерб дочери и нарушила мировое соглашение — без ведома отца сменила место жительства и номер телефона. Мужчина не согласен с обвинениями бывшей жены. «И при чем здесь ребенок и мои долговые обязательства?» — считает он.







Константин убежден: он спасает дочку от нового избранника мамы, который, уверен отец, непристойно обращается с девочкой.





Г-н Еремин уверен, что Соня стала жертвой «сексуальной агрессии», что якобы подтверждают проведенные исследования психологов. С этими данными, рассказал Константин, он обращался в ПДН и Следственный комитет Бердска, но ему отказали в возбуждении уголовного дела.







Судебные приставы объявили Соню в розыск — по данным ведомства, в последний раз на такие меры приходилось идти 3 года назад. «Такие дела достаточно редки. В 2014 году был вопиющий случай, когда ребенка увезли в Минеральные Воды. Прячут обычно у родственников и близких друзей — пользуются тем, что мы не можем без разрешения войти в чужую квартиру», — объяснили в Федеральной службе судебных приставов по НСО. Также приставы напомнили историю, когда отец вместе с сыном скрывался по всей стране — они уехали сперва в Крым, потом в Волгоград, а после и вовсе пытались пересечь границу с Казахстаном.







По данным приставов, сибиряки предпочитают бежать с детьми в более теплые и далекие регионы. «Увозят обычно в небольшие города, в основном на Кавказ. У кого-то родственники, кто-то хочет в более теплый регион, где не нужно нести траты на зимнюю одежду. Самое простое увезти ребенка за границу — это через Белоруссию, потому что граница открыта и оттуда можно улететь в любую точку мира. Хоть в ту же Турцию», — объяснил генеральный директор юридического агентства «Капитал ресурс» Дмитрий Поздняков.







Развязывает войну с бывшей женой далеко не каждый отец — чаще всего так поступают уже зрелые мужчины. «После развода дети часто становятся рычагом давления на второго супруга. Люди просто не могут договориться. Сколько у меня было таких дел, это обычно мужчины после 35 лет, молодым парням все равно, они даже не идут в суд», — резюмировал юрист по семейным делам Антон Довгаль.

