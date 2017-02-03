Сугроб, я люблю тебя

В Новосибирск идут сильные снегопады — НГС.НОВОСТИ сравнили, как чистят город сейчас и 5 лет назад, и нашли неожиданные плюсы в плохой уборке снега

Синоптики предрекают дорожным службам новые испытания: 4-5 февраля в Новосибирск, по данным Гидрометцентра, придут сильные снегопады . Власти признали, что на некоторых улицах с уборкой снега настолько плохо, что проезжая часть сузилась до 1,5 полос. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, воодушевившись комментариями читателей о том, что раньше город убирали лучше, нашел несколько фото заснеженного города 5-летней давности, и переснял их в феврале 2017-го, чтобы сравнить. И в процессе понял, что проигранная война за чистые улицы — это, возможно, не так уж и плохо.

Синоптики уверяют: нынешняя зима — не такая уж и рекордная по количеству осадков. Как рассказывает пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, она всего лишь 8-я в ряду самых влажных зим за всю историю наблюдений. А рекорд остался за 1920 годом. «Ближайшие соседи — 2001 год и 1982 год, когда выпало 193 мм», — вспоминает Ягудин.







Несмотря на заявления синоптиков, горожане не устают раздраженно вспоминать: «Раньше лучше убирали!». НГС.НОВОСТИ решили это выяснить и нашли несколько старых снимков, сделанных в ноябре 2012 года и апреле 2013 года (они слева). И сфотографировали те же улицы, но уже в феврале 2017-го — чтобы воочию убедиться, когда же в самом деле сугробы убирали прилежнее.







Самый центр, ул. Ленина. В самом деле, лежащую у края проезжей части кучу можно было бы и убрать. Но сначала придется эвакуировать оставленные горожанами машины, которые в 2013-м, похоже, специально разгоняли перед уборкой снега.







А вот на ул. Мичурина картина уже совсем другая. Уборке снега здесь ничего не мешает, поэтому все чисто.







Как и на пр. Димитрова. Ничего похожего на кучи, которые лежали здесь несколько лет назад, корреспондент НГС.НОВОСТИ не нашел.







Изучив городские хроники, корреспондент НГС.НОВОСТИ сделал в общем-то очевидный вывод: сугробы зимой в Сибири были всегда. Даже если где-то и когда-то их убирали лучше и быстрее. И если справиться с этим бедствием у властей не получается, то придется сугробы полюбить. Автор, проведя на улицах города целый день, даже нашел несколько причин это сделать. Во-первых, это красиво. Новосибирску, знаете, не хватает интересной, современной городской скульптуры. И лежащий прямо посреди потенциально пешеходной улицы сугроб высотой в полтора человеческих роста — это, может, и не лучший вариант, зато его создала сама природа.









Протоптанная на тротуаре тропинка надежно защищает пешеходов от лихачей-автомобилистов. Потому что не всякий вездеход сможет пробить это естественное ограждение из смерзшегося льда и снега. Правда, перейти дорогу, разглядев под коркой льда «зебру», тоже не получится. Потому что ни «зебры» не видно, ни до проезжей части по этим горам не проберешься.











Крутые скользкие подъемы и спуски развивают координацию, ловкость и мышцы ягодиц. И это все на свежем воздухе и совершенно бесплатно — не нужно никаких фитнес-центров.











Огромные кучи во дворах — прекрасные заготовки для творчества. Можно вырезать из них какие-нибудь скульптуры. Или вообще придать им форму известных гор — Монблана, Эльбруса или Эвереста, чтобы делать на их фоне завораживающие селфи.











Засыпанные снегом улицы подчеркивают, как выросло благосостояние жителей города. Потому что иначе не объяснить брошенные то там, то здесь машины. Причем не какие-нибудь «Лады» или «Логаны», а белый «бумер» — мечту начинающих авторитетных предпринимателей 90-х.











Большие кучи снега — прекрасное наглядное пособие. Если аккуратно прорыть их по краю (как сделали у ТЦ «Аура», пытаясь, видимо, освободить перила), то по слоям можно проследить, как часто в городе бывает грязь и копоть. Почти так же интересно, как изучать годовые кольца на свежеспиленном дереве.









Судя по всему, жители города уже начали понимать, как украшают город сугробы, и готовы жертвовать для них собственными машинами. Кстати, есть подозрение, что кучка за микроавтобусом — это тоже машина. А может, и нет — без лопаты не разберешься.





Меж тем накануне дорожники назвали 9 улиц Новосибирска, где с уборкой снега хуже всего, — почти все они сосредоточены в центре города. Ситуация настолько плачевная, что на дорогах проезжая часть сузилась до 1,5 полос, признал 1 февраля начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергей Райхман. По словам чиновников, виноваты в этом не только аномальные осадки: парку уборочной техники не хватает примерно 30 % машин, на которые в 2017 году город планирует потратить 70 млн руб.