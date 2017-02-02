Месть Ганчарам

На дочек выпущенного на свободу убийцы устроили охоту — полиция и адвокат заявили, что причин брать его семью под охрану нет

Семья Виктора Ганчара — железнодорожника, который ударом в печень убил пытавшегося ворваться в его дом новосибирца, — снова попала в криминальные хроники. Сперва на младшую, а затем и на старшую дочь Ганчара напали неизвестные — в полиции до сих пор не могут найти того, кто это сделал. Теперь Виктор и его жена Юля провожают детей на занятия, забирают их после уроков и гадают, кто мог устроить вендетту. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил подробности нападений непосредственно у отца пострадавших детей и узнал у полиции и эксперта, почему девочек не берут под государственную защиту как родственниц фигуранта громкого уголовного дела.

Семья Виктора Ганчара, который был главным героем судебной хроники прошлого года, по-прежнему не может вырваться из замкнутого круга общения с полицией. Однако на этот раз железнодорожник, убивший в сентябре 2014-го попытавшегося ворваться в квартиру пьяного незнакомца, оказался в роли жертвы. Точнее, оказались его дочери. Первое нападение произошло 18 января — на 9-летнюю младшую дочь Виктора накинулась пожилая женщина. Причем случалось это минимум трижды за месяц. Мать девочки Юля рассказывала тогда НГС.НОВОСТИ, что дочка опознала по фото Людмилу Галкину — мать убитого Виктором Ганчаром мужчины.







В конце прошлой недели неизвестный — на этот раз это был мужчина — напал и на старшую дочь Ганчара, когда она около 14:45 шла в школу на прививку мимо станции метро «Покрышкина».







Как рассказал НГС.НОВОСТИ Виктор Ганчар, во время нападения старшая дочь получила два удара то ли кулаком, то ли локтем — в спину и голову, после чего она упала и повредила руку.







«Она увидели лишь капюшон... Он (нападавший. — И.К.) был роста примерно моего (180 см) и сложения как я или худее. Ничего не говорил… Если милиция захочет, они быстро это расследуют, потому что там камеры возле метро стоят. И взять видео им, думаю, проблем никаких не будет», — рассказал Ганчар.







Самому посмотреть видео у мужчины не получилось — в полиции в этой просьбе отказали. После обследования в больнице выяснилось, что девочка легко отделалась — синяк на животе и вывих руки. «Нет у меня предположений, кто это… Возможно, это связано с моим делом», — осторожно предположил Ганчар. После второго нападения, добавил он, обеих девочек приходится сопровождать на занятия в школу и обратно.







В пресс-службе областной полиции коротко заявили: «По обоим фактам в настоящее время проводится закрытая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение». В ведомстве также заметили, что закон на это отводит 10 дней, после которых срок проверки может быть продлен — именно так и сделали с заявлением по первому нападению на младшую дочь Ганчаров. Подозреваемый, дали понять в полиции, пока не объявлен.







Брать семью Ганчара под охрану по программе государственной защиты, как неофициально сообщили НГС.НОВОСТИ в полиции, не будут: под нее попадают в основном фигуранты серьезных дел, связанных с организованной преступностью. Адвокат коллегии адвокатов «Жуков и партнеры» Никита Волков подтверждает: ждать помощи полиции Ганчарам не стоит. За 7 лет работы следователем в Следственном комитете, по его словам, он сталкивался с защитой свидетелей всего 2 раза — обстоятельства этих дел до сих пор засекречены. В его практике был похожий случай в Октябрьском районе, когда защита потребовалась убившему двух человек во время самообороны. Суд дал ему небольшой срок, который он отбыл в СИЗО за время следствия, и после приговора вышел на свободу.







«Через некоторое время мне рассказали, что на осужденного напала с ножом родственница убитого, но серьезного вреда не причинила. И этот случай тоже не попал под защиту», —







рассказал Волков, добавив, что под защиту может попасть основной свидетель или потерпевший исключительно по серьезным и очень громким делам, как, допустим, дело банды Трунова.







Последние официальные данные МВД РФ о работе подразделений по государственной защите датированы 2014 годом. Как следует из отчета министерства, в 2014-м под охрану попал 3401 человек, из которых 2771 — участники уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ, 585 из них — фигуранты дел о преступлениях, совершенных в составе ОПГ или банд. Чаще всего под защиту берут потерпевших (1076 в 2014 году), свидетелей (988 человек) и их родственников (981 человек). Куда реже под охрану берут собственно самих подозреваемых и подсудимых — в 2014 году по всей стране таких набралось всего 277 человек.







Судя по тому же отчету, охраняют попавших под программу защиты неплохо — в 2014 году лишь один из охраняемых погиб, еще один при нападении получил тяжелые травмы.







В областном управлении МВД дали понять, что разглашать информацию о количестве участников программы по государственной защите, потраченных на это деньгах и методах работы служащих подразделений не намерены.







По словам Никиты Волкова, чаще всего взятому под защиту человеку дают новое жилье, за которое платит государство, приставляют нескольких оперативников — это могут быть и все время находящиеся рядом полицейские, и удаленное наблюдение, в редких случаях меняют паспортные данные. Как правило, добавил адвокат, активная защита свидетелей длится не дольше 6 месяцев.