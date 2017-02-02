Байбак его знает
Сегодня — День сурка: проверьте, что вы знаете о степном байбаке Кеше из Новосибирского зоопарка и его сородичах
2 февраля в Америке выносят на улицу сурка-метеоролога, который якобы предсказывает, когда наступит весна. Весь мир знает об этом благодаря замечательному фильму Гарольда Рэмиса «День сурка» с Биллом Мюреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. В Новосибирском зоопарке тоже живет сурок по имени Кеша — правда, приход весны по его мордочке угадать не получится, потому что он никогда не впадает в спячку. И если о привычках сурка Фила благодаря фильму знают едва ли не все, то жизнь Иннокентия полна сюрпризов. Пройдите наш тест и проверьте, все ли вы знаете о жизни сурков!
Сурок (или байбак) по имени Кеша приехал в Новосибирский зоопарк в сентябре 2010 года. Уже взрослого Иннокентия привезли из естественных условий, в зоопарк он попал слабым и истощенным. Имя сурку дали уже в зоопарке — за 7 лет, признаются сотрудники зоопарка, все уже даже забыли, в честь кого его назвали.
Кеша — упитанный малый 70 сантиметров в длину, и в силу солидного возраста пользуется некоторыми привилегиями. «Так как сурок у нас уже в возрасте, зимой его на улице не оставляют, переводят в павильон. По этой причине он не впадает в спячку», — рассказали в зоопарке. Увидеть сурка можно будет только летом, когда его переведут в уличный вольер. Пары у Кеши нет — он живет в одиночестве.
НГС.НОВОСТИ, решив, что вся слава в мире незаслуженно достается всего одному сурку по имени Фил из фильма с Биллом Мюрреем, сделали небольшой тест — попробуйте узнать побольше о сородичах нашего Иннокентия!
К какому семейству относятся сурки?
- Куньи
- Беличьи
- Дамановые
Где живут родственники Иннокентия?
- В лесу.
- В степи.
- В водоемах.
Сколько лет живут сурки?
- До пяти.
- До двадцати.
Чем питаются сурки?
- Другими млекопитающими.
- Растительной пищей и насекомыми.
- Всеядные.
Как сурки предупреждают об опасности?
- Никак, в лучшем случае залезают в норку и не высовываются.
- Свистят.
- Сворачиваются клубочком.
Кого еще из животных обычно просят предсказать весну?
- Ежа.
- Кота.
- Медведя.
Правильные ответы: 5/10
Вы только что сильно расстроили Кешу. Про таких забавных зверьков стоит узнать побольше!
Правильные ответы: 5/10
Не расстраивайтесь, теперь вы хотя бы знаете, что ради скорой весны будят не только сурка Фила!
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Хотя бы раз в жизни вы точно видели сурка (или подглядывали в «Википедию»).
Правильные ответы: 5/10
Иннокентий тянет вам лапу и говорит: «Дай пять!». Вы просто эксперт по суркам!
Анна Богданова
Фото RNMitra EssentialsiStock, Олега Золото (РИА Новости)