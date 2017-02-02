Байбак его знает

Сегодня — День сурка: проверьте, что вы знаете о степном байбаке Кеше из Новосибирского зоопарка и его сородичах

2 февраля в Америке выносят на улицу сурка-метеоролога, который якобы предсказывает, когда наступит весна. Весь мир знает об этом благодаря замечательному фильму Гарольда Рэмиса «День сурка» с Биллом Мюреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. В Новосибирском зоопарке тоже живет сурок по имени Кеша — правда, приход весны по его мордочке угадать не получится, потому что он никогда не впадает в спячку. И если о привычках сурка Фила благодаря фильму знают едва ли не все, то жизнь Иннокентия полна сюрпризов. Пройдите наш тест и проверьте, все ли вы знаете о жизни сурков!

Сурок (или байбак) по имени Кеша приехал в Новосибирский зоопарк в сентябре 2010 года. Уже взрослого Иннокентия привезли из естественных условий, в зоопарк он попал слабым и истощенным. Имя сурку дали уже в зоопарке — за 7 лет, признаются сотрудники зоопарка, все уже даже забыли, в честь кого его назвали.



Кеша — упитанный малый 70 сантиметров в длину, и в силу солидного возраста пользуется некоторыми привилегиями. «Так как сурок у нас уже в возрасте, зимой его на улице не оставляют, переводят в павильон. По этой причине он не впадает в спячку», — рассказали в зоопарке. Увидеть сурка можно будет только летом, когда его переведут в уличный вольер. Пары у Кеши нет — он живет в одиночестве.





Кеша — единственный сурок в Новосибирском зоопарке.

Видео YouTube с канала «Новосибирский Фотоблог»









НГС.НОВОСТИ, решив, что вся слава в мире незаслуженно достается всего одному сурку по имени Фил из фильма с Биллом Мюрреем, сделали небольшой тест — попробуйте узнать побольше о сородичах нашего Иннокентия!

К какому семейству относятся сурки?



Куньи



Беличьи



Дамановые







Где живут родственники Иннокентия?



В лесу.

В степи.

В водоемах.

Сколько лет живут сурки?



До пяти.



До двадцати.







Чем питаются сурки?



Другими млекопитающими.

Растительной пищей и насекомыми.

Всеядные.





Как сурки предупреждают об опасности?



Никак, в лучшем случае залезают в норку и не высовываются.



Свистят.

Сворачиваются клубочком.

Кого еще из животных обычно просят предсказать весну?



Ежа.

Кота.

Медведя.





Байбак его знает (тест, видео) Правильные ответы: 5/10 Вы только что сильно расстроили Кешу. Про таких забавных зверьков стоит узнать побольше! Пройти тест еще раз

Байбак его знает (тест, видео) Правильные ответы: 5/10 Не расстраивайтесь, теперь вы хотя бы знаете, что ради скорой весны будят не только сурка Фила! Пройти тест еще раз

Байбак его знает (тест, видео) Правильные ответы: 5/10 Неплохо! Хотя бы раз в жизни вы точно видели сурка (или подглядывали в «Википедию»). Пройти тест еще раз