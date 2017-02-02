Байбак его знает

Сегодня — День сурка: проверьте, что вы знаете о степном байбаке Кеше из Новосибирского зоопарка и его сородичах

Байбак его знает (тест, видео)

2 февраля в Америке выносят на улицу сурка-метеоролога, который якобы предсказывает, когда наступит весна. Весь мир знает об этом благодаря замечательному фильму Гарольда Рэмиса «День сурка» с Биллом Мюреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. В Новосибирском зоопарке тоже живет сурок по имени Кеша — правда, приход весны по его мордочке угадать не получится, потому что он никогда не впадает в спячку. И если о привычках сурка Фила благодаря фильму знают едва ли не все, то жизнь Иннокентия полна сюрпризов. Пройдите наш тест и проверьте, все ли вы знаете о жизни сурков!

Сурок (или байбак) по имени Кеша приехал в Новосибирский зоопарк в сентябре 2010 года. Уже взрослого Иннокентия привезли из естественных условий, в зоопарк он попал слабым и истощенным. Имя сурку дали уже в зоопарке — за 7 лет, признаются сотрудники зоопарка, все уже даже забыли, в честь кого его назвали.

Кеша — упитанный малый 70 сантиметров в длину, и в силу солидного возраста пользуется некоторыми привилегиями. «Так как сурок у нас уже в возрасте, зимой его на улице не оставляют, переводят в павильон. По этой причине он не впадает в спячку», — рассказали в зоопарке. Увидеть сурка можно будет только летом, когда его переведут в уличный вольер. Пары у Кеши нет — он живет в одиночестве. 


Кеша — единственный сурок в Новосибирском зоопарке.
Видео YouTube с канала «Новосибирский Фотоблог»


НГС.НОВОСТИ, решив, что вся слава в мире незаслуженно достается всего одному сурку по имени Фил из фильма с Биллом Мюрреем, сделали небольшой тест — попробуйте узнать побольше о сородичах нашего Иннокентия!

К какому семейству относятся сурки?

  • Куньи
  • Беличьи
  • Дамановые


Где живут родственники Иннокентия?

  • В лесу.
  • В степи.
  • В водоемах.

Сколько лет живут сурки?

  • До пяти.
  • До двадцати.


Чем питаются сурки?

  • Другими млекопитающими.
  • Растительной пищей и насекомыми.
  • Всеядные.


Как сурки предупреждают об опасности?

  • Никак, в лучшем случае залезают в норку и не высовываются.
  • Свистят.
  • Сворачиваются клубочком.

Кого еще из животных обычно просят предсказать весну?

  • Ежа.
  • Кота.
  • Медведя.


Байбак его знает (тест, видео)

Правильные ответы: 5/10

Вы только что сильно расстроили Кешу. Про таких забавных зверьков стоит узнать побольше!

Пройти тест еще раз
Байбак его знает (тест, видео)

Правильные ответы: 5/10

Не расстраивайтесь, теперь вы хотя бы знаете, что ради скорой весны будят не только сурка Фила!

Пройти тест еще раз
Байбак его знает (тест, видео)

Правильные ответы: 5/10

Неплохо! Хотя бы раз в жизни вы точно видели сурка (или подглядывали в «Википедию»).

Пройти тест еще раз
Байбак его знает (тест, видео)

Правильные ответы: 5/10

Иннокентий тянет вам лапу и говорит: «Дай пять!». Вы просто эксперт по суркам!

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Анна Богданова
Фото RNMitra EssentialsiStock, Олега Золото (РИА Новости)

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