Зуб на зуб не попадет

Синоптики рассказали, какой будет погода в феврале и марте — новосибирцев ждут два пика холода и новые снегопады

 
 

Новосибирские синоптики дали достаточно оптимистичный прогноз на ближайшие два месяца. Горожанам осталось пережить последний месяц зимы со снегопадами и морозами до –35, но сразу после этого придет аномально теплый март.

Температура в феврале предполагается около и ниже нормы всего на 1 градус, сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидромецентра Ренад Ягудин.


Сначала синоптики ориентировались на экстремальный февральский холод, о котором новосибирцев предупредило, в частности, МЧС. Но потом специалисты поняли, что в реальности температурные показатели будут более высокие, чем планировалось изначально, и прогноз смягчили.


«В целом погода будет неустойчивой. Умеренное тепло продлится до 4 февраля, а с 5-го по 7-е предполагаем новое похолодание. В ночные часы температура будет где-то в интервале до –22...–27 градусов, местами по области столбик термометра опустится до –35 градусов», — предупредил Ренад Ягудин.


4–5 февраля к региону подойдет атмосферный фронт, несущий с собой сильные снегопады.


Нерукотворные сугробы вдали от населенных пунктов — в лесах и полях — продолжат расти, хотя уже сейчас их высота местами достигает 61 см при норме 33 см, рассказал Ягудин. Такой показатель обеспечил этой зиме место в тройке лидеров — выше сугробы были только в 1969 году и в 2001 году.


«Все месяцы почти по всем метеостанциям наблюдался избыток осадков. В декабре он достигал от 1,5 до 4 месячных норм. Но нельзя сказать, что снегопады этой зимой уникальны. В Новосибирске с октября по 20 января выпало 180 мм осадков — это примерно 1,5 нормы для этого периода», — сообщил Ренад Ягудин. По количеству осадков минувшая зима — всего лишь 8-я в ряду самых влажных зим за всю историю наблюдений, а рекорд остался за 1920 годом. «Ближайшие соседи — 2001 год и 1982 год, когда выпало 193 мм», — рассказал Ренад Ягудин.


На Алтае, излюбленном месте отдыха для многих новосибирцев, этот год тоже стал рекордсменом по осадкам. Там выпало 1,8 нормы для этого периода. Десятки горожан и гостей Новосибирска застряли на автовокзале, потому что междугородные трассы оказались перекрыты из-за непогоды.


Февраль по осадкам ожидается в пределах и чуть выше средних многолетних наблюдений. «Предполагаем, что еще одна волна холода возможна во второй декаде. Скажем, ближе к середине [месяца]. Примерно такой же интенсивности она будет, как первая волна. А в третьей декаде прослеживается температура в интервале около –1…–6 градусов. Оттепели мы пока не видим. В долгосрочном сценарии я вообще исповедую, что все может быть», — описал ситуацию Ренад Ягудин.


Тем не менее, судя по данным Гидрометцентра, самые страшные морозы этой зимы новосибирцы уже пережили. 


«Самая памятная была крупная волна холода во второй декаде ноября — ниже климатической нормы на 14–17 градусов. Совершенно феноменальные морозы, [они] достигали –30...–40 градусов», — вспоминает синоптик. Январь, по словам Ренада Ягудина, напротив, удивил экстремальным теплом в первой декаде, но не побил никаких температурных рекордов.


Прогноза погоды на март пока нет, существует только предварительный сценарий — так назвал его сам Ренад Ягудин. «Пока ожидаем в марте температуру выше нормы. Причем сейчас мы даже нацелены на то, чтобы подтеплить его. Вероятно, будет дружная весна», — отметил специалист.

Анна Наумцева
Фото Татьяны Фатеевой

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